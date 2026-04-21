Cómo conseguir entradas para el Al Hazem vs Al Hilal: calendario de la Liga Profesional Saudí, precios, información sobre los asientos y mucho más

Al Hilal y Al Hazem se preparan para un duelo clave en el clímax de la Liga Profesional Saudí.

Al Hilal, el club más laureado de Asia, busca mantener su dominio, mientras Al Hazem, con coraje y determinación, aspira a sorprender al gigante de Riad.

GOAL ha recopilado toda la información esencial sobre precios, estadios y puntos de venta oficiales para ayudarte a conseguir tu entrada para el partido.

¿Cuándo se juega el partido Al Hazem vs Al Hilal de la Liga Profesional Saudí?

Fecha Hora Recinto Entradas Sábado 2 de mayo de 2026 Al Hilal vs. Al Hazem (18:00 GMT / 21:00 hora local) Kingdom Arena, Riad Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido Al Hazem vs Al Hilal?

La mayoría los adquiere a través de la plataforma oficial Webook. En Arabia Saudí ya es habitual el ticket digital, así que solo tendrás que escanear tu móvil a la entrada.

Si las entradas del club se agotan, en plataformas como StubHub encontrarás diversas opciones, desde gradas económicas hasta zonas premium.

Si eres del Al Hazem y viajas a Riad, busca tus asientos en las zonas para visitantes, situadas en las esquinas del estadio. Así podrás animar a tu equipo junto a otros aficionados. Las entradas se agotan rápido, reserva con antelación.

¿Qué esperar del partido Al Hazem vs. Al Hilal?

El Al Hilal, dirigido por un cuerpo técnico de élite, presiona alto y explota la profundidad de su plantilla. Con estrellas como Neymar Jr, Aleksandar Mitrović y Sergej Milinković-Savić, la Ola Azul puede arrollar a cualquier rival con técnica y potencia.

Al Hazem es un rival difícil: se defiende con orden y contraataca con peligro, por lo que siempre complica al líder. Aunque Al Hilal suele dominar el historial, los duelos recientes prometen 90 minutos intensos.

En las últimas temporadas, Al Hilal ha mostrado un gran dominio y ha batido récords de victorias.

Entradas para el Al Hazem vs Al Hilal: ¿cuánto cuestan?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía al campo.

Los asientos más económicos se encuentran en las gradas superiores y detrás de las porterías.

Categoría 3 (detrás de la portería): 50–100 SAR

50–100 SAR Categoría 2 (esquina/gradas superiores): 150–300 SAR

150–300 SAR Categoría 1 (Línea de banda inferior/Centro): 400 SAR – 750 SAR

400 SAR – 750 SAR VIP/Premium: 1200–5000 SAR

Para la mejor relación calidad-precio, la categoría 2 ofrece buen ángulo de visión y coste moderado.

Para conseguir las entradas más baratas, reserva cuanto antes, pues suelen agotarse primero.

¿Cómo conseguir entradas VIP para el Al Hazem vs Al Hilal?

Para quienes buscan el máximo lujo, los paquetes VIP en el Kingdom Arena o en el Estadio Internacional Rey Fahd son insuperables.

Estos codiciados paquetes incluyen acceso a salones climatizados, catering gourmet y aparcamiento VIP.

Las zonas VIP cuentan con asientos tapizados y espaciosos que ofrecen las mejores vistas del estadio. Entre las ventajas se incluyen:

Entrada privada VIP al estadio

Bufé antes del partido y en el descanso

Bebidas sin alcohol de cortesía

Programas exclusivos del día del partido

Reservar un asiento en esta zona garantiza una experiencia cómoda y sin estrés.

Al Hazem vs. Al Hilal: últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición Calendario Resultado 11 de mayo de 2024 Liga Profesional de Arabia Saudí Al Hilal 4–1 Al Hazem 4-1 25 de noviembre de 2023 Liga Profesional de Arabia Saudí Al Hazem vs. Al Hilal 0-9 30 de octubre de 2023 Copa del Rey Al Hilal vs. Al Hazem 3–0 26 de febrero de 2022 Liga Profesional de Arabia Saudí Al Hilal vs. Al Hazem 2-0 30 de septiembre de 2021 Liga Profesional de Arabia Saudí Al Hazem vs. Al Hilal 1–1

Ubicación y logística: cómo llegar al estadio

El encuentro se jugará en Riad, la capital saudí.

La mayoría de los partidos en casa del Al Hilal se juegan en el moderno Kingdom Arena o en el emblemático Estadio Internacional Rey Fahd. Ambos recintos están bien comunicados por el transporte público de Riad y son fácilmente accesibles mediante aplicaciones de transporte compartido como Uber y Careem.

Quienes prefieran el coche dispondrán de aparcamiento, aunque se aconseja llegar dos horas antes para evitar el tráfico.