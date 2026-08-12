Al-Fateh recibe a Al-Ettifaq en el Maydan Tamweel Al Oula de Al-Ahsa, reeditando un enfrentamiento que dejó dos partidos de muchos goles y muy igualados cuando ambos equipos se midieron la temporada pasada. Al-Fateh terminó en una discreta novena posición con José Gomes en 2025/26, mientras que Al-Ettifaq firmó la mejor campaña de los dos, logrando la clasificación para la Liga de Campeones de Clubes del Golfo con el técnico saudí Saad Al-Shehri.
GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.
¿Cuándo es el saque inicial del Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?
¿Cómo comprar entradas para el Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?
La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asiento verificadas para el Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC, con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de tener una membresía oficial del club ni de esperar a que se abra un periodo de venta general.
Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los canales de cada club, aunque normalmente solo se ponen a la venta una o dos semanas antes del saque inicial. Dado el carácter entretenido de los enfrentamientos recientes entre estos dos equipos y la creciente reputación de Al-Ettifaq tras la clasificación continental de la temporada pasada, reservar pronto a través de Ticombo es una forma sensata de evitar quedarte sin el asiento que prefieres.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?
Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.
- Las entradas de admisión general para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen empezar en torno a 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales.
- Las categorías premium y los asientos de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR.
- Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.
Como ocurre con la mayoría de los partidos de la Saudi Pro League, los precios pueden variar a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor manera de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.
Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber
Forma del Al Fateh FC y del Al-Ettifaq
Al Fateh FC vs Al-Ettifaq: historial reciente de enfrentamientos directos
Cara a cara
Clasificación del Al Fateh FC y del Al-Ettifaq
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