Al-Ettifaq recibe a Al-Riyadh en su estadio de Dammam, en el arranque de la campaña 2026/27 de la Saudi Pro League para ambos clubes, y las entradas ya están a la venta para los aficionados que quieran vivir la acción en directo. Al-Ettifaq afronta la nueva temporada después de una sólida campaña 2025/26 en la que logró la clasificación continental, mientras que Al-Riyadh viaja al este con la esperanza de ganar impulso desde el principio en una temporada de la máxima categoría que promete ser competitiva.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al-Ettifaq vs Al Riyadh de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 1 14 ago 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al-Ettifaq vs Al Riyadh de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y asegurar tu asiento sin necesidad de depender de la membresía oficial del club ni de esperar a que se abra la venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de la aplicación WeBook, aunque normalmente se ponen a la venta una o dos semanas antes del saque inicial y pueden ser limitadas para los aficionados sin membresía previa del club. Al tratarse de un partido inaugural de temporada, se espera una buena demanda por parte de ambas aficiones, por lo que reservar con antelación a través de Ticombo es una buena forma de evitar quedarte sin entrada.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Ettifaq vs Al Riyadh de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen empezar en torno a 30-90 SAR a través de los canales oficiales.

Las categorías premium y de asientos junto a la línea de banda suelen oscilar entre 250 y 600 SAR.

Las opciones VIP y de hospitality, incluido el acceso a salas y catering, pueden superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con la mayoría de los partidos inaugurales de temporada, los precios pueden subir a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor manera de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Al-Ettifaq vs Al Riyadh de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al-Ettifaq y Al Riyadh

Al-Ettifaq vs Al Riyadh: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación de Al-Ettifaq y Al Riyadh



