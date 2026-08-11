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1ª División
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Prince Mohamed bin Fahd Stadium
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Book Al-Ettifaq vs Al Riyadh Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al-Ettifaq vs Al Riyadh: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
Al Ittifaq
Al Riyadh

Al-Ettifaq se enfrenta a Al Riyadh en la Liga Profesional Saudí. Así puedes conseguir tus entradas

Al-Ettifaq recibe a Al-Riyadh en su estadio de Dammam, en el arranque de la campaña 2026/27 de la Saudi Pro League para ambos clubes, y las entradas ya están a la venta para los aficionados que quieran vivir la acción en directo. Al-Ettifaq afronta la nueva temporada después de una sólida campaña 2025/26 en la que logró la clasificación continental, mientras que Al-Riyadh viaja al este con la esperanza de ganar impulso desde el principio en una temporada de la máxima categoría que promete ser competitiva.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al-Ettifaq vs Al Riyadh de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 1
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al-Ettifaq vs Al Riyadh de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y asegurar tu asiento sin necesidad de depender de la membresía oficial del club ni de esperar a que se abra la venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de la aplicación WeBook, aunque normalmente se ponen a la venta una o dos semanas antes del saque inicial y pueden ser limitadas para los aficionados sin membresía previa del club. Al tratarse de un partido inaugural de temporada, se espera una buena demanda por parte de ambas aficiones, por lo que reservar con antelación a través de Ticombo es una buena forma de evitar quedarte sin entrada.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Ettifaq vs Al Riyadh de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

  • Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen empezar en torno a 30-90 SAR a través de los canales oficiales.
  • Las categorías premium y de asientos junto a la línea de banda suelen oscilar entre 250 y 600 SAR.
  • Las opciones VIP y de hospitality, incluido el acceso a salas y catering, pueden superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con la mayoría de los partidos inaugurales de temporada, los precios pueden subir a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor manera de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Al-Ettifaq vs Al Riyadh de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al-Ettifaq y Al Riyadh

ALI

ALI - Formulario

ALA
W1-3
ANA
D0-0
ALK
W0-5
ITT
L1-3
NEO
D1-1
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ALR

ALR - Formulario

ALQ
L0-4
ALF
L4-2
ALF
W1-0
ALT
D1-1
ALA
W1-0
Gol marcado (encajado)
5/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Al-Ettifaq vs Al Riyadh: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al IttifaqEmpateAl Riyadh
3
1
1
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
3
F
1ª División
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
2
F
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
F
1ª División
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
0
F
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
F
6Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

Clasificación de Al-Ettifaq y Al Riyadh

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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