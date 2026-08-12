Al-Ahli recibe al recién ascendido Abha en el King Abdullah Sports City en un partido que enfrenta al doble vigente campeón de la AFC Champions League Elite contra un club que regresa de inmediato a la máxima categoría. Al-Ahli afronta la nueva temporada bajo las órdenes de Marino Pusic, nombrado este verano tras la sorprendente salida de Matthias Jaissle para convertirse en entrenador del Newcastle United, mientras que Abha llega a Yeda después de haber ganado el título de la First Division para regresar directamente tras dos temporadas de ausencia de la Pro League.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al Ahli vs Abha de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 2 22 ago 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al Ahli vs Abha de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club con reserva instantánea online y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de una membresía oficial del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de la propia aplicación de venta de entradas de Al-Ahli, WeBook, aunque normalmente solo se ponen a la venta entre 7 y 10 días antes del saque inicial y pueden agotarse rápido en el caso de un club con una de las asistencias medias más altas de la liga. Reservar con antelación a través de Ticombo es una forma sensata de garantizar tu asiento en lugar de arriesgarte a quedarte sin entrada cuando se acerque el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ahli vs Abha de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas de Al-Ahli varían en función de la categoría del asiento y la demanda, aunque hay opciones para ajustarse a distintos presupuestos para este partido.

Las entradas de admisión general suelen oscilar entre 30 SAR y 90 SAR.

Los asientos de categoría Gold y Silver, que ofrecen vistas premium desde la banda, suelen costar entre 250 SAR y 600 SAR.

La hospitalidad VIP y VVIP, incluido el acceso a sala y catering, puede superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con la mayoría de los partidos que involucran a uno de los grandes clubes tradicionales del fútbol saudí, los precios pueden subir a medida que se acerque el día del partido, por lo que reservar con antelación a través de Ticombo es la mejor forma de asegurarte el precio disponible más bajo.

Al Ahli vs Abha de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Ahli vs Abha

Al Ahli vs Abha: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación del Al Ahli vs Abha



