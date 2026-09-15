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Cómo conseguir entradas para el AC Milan vs Inter de Milán: precios del Derby della Madonnina, información del partido y más

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El AC Milan se enfrenta al Inter en la Serie A. Así puedes conseguir tus entradas

Reserva entradas para el Derby della Madonnina: AC Milan vs Inter Milan:

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¿Qué es el Derby della Madonnina: AC Milan vs Inter Milan?

El Derby della Madonnina es la feroz rivalidad futbolística entre el AC Milan y el FC Internazionale Milano, llamada así por la estatua dorada de la Madonnina situada en lo alto del Duomo di Milano.

Como uno de los enfrentamientos más célebres del deporte mundial, mide a dos de los clubes más laureados de Europa dentro del mismo estadio.

Ambos equipos comparten el icónico San Siro, denominado oficialmente Stadio Giuseppe Meazza, un estadio con capacidad para 75.000 espectadores cuya identidad cambia en función de quién tenga la condición oficial de local.

En los días de derbi, los ultras más radicales del AC Milan ocupan la Curva Sud, mientras que los aficionados del Inter dominan la Curva Nord, llenando el estadio de enormes coreografías y bengalas de humo.

¿Cuándo es el saque inicial del AC Milan vs Inter en la Serie A?

El AC Milan vs Inter comienza en San Siro, en Milano.

crest
Serie A - Jornada 10
San Siro

AC Milan vs Inter en la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del AC Milan y del Inter

El Milan ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con un empate 2-2 en casa ante la Lazio en la Serie A, después de un empate anterior por 1-1 contra la Juventus. Antes de esos empates, el Milan ganó dos partidos de liga consecutivos contra el Venezia (2-0) y el Torino (1-2 a domicilio). En esos cinco encuentros, el Milan ha marcado diez goles y ha encajado cinco, y su única derrota llegó contra el Manchester United en un amistoso de pretemporada.

El Inter ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante el Napoli en la Serie A el 5 de septiembre, un partido que ganó después de ir perdiendo por 2-0. También venció al Cagliari (1-0) y al Monza (4-1) en la liga. Su única derrota en esta racha fue un 2-1 ante el Real Madrid en la Champions League el 8 de septiembre. El Inter ha marcado once goles y ha encajado seis en esos cinco encuentros.

MIL

MIL - Formulario

MUN
W2-4
TOR
W1-2
VEN
W2-0
JUV
D1-1
LAZ
D2-2
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
INT

INT - Formulario

MON
W4-1
CGL
W0-1
NAP
W3-2
RMA
L2-1
UDI
W5-3
Gol marcado (encajado)
14/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

AC Milan vs Inter: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes terminó 1-0 a favor del Milan en San Siro en la Serie A el 8 de marzo de 2026. Antes de eso, el Inter venció al Milan por 1-0 en San Siro en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, que incluyen dos eliminatorias de la Coppa Italia y un amistoso de pretemporada, el Milan ha ganado dos, el Inter ha ganado uno y dos partidos han terminado en empate.

Cara a cara

AC MilánEmpateInter Milán
3
2
0
Amistosos
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
F
Copa Italia
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
F
Copa Italia
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
7Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación del AC Milan y del Inter

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
RomaRomaROM
4400121+1112
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
4400136+712
W
W
W
W
3
ComoComoCOM
431094+510
W
W
W
D
4
LazioLazioLAZ
431063+310
D
W
W
W
5
CagliariCagliariCGL
430142+29
W
W
L
W
6
AC MilánAC MilánMIL
422074+38
D
D
W
W
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
D
W
W
L
8
JuventusJuventusJUV
421164+27
L
D
W
W
9
SassuoloSassuoloSAS
421187+17
W
D
W
L
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
420265+16
W
L
L
W
11
AtalantaAtalantaATA
42025506
L
L
W
W
12
LecceLecceLEC
420257-26
W
L
L
W
13
UdineseUdineseUDI
4112810-24
L
L
W
D
14
TorinoTorinoTOR
410347-33
L
W
L
L
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
W
L
L
L
16
BolognaBolognaBOL
401325-31
L
D
L
L
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
401326-41
L
D
L
L
18
MonzaMonzaMON
4013611-51
L
D
L
L
19
GénovaGénovaGEN
401328-61
D
L
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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