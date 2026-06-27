Cómo conseguir entradas para Costa de Marfil vs. Noruega: precios de la ronda de 32 del Mundial, detalles del partido en Dallas, ofertas de última hora y más

En los dieciseisavos del Mundial 2026, Costa de Marfil y Noruega se miden en un duelo estelar en Texas.

Ambas terminaron segundas en sus grupos.

Los Elefantes hicieron historia al avanzar por primera vez a la fase eliminatoria tras ganar con claridad a Ecuador y Curazao y caer solo 2-1 ante Alemania.

Noruega, por su parte, brilló en el Grupo I con goleadas ante Irak y Senegal. El técnico Ståle Solbakken rotó a gran parte de su plantilla en el último partido contra Francia, reservando a Erling Haaland y Antonio Nusa para la fase eliminatoria.

¿A qué hora comienza el partido de la Copa del Mundo entre Costa de Marfil y Noruega?

El duelo se jugará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Costa de Marfil y Noruega?

Los principales sorteos oficiales (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior) ya concluyeron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, la disponibilidad de entradas directas es ahora mínima.

Lo esencial:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Costa de Marfil y Noruega?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Etapa / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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