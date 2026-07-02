Cómo conseguir entradas para Colombia vs. Ghana: precios del Mundial, detalles del partido de la ronda de 32, ofertas de última hora y más

Colombia se mide a Ghana en octavos del Mundial 2026.

Los Cafeteros lideraron el exigente Grupo K y confirmaron su pase con un 0-0 ante Portugal, lo que los consagra como aspirantes en la fase eliminatoria.

Ahora se mide a una dinámica Ghana, que superó el exigente Grupo L y mantiene vivos sus sueños.

¿Cuándo se juega Colombia vs. Ghana?

El encuentro se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Kansas City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Colombia y Ghana?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Colombia y Ghana?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Colombia vs. Ghana en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Colombia y Ghana

Colombia vs. Ghana: historial reciente

Clasificación de Colombia contra Ghana

Más información