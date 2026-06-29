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Cómo conseguir entradas para Canadá vs. Países Bajos o Marruecos: precios, octavos de final y ofertas de última hora

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Canadá se enfrentará a Países Bajos o Marruecos en su próximo partido de octavos de final del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Canadá, coanfitrión del Mundial 2026, avanzó a octavos tras vencer 1-0 a Sudáfrica con un gol de Stephen Eustáquio en el 92’.

El equipo de Jesse Marsch aguarda su próximo rival, que saldrá del duelo de esta noche entre Países Bajos y Marruecos en Monterrey.

¿A qué hora juega Canadá contra Países Bajos o Marruecos?

El encuentro se jugará en el Houston Stadium de Houston, Texas.

¿Cómo comprar entradas para el partido de Canadá contra Países Bajos o Marruecos en el Mundial?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Copa del Mundo entre Canadá y Países Bajos o entre Canadá y Marruecos?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios partían de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llegaba a 6.730 dólares; en reventa, las cifras son aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Etapa / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Canadá vs. (por confirmar) en el Mundial: todo lo que necesitas saber

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