Cómo conseguir entradas para Brasil vs. Noruega: precios del Mundial, info del partido de octavos, ofertas de última hora y más

En East Rutherford, Brasil, pentacampeona del mundo, se prepara para enfrentar a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.
Tras superar a Japón en la ronda de 32, la Seleção llega con impulso, pero consciente de la amenaza generacional que se le presenta.
Noruega se clasificó de forma espectacular gracias a los goles de Erling Haaland y la creatividad de Martin Ødegaard, que eliminaron a Costa de Marfil.
¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Noruega?
El encuentro se disputará en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de East Rutherford, Nueva Jersey.
¿Cómo comprar entradas para Brasil vs. Noruega?
Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.
Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.
Lo esencial:
- La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Noruega?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (recintos con gran demanda)
225–540 $
550–3.200 $ (1.250 $)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225–540 $
400–2.800 € (1.134 €)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450 $ – 1.775 $
850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ – 800 $
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
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