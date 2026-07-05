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Cómo conseguir entradas para Brasil vs. Noruega: precios del Mundial, info del partido de octavos, ofertas de última hora y más

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Brasil se enfrentará a Costa de Marfil o a Noruega en su próximo partido del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

En East Rutherford, Brasil, pentacampeona del mundo, se prepara para enfrentar a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

Tras superar a Japón en la ronda de 32, la Seleção llega con impulso, pero consciente de la amenaza generacional que se le presenta.

Noruega se clasificó de forma espectacular gracias a los goles de Erling Haaland y la creatividad de Martin Ødegaard, que eliminaron a Costa de Marfil.

¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Noruega?

El encuentro se disputará en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de East Rutherford, Nueva Jersey.

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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final
New York/New Jersey Stadium

¿Cómo comprar entradas para Brasil vs. Noruega?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Lo esencial:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Noruega?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3.200 $ (1.250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400–2.800 € (1.134 €)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Brasil vs. Noruega en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Brasil y Noruega

BRA

BRA - Formulario

EGY
W2-1
MAR
D1-1
HAI
W3-0
SCO
W0-3
JPN
W2-1
Gol marcado (encajado)
11/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
NOR

NOR - Formulario

MAR
D1-1
IRQ
W1-4
SEN
W3-2
FRA
L1-4
CIV
W1-2
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Brasil vs. Noruega: enfrentamientos recientes

BRA

Último partidos

NOR

0

Victorias

1

Empate

0

Victorias

1

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
0/1
Ambos equipos anotaron
1/1

Clasificación de Brasil contra Noruega

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