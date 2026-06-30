Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
World Cup
team-logoBrazil
New York/New Jersey Stadium
team-logoNoruega
Book Brazil vs Norway Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para Brasil-Noruega: precios del Mundial, info del partido de octavos, ofertas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
World Cup

Brasil se enfrentará a Costa de Marfil o a Noruega en su próximo partido del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

En East Rutherford, Brasil, pentacampeona del mundo, se prepara para enfrentar a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

Tras superar a Japón en la ronda de 32, la Seleção llega con impulso, pero consciente de la amenaza generacional que se le presenta.

Noruega se clasificó de forma espectacular gracias a los goles de Erling Haaland y la creatividad de Martin Ødegaard, que eliminaron a Costa de Marfil.

¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Noruega?

El encuentro se disputará en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de East Rutherford, Nueva Jersey.

crest
World Cup - Copa del Mundo - Fase Final
New York/New Jersey Stadium

¿Cómo comprar entradas para Brasil vs. Noruega?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Lo esencial:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Noruega?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en reventa

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500–9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Brasil vs. Noruega en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Brasil y Noruega

BRA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/3
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

NOR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Brasil vs. Noruega: historial reciente

BRA

Último partidos

NOR

0

Victorias

1

Empate

0

Victorias

1

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
0/1
Ambos equipos anotaron
1/1

Clasificación de Brasil contra Noruega

Más información

  • Cómo comprar entradas para el Mundial de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y dinámica.
  • Cómo conseguir entradas para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: precios en el MetLife Stadium, información y más
  • Guía sobre los precios dinámicos de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ¿qué significa «precio dinámico»?
  • ¿Cuáles son las entradas más baratas para el Mundial?