La leyenda bosnia Edin Dzeko se dispone a colgar las botas con su selección en Zenica el viernes 2 de octubre, tras una ilustre carrera de 19 años. Bosnia y Herzegovina recibe a Suecia esa noche en la UEFA Nations League. No te pierdas una ocasión trascendental y reserva tus entradas hoy mismo.

Antes de ese encuentro, Bosnia y Herzegovina abrirá su campaña en la UEFA Nations League con dos partidos consecutivos a domicilio contra Polonia y Rumanía. Bosnia y Herzegovina jugará contra los tres rivales, tanto en casa como fuera, durante la fase de liga, con un total de seis partidos.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la UEFA Nations League A 2028-29, y el cuarto clasificado de cada grupo descenderá a la UEFA Nations League C 2028-29. Además, los equipos que terminen segundos y terceros de cada grupo avanzarán a los play-offs de ascenso/descenso, que se disputarán a doble partido, con ida y vuelta.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ahora mismo tus entradas para el Bosnia y Herzegovina vs Suecia de la UEFA Nations League, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo es el partido Bosnia y Herzegovina vs Suecia de la UEFA Nations League?

El Bosnia y Herzegovina vs Suecia se disputa en el estadio Bilino Polje de Zenica el viernes 2 de octubre, con inicio previsto a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League B - Jornada 3 2 oct 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Cómo comprar entradas para el Bosnia y Herzegovina vs Suecia de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el Bosnia y Herzegovina vs Suecia se pusieron a la venta a través del portal de la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina (NFSBIH). Las ventanas principales de venta para los partidos internacionales de Bosnia suelen abrirse aproximadamente entre 4 y 6 semanas antes del día del encuentro.

Si buscas conseguir asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado llamado TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para tu evento, o recibirás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bosnia y Herzegovina vs Suecia de la UEFA Nations League?

Las entradas oficiales a precio facial a través del portal de la NFSBIH oscilaron entre unos 20-25 € para asientos en los fondos y entre 55-80 € para ubicaciones premium en tribuna lateral.

Los asientos del estadio Bilino Polje se dividen en categorías en función de la visión del terreno de juego:

Categoría 1 (tribuna lateral / gradas principales) - Situada a lo largo de las líneas de banda principales (Zapad/West e Istok/East), ofrece las mejores vistas del terreno de juego (rango de precios: 55-80 €)

Categoría 2 (esquinas y anillos superiores) - Ubicada en las secciones curvadas de las esquinas o en los anillos más altos del estadio. (rango de precios: 35-45 €)

Categoría 3 (esquinas y anillos superiores) - Situada detrás de las porterías (Sjever/North y Jug/South), normalmente donde se sientan los aficionados locales más ruidosos y las zonas designadas para la afición visitante. (rango de precios: 35-45 €)

Sigue los sitios oficiales de la selección nacional cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios de reventa como Ticombo para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Bilino Polje

El estadio Bilino Polje es la casa histórica del fútbol en Bosnia y Herzegovina, famoso por ser la gran «fortaleza» de la selección nacional pese a no estar ubicado en la capital del país.

Situado en la ciudad industrial de Zenica, junto al río Bosna, actualmente tiene una capacidad íntegramente de asientos de entre unos 13.600 y 15.000 espectadores. El estadio es la sede permanente del club local NK Čelik Zenica y es ampliamente celebrado por su atmósfera intensa, intimidante y apasionada.

Construido en 1972, su construcción llevó solo entre 6 y 8 meses. El proyecto fue financiado en gran medida por la fábrica local de acero, Željezara, para ofrecer entretenimiento deportivo de alta calidad a la trabajadora población industrial de la ciudad.

A finales de 2025, la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina presentó un plan de реконstrucción por fases para transformar Bilino Polje en un estadio nacional ultramoderno, totalmente cubierto y con 18.000 asientos.

Momentos memorables en el estadio Bilino Polje:

Nacimiento de una selección nacional (1996) : Tras la independencia, Bosnia y Herzegovina jugó aquí su primer partido internacional oficial en casa, un histórico empate 0-0 contra Albania.

La fortaleza de 10 años : Durante una década increíble, de 1996 a 2006, la selección nacional enlazó 15 partidos sin perder en Bilino Polje antes de caer finalmente ante Hungría.

Magia mundialista : El estadio albergó los partidos históricos que aseguraron la plaza del país en la Copa Mundial de la FIFA 2014, así como una legendaria victoria en la tanda de penaltis del playoff del Mundial 2026 contra Italia.

Raíces medievales: El nombre «Bilino Polje» se traduce como «Campo Blanco». Es un lugar profundamente histórico donde se firmó la famosa Abjuración de Bilino Polje en el año 1203, un acontecimiento crucial de la historia medieval bosnia mucho antes de que existiera el fútbol.

Cómo llegar

Si vienes desde la capital, Sarajevo, coger un autobús regional es la opción más eficiente y popular. Como el estadio está situado justo en el centro de Zenica, es excepcionalmente fácil llegar a pie una vez que estés en la ciudad.

En autobús: La mejor opción desde Sarajevo. Coger un autocar interurbano está ampliamente considerado como la mejor elección debido a la frecuencia de salidas.

Sube a un autobús en la estación principal de autobuses de Sarajevo, Autobuska Stanica. Compañías como Centrotrans Eurolines operan líneas cada hora. El trayecto dura algo más de 1 hora y cuesta entre 8 y 15 €.

En tren: Si vas con un presupuesto ajustado y quieres un viaje panorámico, el tren es una gran alternativa.

Operado por los Ferrocarriles de la Federación de Bosnia y Herzegovina (ŽFBH). Los trenes salen de Sarajevo hacia Zenica. Tardan aproximadamente 1 hora y entre 35 y 45 minutos y cuestan 5-7 €.

En coche: Si conduces desde Sarajevo, toma la autopista A1 en dirección norte. El trayecto es de unos 70 km y dura alrededor de 45-50 minutos. Hay aparcamientos de pago disponibles en los alrededores del estadio.

Bosnia y Herzegovina vs Suecia de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Bosnia y Herzegovina vs Suecia: forma reciente

Clasificación FIFA: Bosnia y Herzegovina (#61) vs Suecia (#37)

Al alcanzar la fase eliminatoria del Mundial en verano, Bosnia y Herzegovina superó su mejor actuación previa en la escena global. Antes de la Copa del Mundo, Bosnia y Herzegovina encadenó tres partidos sin perder en casa, lo que incluyó una famosa victoria en la tanda de penaltis contra Italia.

Suecia también cayó eliminada en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la ronda de 32, al perder 3-0 contra Francia. Pese a una contundente victoria por 5-1 en su estreno mundialista en Norteamérica, no logró dar continuidad a ese inicio ganador, al caer 5-1 contra Países Bajos y empatar 1-1 con Japón en sus siguientes partidos de grupo.

Bosnia y Herzegovina vs Suecia: historial reciente de enfrentamientos directos

Suecia ganó el único partido previo disputado entre ambos países. Se impuso por 4-2 en un amistoso internacional en mayo de 2010.

Ola Toivonen, Martin Olsson (dos veces) y Marcus Berg marcaron para los suecos, mientras que Sejad Salihović y Ermin Zec vieron puerta para Bosnia y Herzegovina.

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos Suecia SWE 4 Bosnia and Herzegovina BIH 2 F 2 Goles marcados 4 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

Grp. 4 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Bosnia and Herzegovina BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Polonia POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rumanía ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Suecia SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 Ascenso Playoff de ascenso Playoffs de descenso Descenso



