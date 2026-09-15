Cómo conseguir entradas para Boca Juniors vs River Plate: precios de la Liga Profesional, información del Superclásico y más

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Boca Juniors se enfrenta a River Plate en la Liga Profesional. Así puedes conseguir tus entradas

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¿Cuándo es el saque inicial del Boca Juniors vs River Plate de la Liga Profesional?

Boca Juniors vs River Plate de la Liga Profesional: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Boca Juniors vs River Plate

Boca Juniors ha sumado cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, sin derrotas en esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Central Cordoba de Santiago en la Liga Profesional el 12 de septiembre, después de un triunfo por 1-0 sobre Sao Paulo en la Copa Sudamericana el 9 de septiembre. El empate 2-2 con Gimnasia Mendoza el 5 de septiembre fue la única vez que se dejó puntos en ese tramo. Boca ha marcado siete goles y ha encajado tres en esos cinco partidos.

River Plate ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 en el campo de Atletico Tucuman en la Liga Profesional el 12 de septiembre, y también ganó 3-1 a Independiente Rivadavia y 3-2 a Banfield a domicilio en esa racha. La única derrota llegó ante Santa Fe en la Copa Sudamericana. River ha marcado nueve goles y ha encajado seis en esos cinco encuentros.

BOC

BOC - Formulario

LAN
W1-0
SAR
W0-0
GIM
D2-2
SAP
W1-0
CEC
W3-1
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RIV

RIV - Formulario

SAR
D2-2
SFE
L1-1
BAN
W2-3
INR
W3-1
ATT
W1-2
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Boca Juniors vs River Plate: historial reciente cara a cara

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en la Liga Profesional el 19 de abril de 2026, cuando River Plate recibió a Boca Juniors y perdió 1-0. Antes de eso, Boca ganó 2-0 en casa contra River en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, Boca Juniors tiene ventaja con tres victorias frente a una de River y un empate, una victoria por 3-2 de Boca en la Copa de la Liga Profesional en el campo de River en abril de 2024.

Cara a cara

Boca JuniorsEmpateRiver Plate
3
0
2
Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
0
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
F
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
2
River Plate badge
River Plate
RIV
0
F
Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
F
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
River Plate badge
River Plate
RIV
1
F
Copa de la Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
3
F
7Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación de Boca Juniors vs River Plate

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