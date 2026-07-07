Argentina, campeona del Mundial de la FIFA, remontó y venció 3-2 a Egipto el martes en Atlanta tras ir 2-0 abajo a 11 minutos del final.
Los tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández sellaron la remontada de la Albiceleste de Lionel Scaloni, que avanza a cuartos de final para medirse con Suiza o Colombia.
Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el partido entre Argentina y Suiza o Colombia, y cuánto costarán.
¿A qué hora comienza el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza o Colombia?
Se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
¿Cómo comprar entradas para Argentina vs. Suiza o Colombia?
Los principales sorteos oficiales (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas escasean.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- Desde el 1 de abril rige la venta de última hora: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última chance de adquirir boletos oficiales a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza o entre Colombia y Suiza?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (recintos con gran demanda)
225–540 $
550–3.200 $ (1.250 $)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225–540 $
400–2.800 € (1.134 €)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450–1.775 $
850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ – 800 $
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
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