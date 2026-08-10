El ascenso de Wrexham, batiendo récords en la pirámide del fútbol, ha sido fenomenal. Al subir al Championship, se convirtió en el primer equipo de las cinco principales divisiones del fútbol inglés en lograr tres ascensos consecutivos.

Asombrosamente, después de asegurar una impresionante séptima plaza en su campaña de debut en el Championship la temporada pasada, el tercer equipo profesional de fútbol más antiguo del mundo ahora tiene la mirada puesta de lleno en alcanzar la tierra prometida: la Premier League.

Deja que GOAL te explique exactamente cómo conseguir entradas para el Wrexham 2026/27, con precios, cómo comprarlas y más.

Próximos partidos del Wrexham para la temporada 2025/26

Fecha Partido (GMT) Estadio Entradas Sáb, 7 mar FA Cup: Wrexham vs Chelsea (17.45 h) STōK Cae Ras (Wrexham) Entradas Mar, 10 mar Wrexham vs Hull City (19.45 h) STōK Cae Ras (Wrexham) Entradas Vie, 13 mar Wrexham vs Swansea City (20.00 h) STōK Cae Ras (Wrexham) Entradas Mar, 17 mar Watford vs Wrexham (19.45 h) Vicarage Road (Watford) Entradas Sáb, 21 mar Sheffield United vs Wrexham (15.00 h) Bramall Lane (Sheffield) Entradas Vie, 3 abr West Brom vs Wrexham (15.00 h) The Hawthorns (West Bromwich) Entradas Lun, 6 abr Wrexham vs Southampton (15.00 h) STōK Cae Ras (Wrexham) Entradas Sáb, 11 abr Birmingham City vs Wrexham (15.00 h) St Andrew's (Birmingham) Entradas Sáb, 18 abr Wrexham vs Stoke City (15.00 h) STōK Cae Ras (Wrexham) Entradas Mar, 21 abr Oxford United vs Wrexham (19.45 h) Kassam Stadium (Oxford) Entradas Sáb, 25 abr Coventry City vs Wrexham (15.00 h) CBS Arena (Coventry) Entradas Sáb, 2 may Wrexham vs Middlesbrough (12.30 h) STōK Cae Ras (Wrexham) Entradas

¿Cómo comprar entradas del Wrexham?

La forma oficial y más fiable de comprar entradas para los partidos es directamente a través del portal de venta electrónica del Wrexham en eticketing.co.uk/wrexhamafc.

Debido a que la demanda en el STōK Cae Ras está entre las más altas del Championship, las entradas se distribuyen mediante un estricto proceso de asignación por varios niveles.

Membresías oficiales Dragon y sorteos de entradas

Las entradas de venta general rara vez llegan al público abierto. Para conseguir entradas para los partidos en casa, los aficionados deben tener una membresía oficial Dragon (Digital Dragon, Red Dragon o Gold Dragon).

Wrexham gestiona un sistema oficial de sorteo de entradas para los miembros antes de lotes de partidos en casa, poniendo a disposición alrededor de 1.200 entradas por partido exclusivamente a través de este sorteo.

Fases de asignación de entradas: abonados de temporada (renovaciones y prioridad de asignación para partidos fuera de casa) Miembros oficiales Dragon (sorteos de entradas y prioridad por fidelidad) Venta general (ofrecida públicamente solo si las entradas del sorteo quedan sin asignar)

Paquetes de hospitality para los partidos

Los paquetes executive y de hospitality en sala no requieren una membresía Dragon y garantizan el acceso el día del partido, aunque se agotan rápidamente tras sus fechas de lanzamiento.

Mercados secundarios

Para los aficionados que no puedan conseguir entradas a través del sorteo para miembros, plataformas secundarias como StubHub ofrecen opciones de reventa entre aficionados. Asegúrate de revisar los T&C de la web en la que compras.

¿Cuánto cuestan las entradas del Wrexham?

El Wrexham AFC aplica una política de precios fijos en todos los partidos de liga del Championship de la EFL en casa.

A diferencia de muchos clubes del Championship que suben los precios para rivales de alto perfil o derbis locales, los precios de las entradas se mantienen constantes independientemente del rival y figuran entre los más asequibles de la categoría.

Además, el club no cobra gastos de gestión en las compras oficiales y todas las entradas se entregan de forma digital.

Los precios estándar de las entradas para el día de partido varían principalmente según la ubicación en la grada y la categoría de edad:

Entradas de adulto: normalmente oscilan entre 24 £ y 26 £ en la asignación general para miembros.

normalmente oscilan entre 24 £ y 26 £ en la asignación general para miembros. Concesiones: hay tarifas reducidas para mayores de 65 años, menores de 21, menores de 18 y menores de 14, con entradas júnior a partir de solo 10 £.

hay tarifas reducidas para mayores de 65 años, menores de 21, menores de 18 y menores de 14, con entradas júnior a partir de solo 10 £. Categorías por grada: los asientos ubicados en la STōK Cold Brew Coffee Stand (o University End) representan el precio base estándar, mientras que las vistas centrales dentro de la Wrexham Lager Stand y la Macron Stand se sitúan en el tramo más alto del precio estándar.

¿Cómo conseguir abonos de temporada del Wrexham?

Un abono de temporada es la única forma garantizada de asegurarse un asiento en el STōK Cae Ras para cada partido en casa durante la campaña 2026/27 del Championship.

Los abonos de temporada para la 2026/27 se agotaron durante la ventana de renovación debido a la increíble demanda. Los abonos de adulto empezaban en 420 £+, ofreciendo una relación calidad-precio excelente para un calendario de 23 partidos de liga en casa.

Todos los abonados de temporada reciben automáticamente una membresía Digital Dragon, que da acceso a descuentos promocionales y programas digitales de los partidos. Los aficionados también pueden mejorar a estatus Red Dragon o Gold Dragon para obtener tarjetas físicas, merchandising exclusivo y acceso prioritario a entradas de copa.

Historia del SToK Racecourse

Getty Images

El Racecourse Ground, conocido actualmente como SToK Racecourse (o SToK Cae Ras en galés) debido a un acuerdo de patrocinio con SToK Cold Brew Coffee, es un estadio de fútbol en Wrexham, Gales. Es el quinto estadio más grande del país, con una capacidad de más de 10.000 espectadores, y ha sido la casa del Wrexham AFC desde 1864.

El Racecourse Ground es el estadio internacional de fútbol más antiguo del mundo que sigue albergando partidos internacionales, ya que fue el escenario del primer partido internacional de Gales en casa en 1877. El campo también ha sido utilizado por el club de rugby league North Wales Crusaders, el club de rugby union Scarlets y el Liverpool Reserves. En sus primeros tiempos, el recinto también se utilizó para críquet y carreras de caballos.

Las gradas del Racecourse Ground se conocen como: The Wrexham Lager Stand, the SToK Cold Brew Coffee Stand, the Macron Stand y The Kop.

Wrexham Lager Stand

Daba a la zona donde antes estaba Yale College y es la grada actual más grande del estadio, con una capacidad de 4.200 espectadores. Fue construida en 1972 como preparación para la primera aventura del club en Europa y también proporcionó al club nuevos vestuarios, oficinas y zonas de entretenimiento. La grada está patrocinada por Wrexham Lager, una cervecera independiente de propiedad local.

SToK Cold Brew Coffee Stand

Tiene una capacidad de 2.800 espectadores y ofrece a los aficionados excelentes vistas del terreno de juego. Los seguidores locales están ubicados en esta grada desde la temporada 2007/08. Al mismo tiempo, los aficionados visitantes fueron trasladados a la Yale Stand (Wrexham Lager Stand), excepto en partidos en los que se prevé una gran asistencia visitante.

Macron Stand

La grada más nueva del Racecourse Ground, con una capacidad de 3.500 espectadores. Fue construida sobre la antigua grada de Mold Road en 1999. La grada dispone de un estudio de televisión y ocho palcos privados totalmente equipados, y cuenta con un restaurante llamado 'The Changing Rooms'.

The Kop

Situada detrás de una de las porterías, oficialmente se conoce como Crispin Lane End o 'Town End'. Con una capacidad de 5.000 espectadores, la Spion Kop fue la mayor grada de pie de la English Football League, pero desde 2008 no se ha utilizado por motivos de seguridad. En marzo de este año, Wrexham County Borough aprobó la propuesta para la construcción de una nueva grada Kop con 5.500 asientos. El club aspira a que esté lista a tiempo para la temporada 2026/27. Es crucial terminar el proyecto antes de 2026, ya que el estadio tiene previsto albergar partidos del Campeonato de Europa sub-19 de la UEFA el próximo verano.

¿Dónde alojarse cerca del SToK Racecourse?