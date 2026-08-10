Mientras el West Ham United afronta la temporada 2026/27 de la EFL Championship, la expectación en el este de Londres es palpable entre los aficionados que buscan conseguir entradas del West Ham.

Con el entrenador Nuno Espírito Santo al mando en una intensa campaña cuyo objetivo es asegurar el regreso inmediato a la Premier League, cada jornada en el London Stadium tiene una enorme importancia.

Puedes estar allí en persona para apoyar al West Ham en su lucha por el ascenso. GOAL te ofrece toda la información que necesitas para comprar entradas del West Ham para la temporada 2026/27.

Próximos partidos del West Ham en 2026/27

¿Cómo comprar entradas del West Ham para 2026/27?

Hay varias opciones de venta de entradas para los partidos del West Ham, que van desde entradas individuales para cada encuentro hasta renovaciones de abonos y paquetes hospitality.

Puedes comprar entradas oficiales a través del portal oficial de eTicketing del club en eticketing.co.uk/whufc.

Esto es lo que necesitas saber:

Prioridad para miembros Claret: Las entradas en venta general directamente a través del club sin membresía son poco habituales debido a la alta demanda. La mayoría de las entradas individuales para los partidos se agotan rápidamente entre los miembros Claret durante su periodo exclusivo de venta prioritaria.

Las entradas en venta general directamente a través del club sin membresía son poco habituales debido a la alta demanda. La mayoría de las entradas individuales para los partidos se agotan rápidamente entre los miembros Claret durante su periodo exclusivo de venta prioritaria. Ventajas para miembros: La membresía Claret para adultos cuesta aproximadamente 45 £ por temporada e incluye ventanas de reserva prioritaria, descuentos en entradas, vales para la tienda y acceso a concursos exclusivos.

La membresía Claret para adultos cuesta aproximadamente 45 £ por temporada e incluye ventanas de reserva prioritaria, descuentos en entradas, vales para la tienda y acceso a concursos exclusivos. Mercados secundarios: Si las entradas oficiales de venta general se agotan, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una alternativa para conseguir asientos de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del West Ham en 2026/27?

Los precios de las entradas varían según la categoría del rival y la ubicación en el estadio:

Categorías de partidos: Los encuentros se clasifican en categoría A, B o C. Los partidos de alta demanda o los derbis locales (categoría A) se sitúan en la parte más alta del rango de precios.

Asientos económicos: Los asientos más asequibles están ubicados en los anillos superiores detrás de las porterías en la Bobby Moore Stand y la Sir Trevor Brooking Stand, con precios de entre 30 y 55 £.

Asientos premium: Los asientos en la Billy Bonds Stand (Este) y la West Stand ofrecen una visión lateral privilegiada. Los asientos centrales en la línea de medio campo, como los prestigiosos asientos 1966, alcanzan el tramo de precios más alto (de 55 a más de 110 £).

¿Cómo conseguir entradas y paquetes hospitality del West Ham?

El West Ham ofrece una amplia gama de opciones premium para quienes prefieren disfrutar del fútbol de una manera más refinada y cómoda.

Los precios oscilan entre aproximadamente 100 £ y 700, y varían en función del rival y del paquete específico.

Desde animados bares deportivos que te ofrecen una versión más exclusiva de la entrada general hasta experiencias gastronómicas de gran lujo, en el London Stadium hay opciones para todos los gustos y bolsillos. Algunos ejemplos son:

Boleyn: Como homenaje al antiguo estadio del West Ham, el Boleyn ofrece un ambiente de bar deportivo con asientos VIP acolchados, programa oficial del partido de cortesía y una bebida al descanso, todo ello impregnado de la historia del club.

Como homenaje al antiguo estadio del West Ham, el Boleyn ofrece un ambiente de bar deportivo con asientos VIP acolchados, programa oficial del partido de cortesía y una bebida al descanso, todo ello impregnado de la historia del club. Royal East: Con vistas al terreno de juego y un estilo elegante, el Royal East ofrece una comida de tres platos, bebidas incluidas y asientos de nivel intermedio. También tienes la oportunidad de conocer a una leyenda del West Ham.

Otras zonas/secciones hospitality incluyen ‘Londoner’, ‘Great Briton’, ‘Forge’ y ‘Arnold Hills’.

Recuerda, sin embargo, que los partidos más populares probablemente agoten antes sus opciones. La forma más sencilla de asegurarte tu plaza es estar atento a la sección hospitality de la web del club, para saber cuáles son tus opciones.

Dónde alojarse cerca del London Stadium

Si te desplazas para un partido, puedes consultar lugares donde alojarte cerca del estadio utilizando el mapa interactivo de abajo.

Historia del London Stadium

El London Stadium, antes y también conocido como Olympic Stadium, es un estadio al aire libre multiusos situado en el Queen Elizabeth Olympic Park, en el distrito de Stratford de Londres.

El estadio fue construido específicamente para los Juegos Olímpicos de Verano de 2012, como sede del atletismo y también de las ceremonias de apertura y clausura. Tras los Juegos, fue reconstruido para un uso polivalente y ahora sirve principalmente como estadio del West Ham United, que pasó a ser arrendatario desde la temporada 2016.

UK Athletics es el otro arrendatario del estadio y acoge cada año una prueba de la IAAF Diamond League, conocida como el London Grand Prix. El estadio albergó a 80.000 personas durante los Juegos Olímpicos, pero fue remodelado después y la capacidad para partidos de fútbol está ahora limitada a 62.500 espectadores según los términos del contrato de arrendamiento.

Desde que pasó a ser el London Stadium, el recinto también ha albergado la Copa del Mundo de Rugby de 2015, la London Series 2019 de la Major League Baseball y conciertos de artistas como The Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses y Red Hot Chilli Peppers.