El Villarreal llega tras, posiblemente, la mejor temporada doméstica de su historia, y la visita del Real Madrid al Estadio de la Cerámica este mes de marzo ya apunta a ser uno de los partidos más destacados de la temporada. GOAL te guía con toda la información clave que necesitas saber sobre las entradas del Villarreal, incluido cuánto cuestan, dónde puedes comprarlas y mucho más.

¿Cuáles son los próximos partidos del Villarreal?

El Villarreal disputa una campaña de 38 partidos en LaLiga que va desde mediados de agosto de 2026 hasta finales de mayo de 2027. A continuación, la lista completa de partidos del club, en casa y fuera, para la temporada que viene.

Fecha Partido Estadio Entradas dom., 16 de agosto de 2026 Racing Santander vs Villarreal Estadio El Sardinero (Santander) Entradas dom., 23 de agosto de 2026 Atlético de Madrid vs Villarreal Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Entradas dom., 30 de agosto de 2026 Alavés vs Villarreal Mendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz) Entradas dom., 6 de septiembre de 2026 Villarreal vs Deportivo de A Coruña Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 13 de septiembre de 2026 Villarreal vs Real Betis Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas mié., 16 de septiembre de 2026 Malaga vs Villarreal Estadio La Rosaleda (Málaga) Entradas dom., 20 de septiembre de 2026 Villarreal vs Levante Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 11 de octubre de 2026 Real Madrid vs Villarreal Santiago Bernabéu (Madrid) Entradas dom., 18 de octubre de 2026 Villarreal vs Elche Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 25 de octubre de 2026 Valencia vs Villarreal Mestalla Stadium (Valencia) Entradas dom., 1 de noviembre de 2026 Villarreal vs Espanyol Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 8 de noviembre de 2026 Villarreal vs Getafe Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 22 de noviembre de 2026 Barcelona vs Villarreal Spotify Camp Nou (Barcelona) Entradas dom., 29 de noviembre de 2026 Celta de Vigo vs Villarreal Estadio de Balaídos (Vigo) Entradas dom., 6 de diciembre de 2026 Villarreal vs Real Sociedad Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 13 de diciembre de 2026 Villarreal vs Rayo Vallecano Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 20 de diciembre de 2026 Osasuna vs Villarreal El Sadar Stadium (Pamplona) Entradas dom., 3 de enero de 2027 Villarreal vs Sevilla Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 10 de enero de 2027 Athletic Club vs Villarreal San Mamés Stadium (Bilbao) Entradas dom., 17 de enero de 2027 Villarreal vs Alavés Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 24 de enero de 2027 Espanyol vs Villarreal RCDE Stadium (Cornella de Llobregat) Entradas dom., 31 de enero de 2027 Villarreal vs Racing Santander Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 7 de febrero de 2027 Getafe vs Villarreal Estadio Coliseum (Getafe) Entradas dom., 14 de febrero de 2027 Villarreal vs Barcelona Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 21 de febrero de 2027 Villarreal vs Valencia Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 28 de febrero de 2027 Real Betis vs Villarreal Estadio Olímpico de la Cartuja (Seville) Entradas dom., 7 de marzo de 2027 Villarreal vs Real Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 14 de marzo de 2027 Elche vs Villarreal Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) Entradas dom., 21 de marzo de 2027 Villarreal vs Málaga Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 4 de abril de 2027 Deportivo de A Coruña vs Villarreal Riazor Stadium (A Coruña) Entradas dom., 11 de abril de 2027 Villarreal vs Athletic Club Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 18 de abril de 2027 Levante vs Villarreal Estadi Ciutat de Valencia (Valencia) Entradas mié., 21 de abril de 2027 Villarreal vs Atlético de Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 2 de mayo de 2027 Rayo Vallecano vs Villarreal Campo de Futbol de Vallecas (Madrid) Entradas dom., 9 de mayo de 2027 Villarreal vs Celta de Vigo Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 16 de mayo de 2027 Sevilla vs Villarreal Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium (Seville) Entradas dom., 23 de mayo de 2027 Villarreal vs Osasuna Estadio de la Cerámica (Villarreal) Entradas dom., 30 de mayo de 2027 Real Sociedad vs Villarreal Reale Arena (San Sebastián) Entradas

Cómo comprar entradas para los partidos del Villarreal

Hay varias opciones de venta de entradas para los partidos del Villarreal, desde entradas individuales hasta paquetes hospitality. Para comprar entradas, el método más fiable es acudir al portal oficial de entradas del Villarreal en la web del club. Conviene consultar el sitio con regularidad para conocer la información sobre la venta de entradas.

Las entradas también se pueden comprar en la tienda del estadio, en la tienda del centro de Villarreal y en las taquillas del estadio los días de partido. Sin embargo, con el club contando habitualmente con bastante más de 20.000 abonados en un estadio con capacidad para unos 23.000 espectadores, no siempre es sencillo comprar entradas a través del club, especialmente para algunos de los partidos más importantes contra el Real Madrid o el Barcelona y el Derbi de la Comunitat ante el Valencia.

Si las entradas están agotadas, o si esperas conseguir asientos de última hora, quizá te interese recurrir a plataformas secundarias de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Villarreal?

Para quienes quieran comprar entradas del Villarreal en el Estadio de la Ceramica partido a partido, los precios para adultos oscilan entre 20 € y 50 € cuando se adquieren directamente a través del club. El precio varía en función del rival y de la ubicación en el estadio.

En los partidos de alta demanda contra equipos como el Real Madrid, el Barcelona y el Valencia, además del regreso de las noches de Champions League, los precios tienden a subir en consecuencia.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional sobre disponibilidad y precios. Las entradas en plataformas secundarias de reventa como StubHub están disponibles actualmente desde 49 € en adelante.

¿Qué esperar del Villarreal en 2026/27?

El Submarino Amarillo llega tras, posiblemente, la mejor temporada doméstica de su historia. El Villarreal acabó tercero en LaLiga en 2025/26 con 72 puntos, la segunda cifra más alta que ha registrado el club, y logró clasificarse para la Champions League por segunda temporada consecutiva por primera vez. Fue la culminación de un ascenso extraordinario, teniendo en cuenta que el club solo había terminado anteriormente en el top tres del fútbol español en dos ocasiones, en 2004/05 y 2007/08.

La historia, sin embargo, tuvo un giro. Después de lograr ese resultado histórico, Marcelino anunció que dejaría el club al final de la temporada, poniendo fin a su segunda etapa al mando tras dos años y medio en los que devolvió al Villarreal a Europa de forma constante. Su sustituto ha sido Inigo Perez, anteriormente en el Rayo Vallecano, que se hace cargo de una plantilla ya acostumbrada a competir en la parte alta de la tabla.

Aunque el rendimiento doméstico fue excelente, el regreso del Villarreal a la Champions League resultó complicado, con solo un punto en ocho partidos de la fase de liga. Corregir ese rendimiento continental mientras mantiene la inercia liguera construida bajo Marcelino será la primera gran prueba de Perez, con compromisos de enorme exigencia ante el Real Madrid, el Barcelona y el Atletico Madrid en el calendario de esta temporada.

Historia del Estadio de la Ceramica

El Estadio de la Ceramica es un estadio de fútbol en Villarreal, España. Es el campo del Villarreal CF desde su apertura en 1923. El estadio tiene una capacidad de 23.000 espectadores, una cifra que equivale aproximadamente a la mitad de la población de la propia localidad. En enero de 2017, el Villarreal cambió el nombre de su estadio de El Madrigal a Estadio de la Ceramica, para reconocer la industria local.