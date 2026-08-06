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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images
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Cómo conseguir entradas del Liverpool FC para 2026/27: partidos, precios e información sobre los abonos de temporada

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V. van Dijk

Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas del Liverpool FC

El Liverpool afronta la temporada 2026/27 con un nuevo entrenador, Andoni Iraola, incorporado después de una desastrosa defensa del título que provocó el despido de Arne Slot tras terminar en quinta posición. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas en Anfield.

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Calendario completo del Liverpool en la Premier League 2026/27

Fecha y horaPartidoEstadioCompeticiónEntradas
dom. 23 ago. 2026, 16:30Newcastle United vs LiverpoolSt. James' Park (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 29 ago. 2026, 15:00Liverpool vs Nottingham ForestAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 5 sept. 2026, 15:00Ipswich Town vs LiverpoolPortman Road (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 12 sept. 2026, 15:00Liverpool vs FulhamAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 19 sept. 2026, 15:00Bournemouth vs LiverpoolVitality Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 10 oct. 2026, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 17 oct. 2026, 15:00Brentford vs LiverpoolGtech Community Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 24 oct. 2026, 15:00Liverpool vs Brighton and Hove AlbionAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 31 oct. 2026, 15:00Liverpool vs ArsenalAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 7 nov. 2026, 15:00Crystal Palace vs LiverpoolSelhurst Park (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 21 nov. 2026, 15:00Liverpool vs Manchester UnitedAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 28 nov. 2026, 15:00Everton vs LiverpoolHill Dickinson Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
mié. 2 dic. 2026, 20:00Liverpool vs SunderlandAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 5 dic. 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 12 dic. 2026, 15:00Liverpool vs Leeds UnitedAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 19 dic. 2026, 15:00Liverpool vs Tottenham HotspurAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 26 dic. 2026, 15:00Hull City vs LiverpoolMKM Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
mié. 30 dic. 2026, 20:00Aston Villa vs LiverpoolVilla Park (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 2 ene. 2027, 15:00Liverpool vs Coventry CityAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
mié. 6 ene. 2027, 20:00Sunderland vs LiverpoolStadium of Light (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 16 ene. 2027, 15:00Liverpool vs Crystal PalaceAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 23 ene. 2027, 15:00Manchester United vs LiverpoolOld Trafford (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 30 ene. 2027, 15:00Liverpool vs EvertonAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 6 feb. 2027, 15:00Arsenal vs LiverpoolEmirates Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
mié. 10 feb. 2027, 20:00Coventry City vs LiverpoolCoventry Building Society Arena (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 20 feb. 2027, 15:00Liverpool vs Hull CityAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 27 feb. 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
mié. 3 mar. 2027, 20:00Liverpool vs Aston VillaAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 13 mar. 2027, 15:00Liverpool vs Ipswich TownAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 20 mar. 2027, 15:00Fulham vs LiverpoolCraven Cottage (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 10 abr. 2027, 15:00Liverpool vs Newcastle UnitedAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 17 abr. 2027, 15:00Nottingham Forest vs LiverpoolThe City Ground (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 24 abr. 2027, 15:00Leeds United vs LiverpoolElland Road (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 1 may. 2027, 20:00Liverpool vs ChelseaAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 8 may. 2027, 15:00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 15 may. 2027, 15:00Liverpool vs BrentfordAnfield (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 23 may. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs LiverpoolAmerican Express Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
dom. 30 may. 2027, 16:00Liverpool vs BournemouthAnfield (casa)Premier LeagueEntradas

Los horarios de inicio están sujetos a cambios por la selección de retransmisiones televisivas. El Liverpool también regresa esta temporada a la Liga de Campeones, con los partidos confirmados después del sorteo de la fase de liga.

¿Cuánto cuestan las entradas del Liverpool?

Los precios varían según el rival y la ubicación del asiento, y los partidos más destacados tienen precios premium. Las entradas de admisión general no incluidas en el abono se venden en dos tandas a través de All Red Ticket Sales, con entradas a precio oficial que van de 30 £ a 61 £. Las plataformas secundarias como StubHub pueden costar más que el precio oficial.

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¿Cómo puedo conseguir entradas del Liverpool para fuera de casa?

Hacerse miembro del Liverpool FC es el primer paso, con prioridad para quienes hayan asistido antes a partidos fuera de casa, en función de un sistema de puntos de fidelidad. Registra tu interés en partidos concretos fuera de casa a través de la página web o la oficina de entradas del club; si tienes éxito, se te notificará con instrucciones de compra.

¿Con cuánta antelación salen a la venta las entradas del Liverpool?

Las entradas suelen salir a la venta entre cuatro y seis semanas antes de los partidos de la Premier League, aunque los encuentros más populares pueden ponerse a la venta antes. Las fechas de venta de las competiciones de copa varían y se anuncian en los canales oficiales del club.

Los abonos de temporada están disponibles a través de la página web del Liverpool antes del inicio de la temporada, aunque la lista de espera se extiende actualmente a miles de personas y no acepta nuevas solicitudes. Los actuales poseedores renuevan a principios de año hasta mayo. El abono de temporada más barato cuesta alrededor de 713 £ y el más caro, alrededor de 904 £.

La iniciativa del Liverpool «Every Seat, Every Game» permite a los aficionados devolver entradas no utilizadas al Ticket Exchange oficial del club, accesible para los miembros de All Red, y las entradas se agotan rápidamente cuanto más se acerca el día del partido.

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Todo lo que necesitas saber sobre el estadio de Anfield

El Liverpool juega en Anfield desde 1892, lo que lo convierte en uno de los estadios más antiguos y con más historia del fútbol inglés. Conocido por su ambiente, especialmente en la zona de The Kop, el estadio se ha desarrollado por fases en lugar de ser sustituido, preservando su carácter mientras aumentaba gradualmente su capacidad.

Una remodelación de la Main Stand en 2016 elevó la capacidad a algo más de 53.000 espectadores, y la expansión más reciente de la Anfield Road Stand añadió un nuevo anillo superior, llevando el total a aproximadamente 61.276, la mayor capacidad en la historia del estadio y suficiente para convertir a Anfield en el quinto estadio más grande de la Premier League. El proyecto, aprobado por primera vez en 2021, se completó por fases y recibió la aprobación formal después de que el Ayuntamiento de Liverpool emitiera un General Safety Certificate. A día de hoy, el club no tiene sobre la mesa más planes de ampliación, ya que la inversión reciente se ha centrado en proyectos de regeneración en la comunidad circundante.

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