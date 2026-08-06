El Liverpool afronta la temporada 2026/27 con un nuevo entrenador, Andoni Iraola, incorporado después de una desastrosa defensa del título que provocó el despido de Arne Slot tras terminar en quinta posición. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas en Anfield.
Calendario completo del Liverpool en la Premier League 2026/27
|Fecha y hora
|Partido
|Estadio
|Competición
|Entradas
|dom. 23 ago. 2026, 16:30
|Newcastle United vs Liverpool
|St. James' Park (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 29 ago. 2026, 15:00
|Liverpool vs Nottingham Forest
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 5 sept. 2026, 15:00
|Ipswich Town vs Liverpool
|Portman Road (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 12 sept. 2026, 15:00
|Liverpool vs Fulham
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 19 sept. 2026, 15:00
|Bournemouth vs Liverpool
|Vitality Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 10 oct. 2026, 15:00
|Liverpool vs Manchester City
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 17 oct. 2026, 15:00
|Brentford vs Liverpool
|Gtech Community Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 24 oct. 2026, 15:00
|Liverpool vs Brighton and Hove Albion
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 31 oct. 2026, 15:00
|Liverpool vs Arsenal
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 7 nov. 2026, 15:00
|Crystal Palace vs Liverpool
|Selhurst Park (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 21 nov. 2026, 15:00
|Liverpool vs Manchester United
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 28 nov. 2026, 15:00
|Everton vs Liverpool
|Hill Dickinson Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|mié. 2 dic. 2026, 20:00
|Liverpool vs Sunderland
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 5 dic. 2026, 15:00
|Chelsea vs Liverpool
|Stamford Bridge (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 12 dic. 2026, 15:00
|Liverpool vs Leeds United
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 19 dic. 2026, 15:00
|Liverpool vs Tottenham Hotspur
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 26 dic. 2026, 15:00
|Hull City vs Liverpool
|MKM Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|mié. 30 dic. 2026, 20:00
|Aston Villa vs Liverpool
|Villa Park (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 2 ene. 2027, 15:00
|Liverpool vs Coventry City
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|mié. 6 ene. 2027, 20:00
|Sunderland vs Liverpool
|Stadium of Light (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 16 ene. 2027, 15:00
|Liverpool vs Crystal Palace
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 23 ene. 2027, 15:00
|Manchester United vs Liverpool
|Old Trafford (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 30 ene. 2027, 15:00
|Liverpool vs Everton
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 6 feb. 2027, 15:00
|Arsenal vs Liverpool
|Emirates Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|mié. 10 feb. 2027, 20:00
|Coventry City vs Liverpool
|Coventry Building Society Arena (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 20 feb. 2027, 15:00
|Liverpool vs Hull City
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 27 feb. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur vs Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|mié. 3 mar. 2027, 20:00
|Liverpool vs Aston Villa
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 13 mar. 2027, 15:00
|Liverpool vs Ipswich Town
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 20 mar. 2027, 15:00
|Fulham vs Liverpool
|Craven Cottage (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 10 abr. 2027, 15:00
|Liverpool vs Newcastle United
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 17 abr. 2027, 15:00
|Nottingham Forest vs Liverpool
|The City Ground (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 24 abr. 2027, 15:00
|Leeds United vs Liverpool
|Elland Road (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 1 may. 2027, 20:00
|Liverpool vs Chelsea
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 8 may. 2027, 15:00
|Manchester City vs Liverpool
|Etihad Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 15 may. 2027, 15:00
|Liverpool vs Brentford
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 23 may. 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Liverpool
|American Express Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|dom. 30 may. 2027, 16:00
|Liverpool vs Bournemouth
|Anfield (casa)
|Premier League
|Entradas
Los horarios de inicio están sujetos a cambios por la selección de retransmisiones televisivas. El Liverpool también regresa esta temporada a la Liga de Campeones, con los partidos confirmados después del sorteo de la fase de liga.
¿Cuánto cuestan las entradas del Liverpool?
Los precios varían según el rival y la ubicación del asiento, y los partidos más destacados tienen precios premium. Las entradas de admisión general no incluidas en el abono se venden en dos tandas a través de All Red Ticket Sales, con entradas a precio oficial que van de 30 £ a 61 £. Las plataformas secundarias como StubHub pueden costar más que el precio oficial.
¿Cómo puedo conseguir entradas del Liverpool para fuera de casa?
Hacerse miembro del Liverpool FC es el primer paso, con prioridad para quienes hayan asistido antes a partidos fuera de casa, en función de un sistema de puntos de fidelidad. Registra tu interés en partidos concretos fuera de casa a través de la página web o la oficina de entradas del club; si tienes éxito, se te notificará con instrucciones de compra.
¿Con cuánta antelación salen a la venta las entradas del Liverpool?
Las entradas suelen salir a la venta entre cuatro y seis semanas antes de los partidos de la Premier League, aunque los encuentros más populares pueden ponerse a la venta antes. Las fechas de venta de las competiciones de copa varían y se anuncian en los canales oficiales del club.
Los abonos de temporada están disponibles a través de la página web del Liverpool antes del inicio de la temporada, aunque la lista de espera se extiende actualmente a miles de personas y no acepta nuevas solicitudes. Los actuales poseedores renuevan a principios de año hasta mayo. El abono de temporada más barato cuesta alrededor de 713 £ y el más caro, alrededor de 904 £.
La iniciativa del Liverpool «Every Seat, Every Game» permite a los aficionados devolver entradas no utilizadas al Ticket Exchange oficial del club, accesible para los miembros de All Red, y las entradas se agotan rápidamente cuanto más se acerca el día del partido.
Todo lo que necesitas saber sobre el estadio de Anfield
El Liverpool juega en Anfield desde 1892, lo que lo convierte en uno de los estadios más antiguos y con más historia del fútbol inglés. Conocido por su ambiente, especialmente en la zona de The Kop, el estadio se ha desarrollado por fases en lugar de ser sustituido, preservando su carácter mientras aumentaba gradualmente su capacidad.
Una remodelación de la Main Stand en 2016 elevó la capacidad a algo más de 53.000 espectadores, y la expansión más reciente de la Anfield Road Stand añadió un nuevo anillo superior, llevando el total a aproximadamente 61.276, la mayor capacidad en la historia del estadio y suficiente para convertir a Anfield en el quinto estadio más grande de la Premier League. El proyecto, aprobado por primera vez en 2021, se completó por fases y recibió la aprobación formal después de que el Ayuntamiento de Liverpool emitiera un General Safety Certificate. A día de hoy, el club no tiene sobre la mesa más planes de ampliación, ya que la inversión reciente se ha centrado en proyectos de regeneración en la comunidad circundante.