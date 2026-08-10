Celtic atraviesa uno de los periodos más dominantes de su historia, después de haberse proclamado campeón de Escocia en 14 de las últimas 15 temporadas.

Superó oficialmente a su rival de la ciudad y enemigo del Old Firm, el Rangers, en la clasificación histórica de títulos de liga escoceses al conquistar la pasada temporada su 56.º campeonato, récord absoluto, en la que fue además la quinta campaña consecutiva en la que terminó en lo más alto de la Premiership. También fue el quinto éxito en la Scottish Premiership para Brendan Rodgers, que actualmente vive su segunda etapa en el club de Glasgow. Celtic ha acabado en primera posición en todas las temporadas completas en las que Rodgers ha estado al mando en Celtic Park.

GOAL te explica cómo podrías ir a Celtic Park en algún momento durante los próximos meses.

Próximos partidos del Celtic en 2026/27

¿Cómo comprar entradas del Celtic?

La vía habitual para conseguir entradas estándar para los partidos es a través del portal oficial de eTicketing del Celtic en eticketing.co.uk/celtic.

No necesitas una membresía de pago para registrarte, pero sí tendrás que crear una cuenta digital gratuita del Celtic FC. Las entradas de venta general para los partidos de liga nacionales suelen ponerse a la venta unas semanas antes del inicio. Como la demanda en Paradise es excepcionalmente alta, las asignaciones estándar para los partidos más populares suelen agotarse en cuestión de minutos.

El Celtic sí realiza sorteos de entradas, pero están restringidos casi por completo a los abonados:

Sorteos del Home Cup Ticket Scheme (HCTS): Para los partidos de alta demanda fuera de la cobertura estándar del abono, como las semifinales y finales de la Scottish Cup en Hampden Park o las reducidas asignaciones para partidos europeos fuera de casa, las entradas se sortean internamente entre los abonados elegibles inscritos en el HCTS.

Para los partidos de alta demanda fuera de la cobertura estándar del abono, como las semifinales y finales de la Scottish Cup en Hampden Park o las reducidas asignaciones para partidos europeos fuera de casa, las entradas se sortean internamente entre los abonados elegibles inscritos en el HCTS. Partidos de venta general: no hay sorteos públicos para los partidos estándar de la Scottish Premiership en casa. Las entradas de venta general se ponen a disposición exclusivamente por orden de llegada a través del portal de eTicketing.

Cuando los partidos se agotan en taquilla, los aficionados que buscan entrar a última hora pueden recurrir a mercados secundarios de entradas. Consulta los términos y condiciones de la web secundaria en la que compres para garantizar la seguridad de la entrada.

¿Cuánto cuestan las entradas del Celtic?

Las entradas oficiales de venta general parten de 22 £ para adultos y 9 £ para niños, con tarifas reducidas disponibles para personas mayores, estudiantes y jóvenes adultos.

Los precios varían en función de la ubicación en el estadio y de la categoría del partido:

Ubicación en la grada: los asientos detrás de las porterías en la West Stand y la Lisbon Lions Stand son los más económicos. Las localidades en la Main Stand (Jock Stein Stand) tienen un precio superior.

los asientos detrás de las porterías en la West Stand y la Lisbon Lions Stand son los más económicos. Las localidades en la Main Stand (Jock Stein Stand) tienen un precio superior. Categoría del partido: los partidos habituales de liga nacional tienen el precio base, mientras que los grandes encuentros, como las noches europeas o los derbis del Old Firm, pertenecen a categorías de entradas más caras.

¿Cómo conseguir abonos del Celtic para la temporada 2026/27?

Los abonos para la campaña 2026/27 están completamente agotados. Tener un abono es la única forma garantizada de asegurar un asiento para cada partido nacional, y el Celtic limita la venta de abonos a aproximadamente entre 52.000 y 53.000 asientos para reservar el espacio restante a la venta general y a la afición visitante.

Una demanda sin precedentes ha llevado las tasas anuales de renovación a cifras extraordinarias del 98 % al 99 %. Como cada verano quedan disponibles muy pocos asientos, la lista de espera oficial sigue cerrada. Para la temporada 2026/27, los precios de renovación de los abonos para adultos partían de 626 £.

¿Cómo conseguir entradas hospitality del Celtic?

Con una rica historia dentro del fútbol escocés y el atractivo de las habituales noches europeas gracias a sus continuos éxitos nacionales, no faltan las entradas hospitality en Celtic Park.

Si buscas algunos de los paquetes premium disponibles, presta atención a:

Club 67

Disponible desde 105 £ por persona con las siguientes ventajas:

Acceso al Club 67 Hospitality en la Kerrydale Suite, donde se pueden comprar comidas y bebidas

Entretenimiento en directo

Aperitivos al descanso, té y café

Programa del partido

Asiento acolchado para ver el partido

Acceso a la sala posterior al partido, con bebidas disponibles para comprar

Number 7

Disponible desde 300 £ + IVA por persona con las siguientes ventajas:

Recepción con champán

Comida de 4 platos con vino

Aperitivos al descanso, tés y café

Asiento ejecutivo acolchado para ver el partido

Barra gratuita antes y después del partido

Regalo del día de partido

Programa del partido

Puedes asegurar tu plaza con un paquete premium en Celtic Park enviando un correo electrónico al club a través de su página web.

Dónde alojarse cerca de Celtic Park

Si viajas a Glasgow para ver un partido del Celtic en Celtic Park, puedes consultar los alojamientos cerca del estadio. El mapa interactivo de abajo muestra qué hay disponible en las inmediaciones del campo, aunque el sistema de transporte público de la ciudad ofrece opciones sencillas para desplazarte si te alojas más lejos.

Historia de Celtic Park

Celtic Park, conocido de manera menos formal como Parkhead o «Paradise» entre la afición, está situado en la zona de Parkhead, en el East End de Glasgow. Es el estadio específico de fútbol más grande de Escocia, con una capacidad de más de 60.000 espectadores. Solo el Murrayfield Stadium de Edimburgo, casa de la selección escocesa de rugby union, tiene una mayor capacidad en todo el país. El Celtic FC se trasladó al actual emplazamiento de Celtic Park en 1892, cinco años después de la fundación del club.

Una remodelación en la década de 1990 dio al estadio su forma actual, aunque en 2016 se introdujo una sección de localidades de pie seguras. La selección escocesa ha jugado allí casi dos docenas de veces a lo largo de su historia, mientras que el estadio también ha acogido conciertos de The Who, Prince y U2. Anteriormente también albergó pruebas de speedway, aunque dejaron de celebrarse hace mucho tiempo.