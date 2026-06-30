Esta noche el legendario Estadio Azteca vibrará cuando México, anfitrión, enfrente a Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026.

«El Tri» llega con confianza tras liderar el Grupo A, lo que ha ilusionado al país.

Enfrentará a una resistente Ecuador que sorprendió al ganar el difícil Grupo E, incluido un triunfo sobre Alemania.

¿A qué hora comienza el partido de la Copa del Mundo entre México y Ecuador?

El encuentro se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Mexico City Stadium

¿Cuál es el próximo partido de octavos de final?

Fecha Partido Lugar Entradas Lunes 6 de julio México/Ecuador vs. Inglaterra/República Democrática del Congo Estadio Azteca, México Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre México y Ecuador?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre México y Ecuador?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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