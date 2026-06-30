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Cómo conseguir entradas de última hora para México vs. Ecuador: precios del Mundial, info del partido de octavos, ofertas de última hora y más

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México se enfrentará a Ecuador en su próximo partido del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Esta noche el legendario Estadio Azteca vibrará cuando México, anfitrión, enfrente a Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026.

«El Tri» llega con confianza tras liderar el Grupo A, lo que ha ilusionado al país.

Enfrentará a una resistente Ecuador que sorprendió al ganar el difícil Grupo E, incluido un triunfo sobre Alemania.

¿A qué hora comienza el partido de la Copa del Mundo entre México y Ecuador?

El encuentro se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

¿Cuál es el próximo partido de octavos de final?

Fecha

Partido

Lugar

Entradas

Lunes 6 de julio

México/Ecuador vs. Inglaterra/República Democrática del Congo

Estadio Azteca, México

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre México y Ecuador?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre México y Ecuador?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en reventa

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

México vs. Ecuador en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de México y Ecuador

MEX
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/1
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

ECU
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

México vs. Ecuador: historial reciente

MEX

Últimos partidos

ECU

1

Victoria

3

Empates

1

Victoria

6

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación de México contra Ecuador

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