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Cómo conseguir entradas de última hora para los octavos de final del Mundial: fase eliminatoria, Argentina contra Egipto y más

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Se acercan los octavos de final, con partidos ya confirmados de Brasil, Paraguay y Canadá contra Marruecos.

Losoctavosde final del Mundial de la FIFA 2026 viven su momento más intenso. Sin margen de error, el cuadro se ha sumido en el caos.

Los primeros duelos estelares superaron las expectativas. La eliminatoria arrancó en Houston, donde Canadá, anfitriona, cayó 3-0 ante Marruecos. 

Desde entonces, las potencias han sufrido: Francia venció 1-0 a Paraguay, Inglaterra, con diez, batió 3-2 a México, y Noruega eliminó 2-1 a Brasil.  

Con los últimos billetes para cuartos ya asignados —destacando los duelos Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica—, la demanda de entradas se dispara y los precios suben en todas las sedes.

Reservaentradaspara el Mundial.

¿Cuáles son los partidos confirmados de octavos de final?

Fecha y horaDetalles del partidoLugarEntradas
4 de julio, 12:00 h CDTOctavos de final: Canadá vs. MarruecosEstadio de Houston, EE. UU.0-3
4 de julio, 17:00 h EDTOctavos de final: Paraguay vs. FranciaEstadio de Filadelfia, EE. UU.0-1
5 de julio, 16:00 h EDTOctavos de final: Brasil vs. NoruegaEstadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.1-2
5 de julio, 18:00 h CSTOctavos de final: México vs. InglaterraEstadio de la Ciudad de México, México2-3
6 de julio, 14:00 h CDTOctavos de final: Portugal vs. España Estadio de Dallas, EE. UU.Comprar entradas
6 de julio, 17:00 PDTOctavos de final: Estados Unidos vs. Bélgica Estadio de Seattle, EE. UU.Comprar entradas
7 de julio, 12:00 h (hora del este)Octavos de final: Argentina vs. EgiptoEstadio de Atlanta, EE. UU.Comprar entradas
7 de julio, 16:00 PDTOctavos de final: Suiza vs. ColombiaEstadio de Vancouver, CanadáComprar entradas
Del 9 al 11 de julio, horarios variadosCuartos de final: Francia vs. Marruecos / Inglaterra vs. Noruega / Por confirmar / Por confirmarBoston, Los Ángeles, Miami, Kansas CityComprar entradas
14–15 de julio, 15:00Semifinales: por confirmarEstadio de Dallas y Estadio de Atlanta, EE. UU.Comprar entradas
18 de julio, 15:00 hTercer puesto: por confirmarEstadio de Miami, EE. UU.Comprar entradas
19 de julio, inicio a las 15:00 hFinal: por confirmarEstadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.Comprar entradas

¿Cuáles son los próximos partidos de la ronda de 32?

Fecha y hora de inicioDetalles del partidoLugarEntradas
29 de junio, 12:00 h CDTOctavos de final: Brasil vs. JapónEstadio de Houston, EE. UU.2-1
29 de junio, 16:30 h EDTOctavos de final: Alemania vs. ParaguayEstadio de Boston, EE. UU.1-1 (Paraguay ganó en los penaltis)
29 de junio, 19:00 h CSTOctavos de final: Países Bajos vs. MarruecosEstadio de Monterrey, México1-1 (Marruecos ganó en penaltis)
30 de junio, 12:00 h CDTOctavos de final: Costa de Marfil vs. NoruegaEstadio de Dallas, EE. UU.1-2
30 de junio, 17:00 h EDTOctavos de final: Francia vs. SueciaEstadio de Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.3-0
30 de junio, 19:00 h CSTOctavos de final: México vs. EcuadorEstadio de la Ciudad de México, México2-0
1 de julio, 12:00 h EDTOctavos de final: Inglaterra vs. República Democrática del CongoEstadio de Atlanta, EE. UU.2-1
1 de julio, 13:00 PDTOctavos de final: Bélgica vs. SenegalEstadio de Seattle, EE. UU.3-2
1 de julio, 17:00 PDTOctavos de final: Estados Unidos vs Bosnia y HerzegovinaEstadio de la Bahía de San Francisco, EE. UU.2-0
2 de julio, 12:00 h PDTOctavos de final: España vs. AustriaEstadio de Los Ángeles, EE. UU.3-0
2 de julio, 19:00 h (hora del este de EE. UU.)Octavos de final: Portugal vs. CroaciaEstadio de Toronto, Canadá2-1
2 de julio, inicio a las 20:00 PDTOctavos de final: Suiza vs. ArgeliaEstadio de Vancouver, Canadá2-0
3 de julio, 13:00 h CDTOctavos de final: Australia vs. EgiptoEstadio de Dallas, EE. UU.1-1 (2-4 en penaltis)
3 de julio, 18:00 h EDTOctavos de final: Argentina vs. Cabo VerdeEstadio de Miami, EE. UU.3-2
3 de julio, 20:30 h CDTOctavos de final: Colombia vs. GhanaEstadio de Kansas City, EE. UU.1-0

¿Cómo comprar entradas para los octavos de final del Mundial?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México, información y más

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