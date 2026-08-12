La Supercopa de la UEFA, el duelo anual entre el ganador de la Champions League y el campeón de la Europa League, se celebra en Austria el 12 de agosto.

Hace doce meses, el PSG tuvo que llegar hasta el final contra el Tottenham en la Supercopa. Nuno Mendes marcó el penalti decisivo para desatar la locura entre los aficionados franceses. Esta vez, el equipo de Luis Enrique vuelve a tener a un rival inglés enfrente, con el Aston Villa llegando a Salzburgo tras su impresionante victoria por 3-0 sobre el Friburgo en la final de la Europa League.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber sobre las entradas para la Supercopa de la UEFA, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

UEFA Supercopa - Final 12 ago 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Cómo comprar entradas para la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa

El plazo de solicitud de entradas para el público general de la Supercopa de la UEFA se abrió oficialmente a través del sitio web de la UEFA el 16 de junio. Esta fase inicial estuvo abierta hasta el 23 de junio, con 9.000 entradas asignadas a aficionados neutrales mediante un sistema de sorteo.

En cuanto a los propios clubes, ambos recibieron una asignación de 7.000 entradas cada uno. La ventana exclusiva de entradas del Aston Villa se abrió el 25 de junio, y el PSG distribuyó y coordinó la venta de las suyas internamente, también entre mediados y finales de junio.

Aunque puede que ya hayan cerrado las solicitudes oficiales de entradas para el público general y los periodos de venta coordinados por los clubes, todavía se pueden conseguir localidades a través de la plataforma de reventa de entradas de la UEFA o de mercados secundarios verificados, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Los precios oficiales de las entradas para la Supercopa de la UEFA oscilaron entre 30 € y 150 €, con el siguiente desglose:

Fans First (asignaciones de clubes): 30 €

Categoría 3: 50 €

Categoría 2: 90 €

Categoría 1: 150 €

Entradas de accesibilidad: 30 € (incluyen un asiento gratuito para un acompañante)

Sigue de cerca los portales oficiales de entradas de los clubes y de la UEFA cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios de reventa secundarios como Ticombo para consultar la disponibilidad actual.

¿Dónde se juega la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Red Bull Arena (Salzburgo)

El Red Bull Arena, también conocido como Stadion Salzburg en los partidos de clubes de la UEFA, es un estadio de fútbol situado en Wals-Siezenheim, un suburbio de Salzburgo. Fue inaugurado oficialmente en 2003 y es el estadio del equipo de la Bundesliga austriaca FC Red Bull Salzburg.

Aunque el aforo oficial del Red Bull Arena es de 30.188 espectadores, la configuración del estadio varía en función del tipo de competición que se dispute. La capacidad prevista para la Supercopa de la UEFA de 2026 es de 28.500.

Puede que sea la primera vez que el recinto acoge una gran final de clubes de la UEFA, pero sí albergó los tres partidos de la fase de grupos de Grecia durante la Eurocopa 2008. En aquel momento era la vigente campeona de Europa.

¿Quiénes son los recientes ganadores de la Supercopa de la UEFA?

Año Ganadores Subcampeones Resultado 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4-3 (penaltis) 2024 Real Madrid Atalanta 2-0 2023 Manchester City Sevilla 5-4 (penaltis) 2022 Real Madrid Eintracht Frankfurt 2-0 2021 Chelsea Villarreal 6-5 (penaltis) 2020 Bayern de Múnich Sevilla 2-1 (prórroga) 2019 Liverpool Chelsea 5-4 (penaltis) 2018 Atlético de Madrid Real Madrid 4-2 (prórroga) 2017 Real Madrid Manchester United 2-1 2016 Real Madrid Sevilla 3-2 (prórroga)

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Forma de Paris Saint-Germain y Aston Villa

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: Historial de enfrentamientos