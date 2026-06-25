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Cómo conseguir entradas de última hora para Jordania vs. Argentina: precios, AT&T Stadium y más

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A continuación, te explicamos cómo conseguir entradas para el partido entre Jordania y Argentina en el Mundial de la FIFA 2026.

Argentina y Jordania jugarán el sábado en Dallas el último partido del Grupo J. Será una vuelta de honor para los favoritos y una despedida histórica para los debutantes. 

Ya clasificada, la Albiceleste quiere mantener su imbatibilidad y Messi aumentar su cuenta de cinco goles. 

Aunque ya eliminada, la orgullosa Jordania busca un resultado histórico ante uno de los grandes del fútbol mundial.

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¿Cuándo se juega el Jordania-Argentina?

Fecha y horaCalendarioLugarEntradas
27 de junio de 2026 – 20:00Jordania vs. ArgentinaEstadio AT&T, ArlingtonEntradas

Calendario de Jordania en el Mundial 2026

FechaPartidoRecinto / CiudadResultado final / Entradas
16 de junio de 2026Austria vs. JordaniaLevi’s Stadium, Santa Clara3-1
22 de junio de 2026Jordania vs. ArgeliaEstadio Levi’s, Santa Clara1-2
28 de junio de 2026Jordania vs. ArgentinaEstadio AT&T, DallasEntradas

Calendario de Argentina para el Mundial 2026

FechaPartidoLugarResultado final / Entradas
15 de junio de 2026Argentina vs. ArgeliaSoldier Field, Chicago3-0
22 de junio de 2026Argentina vs. AustriaEstadio AT&T, Dallas2-0
28 de junio de 2026Jordania vs. ArgentinaEstadio AT&T, DallasEntradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Jordania - Argentina?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Jordania y Argentina.

  • La FIFA vende entradas en distintas fases: sorteos y venta por orden de llegada.
  • Plataforma de reventa de la FIFA: permite comprar entradas de reventa verificadas de forma segura a través del mercado oficial.
  • Plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.
  • Paquetes de hospitalidad: asientos VIP, salones privados, suites y servicios exclusivos.

Todas las entradas se entregarán de forma digital a través de la aplicación oficial de la FIFA, por lo que es fundamental que los datos de la cuenta sean coherentes en todas las plataformas para facilitar las transferencias.

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¿Cuánto cuestan las entradas para Jordania-Argentina?

La FIFA usa precios variables según demanda, categoría de asiento y disponibilidad.

Se espera que los encuentros con Argentina sean de los más caros de la fase de grupos, por la alta demanda y popularidad de los actuales campeones.

Por ahora, las localidades más económicas para el Jordania-Argentina oscilarían entre 120 y 250 dólares, según la ubicación y la oferta en el mercado secundario.

CategoríaFase de gruposOctavos de final - Cuartos de finalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 450 $600 $ - 1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2180–320 $400–800 $1.000 - 4.210
Categoría 3120 $ - 220 $200 $ - 500 $600 - 2.790
Categoría 460–120 $150 $ - 350 $400 - 2.030

Quienes busquen los precios más bajos deberían comprar cuanto antes, pues se espera que la reventa de los partidos de Argentina suba a medida que se acerque el torneo.

Todo lo que necesitas saber sobre el AT&T Stadium

El partido entre Jordania y Argentina se jugará en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), uno de los recintos deportivos más grandes y avanzados tecnológicamente del mundo.

El estadio de los Dallas Cowboys de la NFL ha acogido eventos como la Super Bowl, la Copa América y conciertos internacionales.

Se prevé un ambiente electrizante, pues los seguidores argentinos suelen llenar el recinto en los encuentros más destacados.

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