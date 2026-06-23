Tras su debut en el Grupo L contra Croacia, Inglaterra viaja al Gillette Stadium de Foxborough para medirse a Ghana el 23 de junio. Las «Estrellas Negras» alcanzaron los cuartos de final en 2010, logro histórico.

Inglaterra ha protagonizado duelos memorables ante selecciones africanas: 3-2 en prórroga contra Camerún en 1990 y 2-1 en el descuento frente a Túnez en 2018.

Hasta ahora ambas selecciones han ganado en Norteamérica: los «Tres Leones» de Thomas Tuchel vencieron 4-2 a Croacia con una gran segunda parte, y Ghana marcó en los últimos minutos para derrotar a Panamá.

¿Cuándo se juega el Inglaterra-Ghana?

Calendario de Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Resultado final / Entradas Miércoles 17 de junio Inglaterra vs. Croacia Estadio AT&T (Arlington) 4-2 Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Sábado 27 de junio Panamá vs. Inglaterra Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas

Calendario de Ghana para el Mundial de 2026

Fecha Calendario Lugar Resultado final / Entradas Domingo 14 de junio Ghana vs. Panamá BMO Field (Toronto) 1-0 Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Sábado 27 de junio Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido Inglaterra - Ghana

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, “por orden de llegada”. Transacciones en tiempo real y última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub , aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Inglaterra y Ghana?

La FIFA ha implantado un sistema de precios variables para el torneo de 2026. En la fase de grupos, las entradas arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que los boletos para la final pueden llegar a 6.730 dólares.

A continuación, los rangos estimados para las fases en curso:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Gillette Stadium

El Gillette Stadium, en Foxborough (Massachusetts), a 20 millas al suroeste de Boston, es un recinto polivalente inaugurado en 2002. Acoge a los New England Patriots (NFL) y a los New England Revolution (MLS).

Además, grandes estrellas de la música han actuado allí: en 2025 pasaron AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd y Coldplay, y antes de que acabe el año llegarán Usher, Bruno Mars y Ed Sheeran.

Para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 65 000 espectadores, incluidos 5 876 asientos VIP y 82 palcos de lujo, y albergará siete partidos: cinco de fase de grupos y dos eliminatorios.

Qué esperar del partido entre Inglaterra y Ghana.

ING Último partidos GHA 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Inglaterra 1 - 1 Ghana 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1



