Los aficionados al fútbol esperan ver a Cristiano Ronaldo y a la Selección de Portugal (Selecao das Quinas) en Norteamérica durante el Mundial 2026, este verano.

Portugal ha destacado en la última década: ganó la Euro 2016 y la Liga de Naciones 2019 y 2025.

¿Cuáles son los partidos de Portugal en el Mundial 2026?

¿Cómo comprar entradas para los partidos de Portugal en el Mundial 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para el Mundial de Portugal 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Portugal se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

Escenario Rango de precios Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares Octavos de final 105–750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Qué esperar de Portugal en el Mundial

Aunque nos tapemos los oídos y cerremos los ojos, es inevitable: en algún momento del próximo año Cristiano Ronaldo se retirará del deporte que lo convirtió en una leyenda mundial.

Ronaldo, quien debutó con Portugal en 2003, lideró la clasificación para el Mundial 2026 con cinco goles, llegando a 143 tantos internacionales.

Su ascenso en la clasificación FIFA coincidió con la irrupción de CR7: antes de Corea/Japón 2002 solo había disputado dos Mundiales en 70 años, pero desde 2002 ha jugado todos y alcanzó un histórico cuarto puesto en 2006.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 39 días por toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y será organizado conjuntamente por tres países.

Las sedes son:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y sus estadios: