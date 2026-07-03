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Cómo conseguir entradas de última hora para el Mundial de Portugal 2026: fechas de los octavos de final, partidos confirmados, precios y más

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C. Ronaldo

No te pierdas la oportunidad de ver a una de las selecciones más emocionantes del planeta en acción en el Mundial.

Los aficionados al fútbol esperan ver a Cristiano Ronaldo y a la Selección de Portugal (Selecao das Quinas) en Norteamérica durante el Mundial 2026, este verano. 

Portugal ha destacado en la última década: ganó la Euro 2016 y la Liga de Naciones 2019 y 2025.

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¿Cuáles son los partidos de Portugal en el Mundial 2026?

FechaPartido (hora local)SedeEntradas
Miércoles 17 de junioPortugal vs. República Democrática del Congo (12:00)NRG Stadium (Houston)1-1
Martes 23 de junioPortugal contra Uzbekistán (12:00 h)Estadio NRG (Houston)5-0
Sábado 27 de junioColombia vs. Portugal (19:30 h)Estadio Hard Rock (Miami Gardens)0-0
Jueves 2 de julioOctavos de final: Portugal vs. CroaciaBMO Field (Toronto)2-1
Lunes 6 de julioOctavos de final: Portugal vs. EspañaEstadio AT&T, DallasComprar entradas
Viernes 10 de julioPOSIBLE cuartos de final: Portugal vs. EE. UU. o BélgicaEstadio SoFi, Los ÁngelesComprar entradas
Martes 14 de julioPOSIBLE semifinal: Ganador del partido 97 vs. ganador del partido 98Estadio AT&T, DallasComprar entradas
Domingo 19 de julioPOSIBLE final del Mundial 2026Estadio MetLife, Nueva YorkComprar entradas

¿Cómo comprar entradas para los partidos de Portugal en el Mundial 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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Entradas para el Mundial de Portugal 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Portugal se dividen en las siguientes categorías:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

EscenarioRango de precios
Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)60–620 dólares
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares
Octavos de final105–750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1 775 $
Semifinales 420 $ - 3 295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

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Qué esperar de Portugal en el Mundial

Aunque nos tapemos los oídos y cerremos los ojos, es inevitable: en algún momento del próximo año Cristiano Ronaldo se retirará del deporte que lo convirtió en una leyenda mundial.

Ronaldo, quien debutó con Portugal en 2003, lideró la clasificación para el Mundial 2026 con cinco goles, llegando a 143 tantos internacionales.

Su ascenso en la clasificación FIFA coincidió con la irrupción de CR7: antes de Corea/Japón 2002 solo había disputado dos Mundiales en 70 años, pero desde 2002 ha jugado todos y alcanzó un histórico cuarto puesto en 2006.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 39 días por toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y será organizado conjuntamente por tres países.

Las sedes son:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y sus estadios:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Foxborough) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG (Houston)68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Inglewood) 69 650 
 Estadio Hard Rock (Miami Gardens)64 091 
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576 
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827 
 Estadio Levi's (Santa Clara)69 391 
 Lumen Field (Seattle)65 123

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