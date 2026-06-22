Los aficionados al fútbol esperan ver a Cristiano Ronaldo y a la selección portuguesa (Selecao das Quinas) en Norteamérica durante el Mundial de 2026, este verano.

Portugal ha brillado en la última década: ganó la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Portugal en el Mundial 2026?

Fecha Partido (hora local) Sede Entradas Miércoles 17 de junio Portugal vs. República Democrática del Congo (12:00) NRG Stadium (Houston) Entradas Martes 23 de junio Portugal vs Uzbekistán (12:00 h) Estadio NRG (Houston) Entradas Sábado 27 de junio Colombia vs. Portugal (19:30 h) Estadio Hard Rock (Miami Gardens) Entradas

¿Cómo comprar entradas para los partidos de Portugal en el Mundial de 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : las entradas se venden por orden de llegada, sin sorteo y con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

: las entradas se venden por orden de llegada, sin sorteo y con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de Portugal 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos de Portugal se dividen en:

Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.

las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México): 75 - 2.735 dólares Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Qué esperar de Portugal en el Mundial

Aunque nos tapemos los oídos y cerremos los ojos, es inevitable: en algún momento del próximo año Cristiano Ronaldo se retirará del deporte que lo convirtió en una leyenda mundial.

Ronaldo, quien debutó con Portugal en 2003, lideró la clasificación para el Mundial 2026 con cinco goles y ya suma 143 tantos internacionales.

No es casualidad que el ascenso de Portugal en la clasificación de la FIFA coincida con la llegada de CR7. Antes de Corea/Japón 2002, solo había participado en dos Mundiales en 70 años; desde entonces ha jugado todos y alcanzó un cuarto puesto en 2006.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 39 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y será organizado por tres países.

Las sedes son:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: