Cómo conseguir entradas de última hora para el Brentford-Fulham: precios, horario del partido y más

El Brentford recibe al Fulham en el Gtech Community Stadium de Londres el sábado 18 de abril, en un derbi del oeste de Londres que podría definir aspiraciones europeas.
El Brentford es séptimo, y el Fulham duodécimo, a solo tres puntos, en la pugna por un puesto europeo.
GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.
¿Cuándo se juega el Brentford vs Fulham en la Premier League?
¿Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Brentford y el Fulham?
Hay varias opciones: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de billetes del club.
Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases.
- Primero, a los abonados.
- Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad.
- Por último, al público en general durante la venta general.
Para entradas de última hora, muchos aficionados recurren a plataformas secundarias como StubHub.
¿Qué esperar del Brentford vs Fulham?
El Brentford ha convertido su estadio en una fortaleza, pero llega con ganas de revancha. En la ida, el 20 de septiembre, el Fulham ganó 3-1 en Craven Cottage con un doblete de Alex Iwobi.
Sin embargo, los de Thomas Frank han mostrado gran resistencia y el 4 de abril sumaron un valioso punto al empatar 0-0 con el líder Chelsea.
A seis jornadas del final, el séptimo puesto del Brentford peligra por el buen momento de Everton y Brighton.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Brentford-Fulham de la Premier League?
El precio de las entradas en la Premier League varía mucho: cada club fija sus propios tramos según edad (adultos, jóvenes, estudiantes y mayores), aunque las condiciones cambian de un equipo a otro.
La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio, pues las mejores vistas cuestan más. Algunos clubes además dividen los partidos por categorías: los duelos más destacados suben de precio.
La Premier League limita a 30 £ las entradas de visitante, por lo que esas localidades suelen ser más baratas.
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