El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate está considerado uno de los enfrentamientos entre clubes más intensos y apasionantes del fútbol mundial. Disputado en Buenos Aires, enfrenta a los dos clubes más laureados de Argentina ante decenas de miles de aficionados que cantan y hacen sonar sus bombos.

¿A qué hora empieza el Boca Juniors vs. River Plate de la Liga Profesional?

Liga Profesional - Jornada 15 1 nov 2026 - 13:00

Nota: En el fútbol argentino, el día o la hora de los partidos pueden cambiar con poca antelación por exigencias de las retransmisiones y disposiciones de seguridad locales. Confirma siempre el horario definitivo entre 72 y 96 horas antes del inicio.

¿Cómo comprar entradas para el Boca Juniors vs. River Plate?

Para entender cómo se accede al Superclásico, hay que conocer tres normas institucionales:

Prioridad para los socios (Socios): Boca Juniors funciona con un sistema de socios (Soy Socio). El acceso a los partidos se asigna a los socios activos (socios activos) en función de su historial de asistencia (filtros). Como la demanda de los socios supera el aforo total del estadio, el club no pone entradas a la venta para el público general en taquilla. Verificación de identidad (Tribuna Segura): El Ministerio de Seguridad de Argentina aplica el programa Tribuna Segura en todos los accesos al estadio. Cada asistente debe presentar en los controles policiales un documento oficial con fotografía (el DNI para los argentinos; el pasaporte físico original para los visitantes extranjeros) cuyos datos coincidan con los registrados para la entrada. Formato de las credenciales: El acceso se realiza mediante carnés electrónicos de socio, tarjetas magnéticas físicas o credenciales digitales QR personalizadas, según la categoría y el sector asignados.

Boca Juniors vs. River Plate en la Liga Profesional: todo lo que debes saber

Estado de forma de Boca Juniors y River Plate

Boca Juniors suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, sin derrotas en ese periodo. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Central Córdoba de Santiago en la Liga Profesional el 12 de septiembre, después de imponerse por 1-0 al São Paulo en la Copa Sudamericana el 9 de septiembre. El empate 2-2 contra Gimnasia Mendoza el 5 de septiembre fue el único partido de esa racha en el que se dejó puntos. Boca ha marcado siete goles y ha encajado tres en esos cinco encuentros.

River Plate ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. En su encuentro más reciente venció por 2-1 a domicilio al Atlético Tucumán en la Liga Profesional el 12 de septiembre. En esa racha también ganó fuera de casa a Independiente Rivadavia por 3-1 y a Banfield por 3-2. Su única derrota llegó ante Santa Fe en la Copa Sudamericana. River ha marcado nueve goles y ha encajado seis en esos cinco partidos.

Boca Juniors vs. River Plate: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Liga Profesional el 19 de abril de 2026, cuando River Plate recibió a Boca Juniors y perdió por 1-0. Antes, Boca había ganado 2-0 en casa a River en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, Boca Juniors lleva ventaja con tres victorias por una de River y un empate. Entre esos partidos figura el triunfo de Boca por 3-2 en el campo de River en la Copa de la Liga Profesional, en abril de 2024.

Boca Juniors vs. River Plate: clasificación