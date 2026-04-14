Cómo conseguir entradas de última hora para Chelsea-Manchester United: precios, horario y datos del partido

El Chelsea recibe al Manchester United en Stamford Bridge, Londres, el sábado 18 deabril, en un duelo clave para el dominio europeo y la lucha por un puesto entre los cuatro primeros.

El Chelsea es sexto en la Premier, mientras que el United, tercero, le saca siete puntos; ambos luchan por un billete para la próxima Liga de Campeones.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Chelsea vs Manchester United en la Premier League?

Premier League - Premier League Stamford Bridge

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Chelsea y el Manchester United?

Hay varias opciones: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de billetes del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases.

Primero, a los abonados. Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad. Por último, al público en general durante la venta general.

Para entradas de última hora, muchos recurren a plataformas secundarias como StubHub.

¿Qué esperar del Chelsea vs Manchester United?

Es un clásico de seis puntos en la recta final de la temporada.

El United llega al oeste de Londres como uno de los equipos que más ha mejorado, en puestos de podio y con una racha que lo ha catapultado respecto a la temporada pasada.

El Chelsea, en cambio, busca acercarse al grupo de cabeza. Su rendimiento ha sido irregular: tras brillar a ratos, cayó 3-0 ante el Everton el 21 de marzo, exposición que los delanteros del United querrán aprovechar.

En la ida, el United ganó 2-1 en Old Trafford el 20 de septiembre gracias a su acierto ante la portería.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Premier League entre Chelsea y Manchester United?

El precio de una entrada para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen tarifas distintas según la edad: adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian de un equipo a otro.

Además, la ubicación de la butaca afecta al coste: las mejores vistas se pagan más. Algunos clubes también categorizan los encuentros; los duelos de mayor cartel tienen precios más altos.

La Premier League limita en 30 £ el precio de las entradas de visitante. Si buscas ahorrar, considera los partidos fuera de casa.

Noticias y plantillas de los equipos

Chelsea contra Manchester United alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager L. Rosenior Alineación probable Suplentes Manager M. Carrick

Estado de forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

Club Estadio Rango de precios de las entradas (entrada general para adultos) Rango de precios de los abonos Entradas Arsenal Estadio Emirates 31,50 £ - 141,00 £ 1073 £ - 2050 £ Información sobre entradas Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ – 944 £ Información sobre entradas Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ – 56,00 £ 633 £ – 875 £ Información sobre entradas Brentford Gtech Community Stadium 40,00 £–65,00 £ 495 £ – 598 £ Información sobre entradas Brighton & Hove Albion Estadio American Express Community 34,00 £ - 78,00 £ 595–860 £ Información sobre entradas Burnley Turf Moor 50,00 £–75,00 £ 455 £ – 500 £ Información sobre entradas Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595 £ - 940 £ Información sobre entradas Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ - 895 £ Información sobre entradas Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ - 690 £ Información sobre entradas Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ – 3000 £ Información sobre entradas Leeds United Elland Road 33,00 £ - 56,00 £ 420 £ – Por confirmar Información sobre entradas Liverpool Anfield 9,00 £ – 61,00 £ 699 £ - 886 £ Información sobre entradas Manchester City Estadio Etihad 58,00 £ - 75,00 £ 385 £ - 1030 £ Información sobre entradas Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Información sobre entradas Newcastle United St James’ Park 50,00 £–58,00 £ 417 £ – 811 £ Información sobre entradas Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ – 660 £ Información sobre entradas Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 £ 390 £ - 720 £ Información sobre entradas Tottenham Hotspur Estadio del Tottenham Hotspur 48,00 £ - 109,00 £ 807 £ – 2015 £ Información sobre entradas West Ham United Estadio de Londres 30,00 £ - 120,00 £ 310–1.620 £ Información sobre entradas Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ – 833 £ Información sobre entradas

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