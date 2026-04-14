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Cómo conseguir entradas de última hora para Chelsea-Manchester United: precios, horario y datos del partido

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Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre Chelsea y Manchester United, con información sobre el encuentro.

El Chelsea recibe al Manchester United en Stamford Bridge, Londres, el sábado 18 deabril, en un duelo clave para el dominio europeo y la lucha por un puesto entre los cuatro primeros.

El Chelsea es sexto en la Premier, mientras que el United, tercero, le saca siete puntos; ambos luchan por un billete para la próxima Liga de Campeones.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Chelsea vs Man U – Sábado 18 de abril.¿Cómo comprar entradas? Reserva tus boletos en {página oficial}.

¿Cuándo se juega el Chelsea vs Manchester United en la Premier League?

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Premier League - Premier League
Stamford Bridge

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Chelsea y el Manchester United?

Hay varias opciones: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de billetes del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases.

  1. Primero, a los abonados.
  2. Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad.
  3. Por último, al público en general durante la venta general.

Para entradas de última hora, muchos recurren a plataformas secundarias como StubHub.

Chelsea vs Manchester United – Sábado 18 de abril.Reserva tus entradas.

¿Qué esperar del Chelsea vs Manchester United?

Es un clásico de seis puntos en la recta final de la temporada. 

El United llega al oeste de Londres como uno de los equipos que más ha mejorado, en puestos de podio y con una racha que lo ha catapultado respecto a la temporada pasada. 

El Chelsea, en cambio, busca acercarse al grupo de cabeza. Su rendimiento ha sido irregular: tras brillar a ratos, cayó 3-0 ante el Everton el 21 de marzo, exposición que los delanteros del United querrán aprovechar.

En la ida, el United ganó 2-1 en Old Trafford el 20 de septiembre gracias a su acierto ante la portería. 

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Premier League entre Chelsea y Manchester United?

El precio de una entrada para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen tarifas distintas según la edad: adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian de un equipo a otro.

Además, la ubicación de la butaca afecta al coste: las mejores vistas se pagan más. Algunos clubes también categorizan los encuentros; los duelos de mayor cartel tienen precios más altos.

La Premier League limita en 30 £ el precio de las entradas de visitante. Si buscas ahorrar, considera los partidos fuera de casa.

Noticias y plantillas de los equipos

Chelsea contra Manchester United alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • L. Rosenior

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Carrick

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma

CHE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
0/5

MUN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Historial de enfrentamientos directos

CHE

Últimos partidos

MUN

2

Victorias

1

Empate

2

Victorias

8

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

ClubEstadioRango de precios de las entradas (entrada general para adultos)Rango de precios de los abonosEntradas
ArsenalEstadio Emirates31,50 £ - 141,00 £1073 £ - 2050 £Información sobre entradas
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ – 944 £Información sobre entradas
BournemouthVitality Stadium33,00 £ – 56,00 £633 £ – 875 £Información sobre entradas
BrentfordGtech Community Stadium40,00 £–65,00 £495 £ – 598 £Información sobre entradas
Brighton & Hove AlbionEstadio American Express Community34,00 £ - 78,00 £595–860 £Información sobre entradas
BurnleyTurf Moor50,00 £–75,00 £455 £ – 500 £Información sobre entradas
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595 £ - 940 £Información sobre entradas
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ - 895 £Información sobre entradas
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ - 690 £Información sobre entradas
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ – 3000 £Información sobre entradas
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00 £420 £ – Por confirmarInformación sobre entradas
LiverpoolAnfield9,00 £ – 61,00 £699 £ - 886 £Información sobre entradas
Manchester CityEstadio Etihad58,00 £ - 75,00 £385 £ - 1030 £Información sobre entradas
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Información sobre entradas
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £–58,00 £417 £ – 811 £Información sobre entradas
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ – 660 £Información sobre entradas
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00 £390 £ - 720 £Información sobre entradas
Tottenham HotspurEstadio del Tottenham Hotspur48,00 £ - 109,00 £807 £ – 2015 £Información sobre entradas
West Ham UnitedEstadio de Londres30,00 £ - 120,00 £310–1.620 £Información sobre entradas
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ – 833 £Información sobre entradas

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