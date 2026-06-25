Argelia y Austria se miden este sábado en el Grupo J. El ganador avanzará a dieciseisavos de final.

Ambas suman tres puntos tras vencer a Jordania y dependen de sí mismas: el que gane avanzará.

Se prevé un duelo intenso: el ataque delos“Zorros del Sáhara” frente a la presión alta austriaca.

¿Cuándo se juega el Argelia - Austria?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 27 de junio de 2026 – 19:00 Argelia vs. Austria GEHA Field en el Arrowhead Stadium, Kansas City Entradas

Partidos de Argelia en el Mundial 2026

Fecha Partido Estadio y ciudad Resultado final / Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, EE. UU. 3-0 22 de junio de 2026 Jordania vs. Argelia Estadio Levi's, Santa Clara (área de la bahía de San Francisco), EE. UU. 1-2 27 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Estadio Arrowhead, Kansas City, Misuri, EE. UU. Entradas

Calendario de Austria para el Mundial 2026

Fecha Partido Estadio y ciudad Resultado final / Entradas 16 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi's Stadium, Santa Clara (San Francisco), EE. UU. 3-1 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Arlington (Dallas), EE. UU. 2-0 27 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Estadio Arrowhead, Kansas City, Misuri, EE. UU. Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Argelia y Austria?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Argelia y Austria.

Venta oficial de la FIFA: La FIFA sigue vendiendo entradas por orden de llegada en cada fase.

La FIFA sigue vendiendo entradas por orden de llegada en cada fase. Plataforma de reventa de la FIFA: los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas a quienes ya no puedan asistir.

los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas a quienes ya no puedan asistir. Plataformas de reventa: sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.

sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados. Paquetes de hospitalidad: Ofrecen asientos VIP, salones privados, catering exclusivo y acceso prioritario al estadio.

Se entregarán de forma digital a través de la aplicación de entradas móviles de la FIFA. Asegúrate de que tus datos coincidan en todas las plataformas para facilitar transferencias y accesos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Argelia-Austria?

Los precios dependen del estadio, la categoría de asiento y la demanda del encuentro.

Las entradas básicas para la fase de grupos arrancarán en unos 60 dólares en las categorías más bajas de la FIFA, mientras que los asientos premium y de hospitalidad en la zona inferior pueden superar los 1.000 dólares para los partidos más destacados.

Para el encuentro Argelia-Austria, en el mercado secundario los precios rondan entre 180 y 350 dólares para la zona superior, con subidas cercanas al partido.

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 - 2.030

Todo lo que necesitas saber sobre el GEHA Field del Arrowhead Stadium

El partido entre Argelia y Austria se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, uno de los estadios más ruidosos e icónicos de Norteamérica.

Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL, es famoso por su ambiente electrizante y sus grandes multitudes. Se espera que sea uno de los escenarios destacados de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Con capacidad para más de 70 000 espectadores, albergará varios encuentros clave del torneo.

Los aficionados que asistan al partido entre Argelia y Austria podrán disfrutar de: