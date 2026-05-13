Cómo comprar entradas para Uzbekistán vs. Colombia: precios de boletos para el Mundial, detalles del Estadio Azteca y más

El 17 dejunio, en la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026, Uzbekistán se medirá a Colombia en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega el Uzbekistán-Colombia en la Copa del Mundo de 2026?

Consulta el calendario completo de Uzbekistán en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 23 de junio de 2026 Portugal contra Uzbekistán NRG Stadium, Houston Entradas 27 de junio de 2026 República Democrática del Congo vs Uzbekistán Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

Calendario de Colombia para el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 23 de junio de 2026 Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Zapopan Entradas 27 de junio de 2026 Colombia vs. Portugal Estadio Hard Rock, Miami Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido Uzbekistán vs. Colombia?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles en estas primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Uzbekistán-Colombia?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía al partido.

Para el encuentro Uzbekistán-Colombia en Ciudad de México, los precios resultan atractivos para quienes tienen presupuesto limitado. Al ser el último partido de la fase de grupos para la anfitriona, se prevé una demanda muy alta.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (Nivel medio): 800 $ - 1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Como la Ciudad de México es un destino internacional clave y sede del equipo anfitrión, se prevé una demanda local muy alta. Por eso, conseguir cuanto antes las entradas de Categoría 3 es la mejor opción para los aficionados con presupuesto limitado que quieran vivir este partido de alto nivel.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Azteca

El Estadio Azteca de la Ciudad de México se prepara para su tercera Copa Mundial de la FIFA, convirtiéndose en el primer escenario con partidos en tres ediciones (1970, 1986 y 2026).

Acogerá cinco partidos, incluido el inaugural.

Para cumplir con los estándares modernos de la FIFA, el estadio se sometió a una renovación de casi dos años que concluyó en marzo de 2026. Ahora tiene alrededor de 83 000 asientos, frente a más de 100 000, para mejorar comodidad y seguridad.