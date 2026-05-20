La selección masculina de fútbol de Estados Unidos vuelve a la costa oeste para un crucial partido contra Turquía, clave en la fase de grupos del Mundial 2026 que coorganiza.

El equipo local, liderado por jugadores que brillan en Europa, quiere aprovechar su público y confirmar su condición de potencia. Con todo un país a sus espaldas, las Barras y Estrellas buscan pasar de fase con precisión.

Turquía, con talento técnico y gran competitividad, puede aguantar la fiesta gracias a su afición, que convertirá el SoFi Stadium en terreno neutral.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Turquía vs EE. UU., incluyendo dónde comprarlas, los precios de las entradas e información esencial sobre el estadio.

¿Cuándo se juega Turquía vs. EE. UU. en el Mundial 2026?

Consulta el calendario completo de Turquía en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Australia vs. Turquía Estadio BC Place, Vancouver Entradas 19 de junio de 2026 Turquía vs. Paraguay Estadio Levi's, Santa Clara Entradas 26 de junio de 2026 Turquía vs. EE. UU. Estadio SoFi, Inglewood Entradas

Calendario de EE. UU. para el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 12 de junio de 2026 Estados Unidos vs. Paraguay Estadio SoFi, Inglewood Entradas 19 de junio de 2025 Estados Unidos vs. Australia Lumen Field, Seattle Entradas 26 de junio de 2026 Turquía vs. EE. UU. SoFi Stadium, Inglewood Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido Turquía vs EE. UU.?

Ya finalizaron los sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios), por lo que la disponibilidad es muy limitada.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos eliminatorios de gran demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Turquía-EE. UU.?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Turquía-EE. UU. en Los Ángeles, los precios son ahora mismo el mayor atractivo para los aficionados con presupuesto limitado. Al tratarse de un partido clave de la fase de grupos, se espera una de las demandas más altas de la primera ronda.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Resumen:

Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800-1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Como Los Ángeles es un destino internacional clave y sede del equipo anfitrión, se prevé una demanda local muy alta. Por ello, se recomienda adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3, la opción más económica para presenciar este partido de alto nivel en el SoFi Stadium.

Historial de enfrentamientos entre Turquía y EE. UU.

Todo lo que necesitas saber sobre el SoFi Stadium

El Estadio de Los Ángeles, conocido como SoFi Stadium, es una joya de la ingeniería moderna y el corazón del complejo de entretenimiento Hollywood Park.

Situado en Inglewood, California, es el primer estadio mixto (cubierto y al aire libre) de su clase. Su cubierta de ETFE deja entrar la luz natural y protege a los espectadores de las inclemencias del tiempo. El recinto es famoso por la «Infinity Screen» de Samsung: una pantalla de vídeo 4K de 360 grados y doble cara que cuelga sobre el campo y ofrece una visión nítida a todos los aficionados.

Para el Mundial de 2026 ofrecerá unas 70 000 localidades, todas cercanas al campo gracias a su grada profunda, lo que garantiza un ambiente íntimo y electrizante.