Cómo comprar entradas para Philadelphia 76ers vs New York Knicks: fechas de la NBA, precios de las entradas y más

Los Philadelphia 76ers viajan a Manhattan para medirse a los New York Knicks en el Madison Square Garden en un vibrante duelo de la División Atlántica. Philadelphia llega con una plantilla explosiva liderada por estrellas de primer nivel, mientras que Nueva York presenta un equipo combativo e incansable, decidido a defender su cancha.

Los enfrentamientos entre estos dos rivales de la División Atlántica tienen un enorme peso y un juego físico muy intenso. La demanda para ver esta rivalidad en directo dentro del recinto más famoso del mundo es excepcionalmente alta en este inicio de la temporada regular.

GOAL ofrece todos los detalles esenciales que necesitas para conseguir tus asientos hoy mismo. Sigue leyendo para conocer las fechas clave del partido, la información del recinto, los datos principales de taquilla y las opciones de venta secundaria.

¿Cuándo es el 76ers vs Knicks?

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas 20 de octubre de 2026, 7:00 p. m. EST Philadelphia 76ers en New York Knicks Madison Square Garden, Nueva York, NY Entradas

¿Dónde comprar entradas para el 76ers vs Knicks?

Las entradas oficiales para partidos individuales de los encuentros en casa en el Madison Square Garden se distribuyen directamente a través de la plataforma principal de venta de entradas en la web oficial de los New York Knicks, mediante Ticketmaster.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas de reventa secundarias como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el 76ers vs Knicks?

Las entradas principales para partidos individuales vendidas directamente a través de la taquilla oficial del equipo suelen empezar en torno a los 100 $ a 150 $ para asientos en las zonas altas, dependiendo de la disponibilidad y de la categoría del asiento.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas de reventa secundarias como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora. En los mercados secundarios, las entradas más baratas arrancan desde 120 $ a 130 $ para asientos en las zonas altas.

Todo lo que necesitas saber sobre el 76ers vs Knicks

Asistir a un partido de baloncesto en el Madison Square Garden exige tener en cuenta las principales normas del recinto para garantizar una experiencia fluida el día del partido: