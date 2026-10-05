Cómo comprar entradas para Philadelphia 76ers vs New York Knicks: fechas de la NBA, precios de las entradas y más

Los Philadelphia 76ers viajan a Manhattan para medirse a los New York Knicks en el Madison Square Garden en un vibrante duelo de la División Atlántica. Philadelphia llega con una plantilla explosiva liderada por estrellas de primer nivel, mientras que Nueva York presenta un equipo combativo e incansable, decidido a defender su cancha.
Los enfrentamientos entre estos dos rivales de la División Atlántica tienen un enorme peso y un juego físico muy intenso. La demanda para ver esta rivalidad en directo dentro del recinto más famoso del mundo es excepcionalmente alta en este inicio de la temporada regular.
GOAL ofrece todos los detalles esenciales que necesitas para conseguir tus asientos hoy mismo. Sigue leyendo para conocer las fechas clave del partido, la información del recinto, los datos principales de taquilla y las opciones de venta secundaria.
¿Cuándo es el 76ers vs Knicks?
Fecha y hora
Partido
Ubicación
Entradas
20 de octubre de 2026, 7:00 p. m. EST
Philadelphia 76ers en New York Knicks
Madison Square Garden, Nueva York, NY
¿Dónde comprar entradas para el 76ers vs Knicks?
Las entradas oficiales para partidos individuales de los encuentros en casa en el Madison Square Garden se distribuyen directamente a través de la plataforma principal de venta de entradas en la web oficial de los New York Knicks, mediante Ticketmaster.
Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas de reventa secundarias como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.
¿Cuánto cuestan las entradas para el 76ers vs Knicks?
Las entradas principales para partidos individuales vendidas directamente a través de la taquilla oficial del equipo suelen empezar en torno a los 100 $ a 150 $ para asientos en las zonas altas, dependiendo de la disponibilidad y de la categoría del asiento.
Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas de reventa secundarias como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora. En los mercados secundarios, las entradas más baratas arrancan desde 120 $ a 130 $ para asientos en las zonas altas.
Todo lo que necesitas saber sobre el 76ers vs Knicks
Asistir a un partido de baloncesto en el Madison Square Garden exige tener en cuenta las principales normas del recinto para garantizar una experiencia fluida el día del partido:
- Ubicación del recinto y hora de acceso: El partido se disputa en el Madison Square Garden de Nueva York. Las puertas del recinto abren 60 minutos antes del inicio, lo que da tiempo a los aficionados para recorrer los pasillos, visitar las tiendas oficiales del equipo y encontrar sus asientos antes de que empiece el calentamiento.
- Entradas digitales en el móvil: El Madison Square Garden utiliza un sistema de entradas completamente digital para móviles. Todos los poseedores de entradas deben mostrar sus códigos de barras digitales en un smartphone en los puntos de acceso de seguridad.
- Normas sobre bolsos: Las mochilas de cualquier tamaño están estrictamente prohibidas dentro del Madison Square Garden. Se permiten bolsos pequeños, carteras y bolsos de mano de menos de 55,9 x 35,6 x 22,9 cm tras pasar la inspección de seguridad.
- Transacciones sin efectivo: El Madison Square Garden es un recinto completamente sin efectivo en todos los puestos de comida, estaciones de bebidas y tiendas, y acepta las principales tarjetas de crédito, tarjetas de débito y pagos móviles sin contacto.
- Política de acceso para menores: Los niños que hayan cumplido dos años o más necesitan su propia entrada válida para acceder al recinto.