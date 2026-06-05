Cómo comprar entradas para Paraguay-Australia: precios de entradas para el Mundial, información sobre el Levi's Stadium y más

Paraguay y Australia se enfrentan en el Mundial 2026 en un momento clave del Grupo D.

GOAL te dice cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega Paraguay vs. Australia en el Mundial 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D San Francisco Bay Area Stadium

Calendario de Paraguay en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 12 de junio de 2026 Estados Unidos vs. Paraguay Estadio SoFi, Inglewood Entradas 19 de junio de 2026 Turquía vs. Paraguay Estadio Levi's, Santa Clara Entradas 26 de junio de 2026 Paraguay vs. Australia Estadio Levi's, Santa Clara Entradas

Partidos de Australia en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Australia vs. Turquía Estadio BC Place, Vancouver Entradas 19 de junio de 2025 Estados Unidos vs. Australia Lumen Field, Seattle Entradas 26 de junio de 2026 Paraguay vs. Australia Levi's Stadium, Santa Clara Entradas

¿Cómo comprar entradas para Paraguay vs. Australia?

Las principales loterías oficiales de entradas para la Copa del Mundo (incluidas la preventa de Visa y los sorteos aleatorios anticipados) ya finalizaron. Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paraguay-Australia?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Paraguay vs. Australia, los precios actuales resultan accesibles para quienes tienen presupuesto limitado, aunque la demanda se prevé alta al tratarse de un partido clave de la fase de grupos.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan los 400-550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 400-750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800 $ - 1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. California es un destino internacional y la base del equipo local, por lo que la demanda será muy alta.

Por ello, se recomienda adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3 a quienes tengan un presupuesto limitado y quieran vivir este partido de alto nivel en el Levi’s Stadium.

Historial de enfrentamientos entre Paraguay y Australia

PAR Últimos partidos AUS 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Australia 1 - 0 Paraguay

Australia 1 - 1 Paraguay 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Todo lo que necesitas saber sobre el Levi's Stadium

El Levi's Stadium es uno de los estadios más sostenibles del mundo, con un “techo vivo” y paneles solares que aportan energía en los partidos.

Se ampliará hasta 71 000 asientos para los grandes partidos internacionales y albergará seis encuentros del Mundial 2026, incluido el de la ronda de 32 del 1 de julio.

Un techo verde de 27 000 pies cuadrados sobre la torre de palcos regula la temperatura y ofrece un aspecto único en las imágenes aéreas.

Además, ofrece una de las conexiones Wi-Fi más rápidas de cualquier recinto deportivo, capaz de atender a decenas de miles de aficionados que transmiten y comparten contenido al mismo tiempo.