La selección de los Países Bajos viaja al «Estado de la Estrella Solitaria» para enfrentar a Suecia en un partido clave de la eliminatoria para la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El encuentro, decisivo en el Grupo F, se disputará en el NRG Stadium.

Holanda, con una generación de estrellas que brillan en Europa, quiere confirmar su condición de potencia.

Suecia, con una ofensiva renovada y una defensa sólida, llega eufórica tras golear 5-1 a Túnez en su debut.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas para conseguir entradas para el partido entre Países Bajos y Suecia, incluyendo dónde comprarlas, los precios y datos esenciales sobre el estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre Países Bajos y Suecia?

Calendario de los Países Bajos para el Mundial de 2026

Fecha Partido Lugar Entradas Domingo 14 de junio Países Bajos vs. Japón (2-2) Estadio AT&T, Arlington N/A Sábado 20 de junio Países Bajos vs. Suecia Estadio NRG, Houston Entradas Jueves 25 de junio Túnez vs. Países Bajos Estadio Arrowhead, Kansas City Entradas

Calendario de Suecia para el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas Domingo 14 de junio Suecia vs. Túnez (5-1) Estadio BBVA, Guadalupe N/A Sábado 20 de junio Países Bajos vs. Suecia Estadio NRG, Houston Entradas Jueves 25 de junio Japón vs. Suecia Estadio AT&T, Arlington Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Países Bajos y Suecia

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya activa y por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una buena opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Países Bajos y Suecia?

La FIFA aplica precios variables: en la fase de grupos se partía de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final puede llegar a 6.730 dólares.

A continuación, los rangos estimados para las fases en curso:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Estadísticas de Países Bajos contra Suecia

Todo lo que necesitas saber sobre el NRG Stadium

El partido de la Copa del Mundo entre Países Bajos y Suecia se jugará en el NRG Stadium de Houston el 20 de junio.

Para el Mundial de 2026 tendrá capacidad para unos 72 000 espectadores. A pesar de su tamaño, su diseño con acristalamientos de alta transparencia y pasillos abiertos ofrece intimidad y conexión con el campo, garantizando un ambiente vibrante para los siete partidos que albergará, incluido un duelo de octavos de final.

Ubicado en Houston, Texas, es el primer estadio de la NFL con techo retráctil, lo que permite eventos tanto en interior como al aire libre.

El techo se compone de dos paneles de tela translúcida que se abren o cierran en siete minutos, protegiendo a los espectadores de las inclemencias del tiempo y dejando pasar la luz natural al campo. El recinto es famoso por sus enormes pantallas de vídeo en las zonas de fondo, algunas de las más grandes del deporte profesional, que ofrecen a todos los aficionados una visión nítida de la acción.