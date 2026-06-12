Cómo comprar entradas para Países Bajos vs. Japón: precios de entradas para el Mundial, información sobre el AT&T Stadium y más

El ambiente en Arlington promete ser electrizante: el partido inaugural del Grupo F del Mundial, Países Bajos contra Japón, reunirá en el AT&T Stadium a dos de las aficiones más animadas.

La subcampeona del mundo en tres ocasiones busca llegar lejos, mientras que los Samurai Blue llegan con seis victorias seguidas, incluidas las de Brasil e Inglaterra.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Copa del Mundo entre Países Bajos y Japón?

Fecha Hora de inicio Lugar Entradas Domingo 14 de junio Grupo F: Países Bajos vs. Japón (15:00 h CDT) Estadio AT&T (Arlington) Entradas

Partidos de Países Bajos en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Domingo 14 de junio Países Bajos vs. Japón (15:00 h CDT) Estadio AT&T (Arlington) Entradas Sábado 20 de junio Países Bajos vs. Suecia (12:00 h CDT) Estadio NRG (Houston) Entradas Jueves 25 de junio Países Bajos vs Túnez (18:00 h CDT) Estadio Arrowhead (Kansas City) Entradas

Calendario de Japón para la Copa del Mundo de 2026

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Domingo 14 de junio Japón vs. Países Bajos (15:00 h CDT) Estadio AT&T (Arlington) Entradas Sábado 20 de junio Japón vs. Túnez (22:00 h CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) Entradas Jueves 25 de junio Japón vs. Suecia (18:00 h CDT) Estadio AT&T (Arlington) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Países Bajos y Japón

Las entradas oficiales para el Mundial 2026 se venden en la web de la FIFA desde septiembre de 2025.

La fase de venta de última hora, última etapa oficial, empezó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo.

Si no conseguiste entradas en fases anteriores, aquí tienes las opciones de reventa:

El canal oficial es el Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA, accesible en FIFA.com/tickets. La plataforma, lanzada en octubre de 2025, reabrió el 2 de abril y permanecerá activa hasta una hora antes de cada partido.

Está disponible para residentes de Canadá, Estados Unidos e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) atiende a residentes de México.

Plataformas externas como StubHub también ofrecerán entradas.

La oferta es limitada y los boletos aparecen de forma esporádica, así que revisa la plataforma con frecuencia, prepárate para pagar de inmediato y ten listos tus datos de pago.

¿Cuánto cuestan las entradas para Países Bajos vs. Japón?

La FIFA ha establecido precios variables: desde 60 $ para algunos niveles de la fase de grupos hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Qué esperar del partido entre Países Bajos y Japón

Los Países Bajos, subcampeones del mundo en 1974, 1978 y 2010, aspiran a pelear por el título este verano en Norteamérica.

Sobre el papel, la Oranje de Ronald Koeman tiene uno de los grupos más difíciles, pero su confianza se refuerza porque los Países Bajos nunca han sido eliminados en la fase de grupos.

Holanda ha seguido produciendo estrellas de gran talento: de Johan Cruyff a Memphis Depay, pasando por Dennis Bergkamp, Arjen Robben y Robin van Persie.

Los de Koeman llegaron invictos a la Copa América, con seis triunfos, dos empates y 27 goles a favor en las eliminatorias. Depay, hoy en el Corinthians brasileño, lideró la tabla de goleadores con ocho tantos.

Desde el verano de 2024 solo han perdido un partido: 1-0 contra Alemania en la Liga de Naciones.

Aunque Holanda tiene un balance positivo frente a Japón, incluida una victoria 1-0 en la fase de grupos del Mundial 2010, este verano se medirá a unos Samurai Blue que han ganado prestigio en las últimas dos décadas.

Japón, que jugará su octava Copa del Mundo consecutiva, mantiene un nivel alto. Bajo el mando de Hajime Moriyasu desde 2018, solo ha perdido dos veces en los últimos dos años.

En los últimos siete meses han logrado dos triunfos destacados: 3-2 ante Brasil en casa (octubre de 2025) y 1-0 contra Inglaterra en Wembley (marzo de 2026), con gol de Kaoru Mitoma, del Brighton; fue la primera vez que los Tres Leones no marcaron desde junio de 2024.

¿Cuál es la sede del partido entre Países Bajos y Japón?

El AT&T Stadium, inaugurado en 2009 en Arlington (Texas), es un recinto con techo retráctil que alberga a los Dallas Cowboys de la NFL y ha acogido conciertos, baloncesto, rodeos y eventos de la WWE.

Es uno de los 11 estadios estadounidenses que albergarán la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Con capacidad para 94 000 espectadores, será el recinto más grande del torneo. Además del Países Bajos-Japón, acogerá otros cuatro partidos de grupo y cuatro de eliminatoria, incluida una semifinal.