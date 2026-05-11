Cómo comprar entradas para México vs. Sudáfrica: precios de boletos para el Mundial, detalles del Estadio Azteca y más

El 11 de junio, los ojos del mundo estarán sobre el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde México abrirá el Mundial 2026 ante Sudáfrica.

Millones verán el partido por TV, pero se esperan más de 70 000 aficionados en el emblemático Azteca, que ya ha acogido dos finales de la Copa del Mundo.

GOAL te dice cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y sus precios.

¿Cuándo se juega México vs. Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026?

Calendario de México en el Mundial 2026

Tras su lento arranque en Catar 2022, sin goles en los dos primeros duelos de grupo, ahora busca renacer como anfitrión:

Fecha Calendario Lugar Entradas Jueves 11 de junio México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas Jueves 18 de junio México vs. Corea del Sur Estadio Akron (Zapopan) Entradas Miércoles 24 de junio República Checa vs. México Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas

Calendario de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2026

Tras caer en la fase de grupos en sus tres participaciones mundialistas (1998, 2002 y 2010), Sudáfrica confía en que a la cuarta vaya la vencida este verano. Este es el calendario del Grupo A que les espera:

Fecha Partido Lugar Entradas Jueves 11 de junio México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas Jueves 18 de junio República Checa vs. Sudáfrica Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas Miércoles 24 de junio Sudáfrica vs. Corea del Sur Estadio BBVA (Guadalupe) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido México vs. Sudáfrica?

Ya terminaron los sorteos oficiales de la FIFA (incluidos la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real y última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para México-Sudáfrica?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (según el nivel de aficionado) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Azteca

El Estadio Azteca —llamado Estadio Banorte por patrocinio— está en Coyoacán, Ciudad de México.

Desde 1966 es la casa del Club América y de la selección mexicana. Con 87 523 asientos, es el estadio más grande de América Latina y el octavo del mundo.

Ha acogido las finales de los Mundiales de 1970 y 1986, y aunque no será sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este verano hará historia al convertirse en el único estadio que ha acogido partidos en tres Mundiales diferentes.

Qué esperar del México-Sudáfrica