Cómo comprar entradas para los partidos de fútbol de Inglaterra en 2026: calendario del Mundial y dónde comprar entradas para los partidos de los Tres Leones

El rendimiento constante de Inglaterra en los grandes escenarios reafirma su estatus como una de las selecciones de fútbol de élite de Europa (y del mundo). Es una de las razones por las que los aficionados siguen acudiendo en masa a verlos jugar y por las que la demanda de entradas para el Mundial de Inglaterra 2026 es tan alta.

Antes de que los hombres de Thomas Tuchel den inicio a su andadura en el Mundial el 17 de junio, se pondrán a punto con dos amistosos contra Nueva Zelanda (6 de junio) y Costa Rica (10 de junio) en Florida.

Deja que GOAL te guíe en el proceso para conseguir entradas para ver jugar a Inglaterra en Norteamérica este verano.

Próximos partidos de la selección masculina de Inglaterra

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Sábado, 6 de junio Amistoso: Inglaterra vs Nueva Zelanda (por confirmar) Por confirmar (Florida) Disponibles próximamente Miércoles, 10 de junio Amistoso: Inglaterra contra Costa Rica (por confirmar) Por confirmar (Florida) Disponible próximamente Miércoles, 17 de junio Copa del Mundo 2026: Inglaterra contra Croacia (15:00) Estadio AT&T (Arlington) Entradas Martes, 23 de junio Copa del Mundo 2026: Inglaterra contra Ghana (16:00 h) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Sábado, 27 de junio Copa del Mundo 2026: Inglaterra contra Panamá (17:00 h) Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas

¿Cómo conseguir entradas para los partidos de Inglaterra?

Partidos internacionales de Inglaterra

Las entradas oficiales de Inglaterra se pueden encontrar y comprar en englandfootball.com.

Los aficionados deberán registrarse en el England Supporters Travel Club y manifestar su interés por las entradas para los partidos fuera de casa, donde las plazas son limitadas.

Cabe señalar que los socios del England Supporters Travel Club y de «My England Football» tienen acceso prioritario a las entradas antes de que se pongan a la venta al público en general.

Entradas para los partidos de Inglaterra en el Mundial de 2026

Los aficionados de Inglaterra han tenido varias oportunidades de adquirir entradas para la Copa del Mundo de Inglaterra 2026 a través del portal de venta de entradas de la página web de la FIFA.

Aunque ya se han celebrado varias fases de venta, como el «Sorteo de preventa Visa» (septiembre), el «Sorteo de entradas anticipadas» (octubre) y el «Sorteo de selección aleatoria» (diciembre/enero), todavía hay entradas disponibles.

Si no tuviste suerte en los anteriores periodos de sorteo para la Copa del Mundo de 2026, tu última oportunidad de intentar conseguir entradas por vías oficiales es consultar qué hay aún disponible durante la fase de venta de «última hora», que comienza en abril.

La FIFA no ha revelado cuántas entradas se pondrán a la venta ni para qué partidos, pero cabe esperar una disponibilidad limitada y que se agoten rápidamente.

Para comprar entradas, debes visitar el portal oficial de venta de entradas de la FIFA y registrarte para crear una cuenta. A continuación, puedes iniciar sesión en tu cuenta de la FIFA y consultar la disponibilidad de entradas.

Los mercados secundarios, como StubHub, también tendrán entradas disponibles para la Copa del Mundo de 2026.

Entradas para la Copa del Mundo de Inglaterra 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Inglaterra en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, situadas en la grada inferior.

Las más caras, situadas en la grada inferior. Categoría 2: abarca tanto la grada superior como la inferior, fuera de las zonas de la Categoría 1.

abarca tanto la grada superior como la inferior, fuera de las zonas de la Categoría 1. Categoría 3: Principalmente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Principalmente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: La más asequible, situada en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han fluctuado a lo largo de las distintas fases de puesta a la venta y venta de entradas. A continuación se muestran las estimaciones iniciales:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excl. países anfitriones) 60-620 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

No olvides estar atento a la página web de la FIFA para obtener más información, así como a otras páginas como StubHub para consultar la disponibilidad actual de entradas, incluidos los paquetes para varios partidos de la fase de grupos.

Qué esperar de los próximos partidos de Inglaterra

Inglaterra se dirige a su primera fase final de un gran torneo sin Gareth Southgate al mando desde la Eurocopa 2016. El famoso seleccionador, conocido por llevar chaleco, llevó al equipo de forma memorable a las semifinales del Mundial de 2018, a los cuartos de final del Mundial de 2022 y también a quedar subcampeones en dos Eurocopas consecutivas (2020 y 2024).

Thomas Tuchel, exentrenador del Borussia Dortmund, el PSG, el Chelsea y el Bayern de Múnich, asumió las riendas tras la dimisión de Southgate.

Aunque Inglaterra ha tenido un rendimiento por debajo de lo esperado en los últimos amistosos, Tuchel dirigió una magnífica campaña de clasificación para el Mundial, en la que los Tres Leones ganaron sus ocho partidos sin encajar ni un solo gol.

Con Inglaterra conquistando su segundo título consecutivo de la Eurocopa Sub-21 en junio y con jugadores como Declan Rice, Jude Bellingham y Bukayo Saka listos para formar parte de la selección absoluta durante un largo periodo, el futuro de los Tres Leones parece muy prometedor.

Inglaterra espera volver a tener un buen comienzo en su campaña mundialista esta vez. Hace cuatro años, en Catar, arrancaron con fuerza, arrollando a Irán con una victoria por 6-2. A pesar de un frustrante empate sin goles con Estados Unidos, completaron la fase de grupos con una satisfactoria victoria por 3-0 contra Gales.

Los Tres Leones también le endosaron un 6-0 a un rival de su grupo (Panamá) durante el Mundial de 2018, aunque hay que remontarse al Mundial de 1982 para encontrar la última vez que Inglaterra ganó todos sus partidos de la fase de grupos.