Cómo comprar entradas para las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA 2026: horarios y próximos partidos

La batalla por el Oeste alcanza su punto álgido. El lunes 18 de mayo de 2026 terminaron las semifinales del Oeste y se prepara un duelo de ensueño. Los dos mejores equipos se enfrentan por el trofeoOscar Robertson y un lugar en las Finales de la NBA.

Esta noche los Oklahoma City Thunder, primeros clasificados, reciben en el ruidoso Paycom Center a los San Antonio Spurs, segundos, en el muy esperado primer partido.

GOAL te ofrece el calendario completo, noticias de ambos equipos y precios de reventa para que no te pierdas este duelo de titanes.





Finales de la Conferencia Oeste de la NBA 2026: el calendario

La serie seguirá el formato 2-2-1-1-1, con el Thunder, cabeza de serie, disfrutando de la ventaja de campo en los partidos 1, 2, 5 y 7.

Partido 1: lunes 18 de mayo, 20:30 h (hora del Este), Paycom Center, Oklahoma City

Partido 2: miércoles 20 de mayo, 20:30 h (hora del Este) | Paycom Center, Oklahoma City

Partido 3: Viernes 22 de mayo — 20:30 h (hora del Este) | Frost Bank Center, San Antonio

Partido 4: Domingo 24 de mayo — 20:00 (hora del Este) | Frost Bank Center, San Antonio

Partido 5*: Martes 26 de mayo, 20:30 ET | Paycom Center, Oklahoma City

Partido 6*: Jueves 28 de mayo, 20:30 ET. Frost Bank Center, San Antonio

Partido 7*: sábado 30 de mayo — 20:00 h (hora del Este) | Paycom Center, Oklahoma City *Si es necesario

¿Cómo comprar entradas para las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA 2026?

Mercado primario: Ticketmaster es el socio oficial de venta de entradas de ambas franquicias. Las entradas para la primera jornada se pusieron a la venta justo después de la clasificación de los Spurs el fin de semana y ya están prácticamente agotadas a su precio oficial.

En el mercado secundario , plataformas como StubHub , SeatGeek y Vivid Seats ofrecen entradas de reventa verificadas para todos los partidos, con garantía de reembolso si no se disputan.

Aplicaciones oficiales : Conviene estar atento por si aparecen ventas de última hora, aunque el stock en taquilla es casi nulo debido a la gran cantidad de abonados en ambas ciudades.

¿Cuánto cuestan las entradas para las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA de 2026?

La rivalidad entre dos pequeñas pero históricas aficiones ha llevado la demanda del mercado secundario a su punto más alto de la temporada.

Categoría de entrada Paycom Center (OKC) Frost Bank Center (SAS) Anfiteatro / «Get-In» 325 $ – 480 $ 295–460 $ Lados de la Planta Baja 680–1.450 $ 640–1.390 $ Juego de fondo / VIP 5.500 $+ 5.000 $+

Consejo de experto: Para ahorrar entre un 10 % y un 15 %, compra con antelación las entradas para los partidos 3 y 4 en el Frost Bank Center de San Antonio; son más baratas que las de los primeros encuentros en Oklahoma City.

¿Cómo está la Conferencia Oeste?

(1) OKC Thunder (8-0): Los vigentes campeones del Oeste marchan 8-0 tras barrer 4-0 a los Lakers. Shai Gilgeous-Alexander (35 puntos en el cuarto partido, 115-110) lidera un equipo profundo y descansado.

(2) San Antonio Spurs (8–4): Los Spurs alcanzaron su primera final de Conferencia desde 2017 tras ganar 4–2 a unos físicos Minnesota Timberwolves. Tras su viral expulsión en el cuarto partido, Victor Wembanyama regresó con fuerza y lideró la contundente victoria a domicilio por139–109 en el sexto encuentro del viernes.

Lotería del Draft y novedades de la WNBA

Mientras tanto, los equipos en reconstrucción asimilan el sorteo del draft, que otorgó el puesto 1 a los Washington Wizards para elegir a AJ Dybantsa. Mientras, la WNBA celebró su 30.º aniversario con un fin de semana inaugural emocionante, incluido el debut de Paige Bueckers y Azzi Fudd como una de las mejores duplas de bases de las Dallas Wings.







