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Giovanni Di Lorenzo of Napoli lifts the Serie A TIM Scudetto title trophyGetty Images
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Cómo comprar entradas para la Serie A 2026: precios, próximos partidos, información sobre los estadios y mucho más

Haz realidad tus sueños de la Serie A reservando entradas para un partido de esta temporada

Conocida por su rica historia, su estilo de juego técnico, su rigor defensivo y su apasionada afición, la Serie A se ha situado sistemáticamente entre las ligas más fuertes del fútbol mundial. 

La Serie A es el hogar de varios de los clubes más exitosos y reconocidos del fútbol, entre ellos la Juventus, el Inter de Milán y el AC Milan. Estos equipos han desempeñado un papel clave en la historia del fútbol europeo.

Se prevé otra temporada espectacular de la Serie A, así que deja que GOAL te guíe para que puedas hacer realidad tus sueños futbolísticos consiguiendo una entrada para un partido de la Serie A esta temporada, incluyendo dónde comprarlas y los precios actuales.

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Próximos partidos de la Serie A 2026

JornadaFecha y hora (local)CalendarioLugar (Estadio)Entradas
31Sábado, 4 de abril - 15:00Sassuolo vs. CagliariEstadio MapeiEntradas
31Sábado, 4 de abril - 18:00Verona vs. FiorentinaBentegodiEntradas
31Sábado, 4 de abril - 20:45Lazio vs. ParmaEstadio OlímpicoEntradas
31Dom, 5 de abril - 15:00Cremonese vs. BoloniaEstadio Giovanni ZiniEntradas
31Dom, 5 de abril - 18:00Pisa vs. TorinoArena GaribaldiEntradas
31Dom, 5 de abril - 20:45Inter de Milán vs. AS RomaSan SiroEntradas
31Lunes, 6 de abril - 15:00Udinese vs. ComoEstadio BluenergyEntradas
31Lunes, 6 de abril - 18:00Lecce vs. AtalantaEstadio Via del MareEntradas
31Lunes, 6 de abril - 18:00Juventus vs. GénovaEstadio AllianzEntradas
31Lunes, 6 de abril - 20:45Nápoles vs. AC MilanEstadio Diego MaradonaEntradas
32Vie, 10 de abril - 20:45AS Roma vs. PisaEstadio OlímpicoEntradas
32Sábado, 11 de abril - 15:00Cagliari vs. CremoneseUnipol DomusEntradas
32Sábado, 11 de abril - 15:00Torino vs. VeronaOlimpico Grande TorinoEntradas
32Sábado, 11 de abril - 18:00AC Milan vs. UdineseSan SiroEntradas
32Sábado, 11 de abril - 20:45Atalanta vs. JuventusEstadio GewissEntradas
32Dom, 12 de abril - 12:30Génova vs. SassuoloLuigi FerrarisEntradas
32Dom, 12 de abril - 15:00Parma vs. NápolesEnnio TardiniEntradas
32Dom, 12 de abril - 18:00Bolonia vs. LecceRenato Dall'AraEntradas
32Dom, 12 de abril - 20:45Como vs. Inter de MilánG. SinigagliaEntradas
32Lunes, 13 de abril - 20:45Fiorentina vs. LazioArtemio FranchiEntradas
33Vie, 17 de abril - 18:30Sassuolo vs. ComoEstadio MapeiEntradas
33Viernes, 17 de abril - 20:45Inter de Milán vs. CagliariSan SiroEntradas
33Sábado, 18 de abril - 15:00Udinese vs. ParmaEstadio BluenergyEntradas
33Sábado, 18 de abril - 18:00Nápoles vs. LazioEstadio Diego MaradonaEntradas
33Sábado, 18 de abril - 20:45AS Roma vs. AtalantaEstadio OlímpicoEntradas
33Dom, 19 de abril - 12:30Cremonese vs. TorinoEstadio Giovanni ZiniEntradas
33Dom, 19 de abril - 15:00Verona vs. AC MilanBentegodiEntradas
33Dom, 19 de abril - 18:00Pisa vs. GénovaArena GaribaldiEntradas
33Dom, 19 de abril - 20:45Juventus vs. BoloniaAllianz StadiumEntradas
33Lunes, 20 de abril - 20:45Lecce vs. FiorentinaEstadio Via del MareEntradas
34Vie, 24 de abril - 20:45Nápoles vs. CremoneseEstadio Diego MaradonaEntradas
34Sábado, 25 de abril - 15:00Parma vs. PisaEnnio TardiniEntradas
34Sábado, 25 de abril - 18:00Bolonia vs. AS RomaRenato Dall'AraEntradas
34Sábado, 25 de abril - 20:45Verona vs. LecceBentegodiEntradas
34Dom, 26 de abril - 12:30Fiorentina vs. SassuoloArtemio FranchiEntradas
34Dom, 26 de abril - 15:00Génova vs. ComoLuigi FerrarisEntradas
34Dom, 26 de abril - 18:00Torino vs. Inter de MilánOlimpico Grande TorinoEntradas
34Dom, 26 de abril - 20:45AC Milan vs. JuventusSan SiroEntradas
34Lunes, 27 de abril - 18:30Cagliari vs. AtalantaUnipol DomusEntradas
34Lunes, 27 de abril - 20:45Lazio vs. UdineseEstadio OlímpicoEntradas

¿Cómo comprar entradas para la Serie A?

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Serie A, desde entradas para un solo partido hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad adicionales. 

Para comprar entradas para la Serie A, el método más fiable es visitar las páginas web oficiales de los clubes, donde deberás dirigirte a la sección «Entradas». 

Si las entradas están agotadas en los canales oficiales o si quieres asegurarte los asientos antes de la venta oficial o conseguir entradas de última hora, quizá te interese recurrir a revendedores como Viagogo.

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¿Cuánto cuestan las entradas para la Serie A?

El precio de las entradas para la Serie A varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios diferenciados según grupos de edad, incluyendo categorías de adultos, jóvenes y mayores, pero estos tramos difieren de un club a otro, y las entradas más baratas parten de 40 €en las páginas de reventa.

Además de esos factores, la ubicación de los asientos dentro del estadio influye considerablemente en el precio de las entradas, ya que las localidades con mejores vistas suelen ser las más caras. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías, de modo que los encuentros estrella contra rivales de renombre, como el derbi de Milán (AC Milan contra Inter de Milán) y el derbi de Roma (Roma contra Lazio), se sitúan en el nivel más alto, con precios que aumentan en consecuencia.

A continuación, GOAL te muestra los clubes de la Serie A 2025-2026, sus estadios, los rangos de precios previstos para las entradas de los partidos, así como los precios iniciales de los abonos de temporada.

Clubes de la Serie A 2025-26 por precio de las entradas

Club Estadio Rango de precios de las entradas (adultos)Abonos (adultos)
AtalantaEstadio Gewiss13 € - 100 €Desde 340 €
BoloniaEstadio Renato Dall'Ara18 € - 130 €Desde 325 €
CagliariUnipol Domus12 € - 100 €Desde 300 €
ComoEstadio Giuseppe Sinigaglia9 € - 28 €Desde 390 €
CremoneseEstadio Giovanni Zini12 € - 45 €Desde 300 €
FiorentinaEstadio Artemio Franchi 20 € - 70 €Desde 350 €
GénovaEstadio Luigi Ferraris 15 € - 50 €Desde 240 €
Hellas VeronaEstadio Marcantonio Bentegodi 12 € - 28 €Desde 145 €
Inter de MilánSan Siro 30 € - 275 €Desde 399 €
JuventusEstadio de la Juventus 30 € - 105 €Desde 529 €
LazioEstadio Olímpico 20 € - 80 €Desde 529 €
LecceEstadio Via del Mare 9 € - 50 €Desde 305 €
AC MilanSan Siro 20 € - 250 € Desde 430 €
Nápoles Estadio Diego Armando Maradona 10 € - 90 € Desde 280 €
Parma Estadio Ennio Tardini 15 € - 55 € Desde 260 €
Pisa Arena Garibaldi – Estadio Romeo Anconetani Por confirmar Desde 205 €
RomaEstadio Olímpico 25 € - 80 €Desde 277 €
SassuoloEstadio Mapei – Città del Tricolore 20 € - 100 €Desde 180 €
Turín Estadio Olímpico Grande Torino 20 € - 60 €Desde 245 €
UdineseEstadio Friuli 10 € - 60 €Desde 250 €