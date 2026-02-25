Goal.com
liverpool premier league trophy 2025Getty Images
Cómo comprar entradas para la Premier League 2025/26: próximos partidos, precios medios y más

¿Quieres asegurarte una entrada para una de las ligas de fútbol más consolidadas del mundo? Aquí te contamos exactamente cuánto te costará y dónde comprar las entradas.

La Premier League sigue siendo la competición más importante del fútbol mundial en cuanto a emoción y acción, con algunos de los clubes y jugadores más legendarios del deporte escribiendo su nombre en la historia. Para los aficionados, se ha abierto el plazo de renovación, y ahora es tu oportunidad de conseguir entradas para la Premier League.

Con más de un siglo de resultados, la Premier League es verdaderamente única. Reconocerás al campeón, el Manchester City, al viejo rival, el Manchester United, a pesos pesados como el Liverpool y al trío de potencias formado por el Arsenal, el Chelsea y el Tottenham Hotspur. Nunca faltan las proezas atléticas y la pasión dinámica.

Próximos partidos de la jornada 28 de la Premier League y entradas

Fecha y hora (GMT)PartidosEntradas
Viernes, 27 de febrero, 20:00Wolverhampton vs Aston VillaEntradas
Sábado, 28 de febrero, 12:30AFC Bournemouth vs SunderlandEntradas
Sábado, 28 de febrero, 15:00Burnley vs BrentfordEntradas
Sábado, 28 de febrero, 15:00Liverpool vs West Ham UnitedEntradas
Sábado, 28 de febrero, 15:00Newcastle United vs EvertonEntradas
Sábado, 28 de febrero, 17:30Leeds United vs Manchester CityEntradas
Dom 1 mar, 14:00Brighton vs Nottingham ForestEntradas
Dom 1 mar, 14:00Fulham vs Tottenham HotspurEntradas
Dom 1 mar, 14:00Manchester United vs Crystal PalaceEntradas
Dom 1 mar, 16:30Arsenal vs ChelseaEntradas

Próximos partidos de la jornada 29 de la Premier League y entradas

Fecha y hora (GMT)PartidoEntradas
Martes, 3 de marzo, 19:30AFC Bournemouth vs BrentfordEntradas
Martes, 3 de marzo, 19:30Everton vs BurnleyEntradas
Martes, 3 de marzo, 19:30Leeds United vs SunderlandEntradas
Martes, 3 de marzo, 20:15Wolverhampton vs LiverpoolEntradas
Miércoles, 4 de marzo, 19:30Aston Villa vs ChelseaEntradas
Miércoles, 4 de marzo, 19:30Brighton vs ArsenalEntradas
Miércoles, 4 de marzo, 19:30Fulham vs West Ham UnitedEntradas
Miércoles, 4 de marzo, 19:30Manchester City vs Nottingham ForestEntradas
Miércoles, 4 de marzo, 20:15Newcastle United vs Manchester UnitedEntradas
Jueves, 5 de marzo, 20:00Tottenham Hotspur vs Crystal PalaceEntradas

Próximos partidos de la jornada 30 de la Premier League y entradas

Fecha y hora (GMT)PartidosEntradas
Sábado, 14 de marzo, 12:30West Ham United contra Manchester CityEntradas
Sábado, 14 de marzo, 15:00Burnley vs AFC BournemouthEntradas
Sábado, 14 de marzo, 15:00Crystal Palace vs Leeds UnitedEntradas
Sábado, 14 de marzo, 15:00Sunderland vs BrightonEntradas
Sábado, 14 de marzo, 17:30Chelsea vs Newcastle UnitedEntradas
Dom 15 mar, 14:00Arsenal vs EvertonEntradas
Dom 15 mar, 14:00Manchester United vs Aston VillaEntradas
Dom 15 mar, 14:00Nottingham Forest vs FulhamEntradas
Dom 15 mar, 16:30Liverpool vs Tottenham HotspurEntradas
Lunes, 16 de marzo, 20:00Brentford vs WolvesEntradas

Próximos partidos de la jornada 31 de la Premier League y entradas

Fecha y hora (GMT)PartidosEntradas
Viernes, 20 de marzo, 20:00AFC Bournemouth vs Manchester UnitedEntradas
Sábado, 21 de marzo, 12:30Brighton vs LiverpoolEntradas
Sábado, 21 de marzo, 15:00Fulham vs BurnleyEntradas
Sábado, 21 de marzo, 17:30Everton vs ChelseaEntradas
Sábado, 21 de marzo, 20:00Leeds United vs BrentfordEntradas
Dom 22 mar, 12:00Newcastle United vs SunderlandEntradas
Dom 22 mar, 14:15Aston Villa vs West Ham UnitedEntradas
Dom 22 mar, 14:15Tottenham Hotspur vs Nottm ForestEntradas
Dom 22 mar, 16:30Final de la Carabao Cup: Arsenal vs Manchester CityEntradas

¿Cuánto cuestan las entradas para la Premier League?

El precio de las entradas para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios diferenciados según el grupo de edad, incluyendo categorías para adultos, jóvenes, estudiantes y personas mayores, pero estos grupos varían de un equipo a otro.

Además, la ubicación de los asientos también influye mucho en el precio. La ubicación de los asientos y la ubicación de la grada influyen significativamente en el precio, y las vistas privilegiadas suelen tener un coste superior. Algunos clubes también clasifican los partidos en categorías; por ejemplo, los partidos importantes contra rivales de renombre pueden entrar en una categoría superior, con precios más elevados en consecuencia.

Según noticias recientes, la Premier League ha fijado un límite de 30 libras por entrada para los partidos fuera de casa. Por lo tanto, si buscas una opción más barata, quizá te interese averiguar los partidos fuera de casa de tu equipo y conseguir entradas para ellos.

A continuación, GOAL ha desglosado los clubes de la Premier League 2025-2026, sus estadios, los precios medios de las entradas para los partidos y los rangos previstos para los abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

ClubEstadioRango de precios de las entradas (entrada general para adultos)Rango de precios de los abonos de temporadaEntradas
ArsenalEstadio Emirates31,50 £ - 141,00 £1073 £ - 2050 £Información sobre las entradas
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ - 944 £Información sobre entradas
BournemouthVitality Stadium33,00 £ - 56,00 £633 £ - 875 £Información sobre las entradas
BrentfordEstadio Gtech Community40,00 £ - 65,00495 £ - 598 £Información sobre las entradas
Brighton & Hove AlbionEstadio American Express Community34,00 £ - 78,00595 £ - 860 £Información sobre entradas
BurnleyTurf Moor50,00 £ - 75,00455 £ - 500 £Información sobre las entradas
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595 £ - 940 £Información sobre las entradas
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00545 £ - 895 £Información sobre las entradas
EvertonGoodison Park55,00515 £ - 690 £Información sobre entradas
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ - 3000 £Información sobre entradas
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00 £420 £ - Por confirmarInformación sobre entradas
LiverpoolAnfield9,00 £ - 61,00 £699 £ - 886 £Información sobre las entradas
Manchester CityEstadio Etihad58,00 £ - 75,00385 £ - 1030 £Información sobre las entradas
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Información sobre entradas
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £ - 58,00417 £ - 811 £Información sobre las entradas
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00465 £ - 660 £Información sobre las entradas
SunderlandEstadio de la Luz33,00 £ - 56,00390 £ - 720 £Información sobre las entradas
Tottenham HotspurEstadio Tottenham Hotspur48,00 £ - 109,00 £807 £ - 2015 £Información sobre las entradas
West Ham UnitedEstadio de Londres30,00 £ - 120,00310 £ - 1620 £Información sobre entradas
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00525 £ - 833 £Información sobre entradas

¿Cómo comprar entradas para la Premier League?

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde abonos para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad adicionales, que están disponibles a través del portal oficial de venta de entradas del club.

Los clubes de fútbol británicos suelen asignar las entradas en tres fases:

  1. Primero a los abonados.
  2. A continuación, a aquellos que han asistido a partidos en casa anteriormente y están clasificados por puntos de fidelidad.
  3. Por último, al público durante el periodo de venta general.

Una vez que hayas comprado entradas para varios partidos en el Vitality Stadium, empezarás a acumular puntos, lo que te facilitará el acceso. Solo en ocasiones limitadas los partidos del Bournemouth se pondrán a la venta general, donde cualquiera puede comprar una entrada.

¿Quedan abonos de temporada para la Premier League?

La mayoría de los clubes de la Premier League han agotado las entradas generales para la temporada 2025/26.

Equipos populares como el Arsenal, el Liverpool, el Manchester United, el Tottenham y el West Ham tienen listas de espera muy largas, algunas de las cuales pueden superar los 10-20 años. El Tottenham, por ejemplo, tiene una lista de espera de más de 80 000 aficionados, mientras que el Liverpool y el Manchester United, según se informa, exigen décadas de fidelidad para garantizar una plaza. Incluso los clubes con estadios más pequeños, como el Fulham, el Leeds y el Wolves, tienen disponibilidad limitada o nula debido a la alta demanda y a su escasa capacidad.

El Brighton & Hove Albion y el Manchester City destacan por tener abonos de temporada disponibles para los socios, sin listas de espera formales y con asignaciones por orden de llegada. Clubes como el Brentford, el Crystal Palace y el Nottingham Forest ofrecen un acceso limitado basado en puntos de fidelidad o en períodos de espera cortos. El Aston Villa, aunque tiene las entradas agotadas, ofrece una opción GA+ con ventajas adicionales.

¿Necesitaré ser socio para comprar entradas para la Premier League?

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images

En la mayoría de los casos, se recomienda o se exige ser socio para comprar entradas para la Premier League, especialmente para los partidos más demandados o los clubes con más seguidores. La mayoría de los clubes de la Premier League aplican un sistema de venta de entradas por niveles que da prioridad a:

  1. A los abonados
  2. A los socios del club (cuotas anuales de socio)
  3. Venta general (si quedan entradas)

Por lo general, ser socio te da acceso anticipado a las entradas, te permite acumular puntos de fidelidad y, a veces, te da acceso a contenido exclusivo o descuentos. En el caso de clubes importantes como el Arsenal, el Liverpool, el Manchester United o el Tottenham, ser socio suele ser la única forma de conseguir entradas para los partidos habituales, ya que las oportunidades de venta al público en general son escasas o inexistentes.

No obstante, algunos clubes, especialmente aquellos con mayor aforo o con menos entradas agotadas, pueden permitir a los no socios comprar entradas más cerca del día del partido si quedan entradas disponibles. Comprar una membresía aumenta significativamente tus posibilidades y suele ser la forma más fiable de conseguir entradas.

¿Puedo comprar entradas baratas para la Premier League?

El mejor lugar para comprar entradas baratas para los partidos de la Premier League es a través de los portales oficiales de venta de entradas de los clubes.

A pesar de la gran demanda, ningún otro distribuidor oficial ofrecerá entradas para los partidos a un precio inferior al de los respectivos clubes implicados.

Recuerde leer atentamente los términos y condiciones de la compra y compruebe que está comprando en una fuente fiable.

