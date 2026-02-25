Cómo comprar entradas para la Premier League 2025/26: próximos partidos, precios medios y más

La Premier League sigue siendo la competición más importante del fútbol mundial en cuanto a emoción y acción, con algunos de los clubes y jugadores más legendarios del deporte escribiendo su nombre en la historia. Para los aficionados, se ha abierto el plazo de renovación, y ahora es tu oportunidad de conseguir entradas para la Premier League.

Con más de un siglo de resultados, la Premier League es verdaderamente única. Reconocerás al campeón, el Manchester City, al viejo rival, el Manchester United, a pesos pesados como el Liverpool y al trío de potencias formado por el Arsenal, el Chelsea y el Tottenham Hotspur. Nunca faltan las proezas atléticas y la pasión dinámica.

Próximos partidos de la jornada 28 de la Premier League y entradas

Fecha y hora (GMT) Partidos Entradas Viernes, 27 de febrero, 20:00 Wolverhampton vs Aston Villa Entradas Sábado, 28 de febrero, 12:30 AFC Bournemouth vs Sunderland Entradas Sábado, 28 de febrero, 15:00 Burnley vs Brentford Entradas Sábado, 28 de febrero, 15:00 Liverpool vs West Ham United Entradas Sábado, 28 de febrero, 15:00 Newcastle United vs Everton Entradas Sábado, 28 de febrero, 17:30 Leeds United vs Manchester City Entradas Dom 1 mar, 14:00 Brighton vs Nottingham Forest Entradas Dom 1 mar, 14:00 Fulham vs Tottenham Hotspur Entradas Dom 1 mar, 14:00 Manchester United vs Crystal Palace Entradas Dom 1 mar, 16:30 Arsenal vs Chelsea Entradas

Próximos partidos de la jornada 29 de la Premier League y entradas

Fecha y hora (GMT) Partido Entradas Martes, 3 de marzo, 19:30 AFC Bournemouth vs Brentford Entradas Martes, 3 de marzo, 19:30 Everton vs Burnley Entradas Martes, 3 de marzo, 19:30 Leeds United vs Sunderland Entradas Martes, 3 de marzo, 20:15 Wolverhampton vs Liverpool Entradas Miércoles, 4 de marzo, 19:30 Aston Villa vs Chelsea Entradas Miércoles, 4 de marzo, 19:30 Brighton vs Arsenal Entradas Miércoles, 4 de marzo, 19:30 Fulham vs West Ham United Entradas Miércoles, 4 de marzo, 19:30 Manchester City vs Nottingham Forest Entradas Miércoles, 4 de marzo, 20:15 Newcastle United vs Manchester United Entradas Jueves, 5 de marzo, 20:00 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Entradas

Próximos partidos de la jornada 30 de la Premier League y entradas

Fecha y hora (GMT) Partidos Entradas Sábado, 14 de marzo, 12:30 West Ham United contra Manchester City Entradas Sábado, 14 de marzo, 15:00 Burnley vs AFC Bournemouth Entradas Sábado, 14 de marzo, 15:00 Crystal Palace vs Leeds United Entradas Sábado, 14 de marzo, 15:00 Sunderland vs Brighton Entradas Sábado, 14 de marzo, 17:30 Chelsea vs Newcastle United Entradas Dom 15 mar, 14:00 Arsenal vs Everton Entradas Dom 15 mar, 14:00 Manchester United vs Aston Villa Entradas Dom 15 mar, 14:00 Nottingham Forest vs Fulham Entradas Dom 15 mar, 16:30 Liverpool vs Tottenham Hotspur Entradas Lunes, 16 de marzo, 20:00 Brentford vs Wolves Entradas

Próximos partidos de la jornada 31 de la Premier League y entradas

Fecha y hora (GMT) Partidos Entradas Viernes, 20 de marzo, 20:00 AFC Bournemouth vs Manchester United Entradas Sábado, 21 de marzo, 12:30 Brighton vs Liverpool Entradas Sábado, 21 de marzo, 15:00 Fulham vs Burnley Entradas Sábado, 21 de marzo, 17:30 Everton vs Chelsea Entradas Sábado, 21 de marzo, 20:00 Leeds United vs Brentford Entradas Dom 22 mar, 12:00 Newcastle United vs Sunderland Entradas Dom 22 mar, 14:15 Aston Villa vs West Ham United Entradas Dom 22 mar, 14:15 Tottenham Hotspur vs Nottm Forest Entradas Dom 22 mar, 16:30 Final de la Carabao Cup: Arsenal vs Manchester City Entradas

¿Cuánto cuestan las entradas para la Premier League?

El precio de las entradas para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios diferenciados según el grupo de edad, incluyendo categorías para adultos, jóvenes, estudiantes y personas mayores, pero estos grupos varían de un equipo a otro.

Además, la ubicación de los asientos también influye mucho en el precio. La ubicación de los asientos y la ubicación de la grada influyen significativamente en el precio, y las vistas privilegiadas suelen tener un coste superior. Algunos clubes también clasifican los partidos en categorías; por ejemplo, los partidos importantes contra rivales de renombre pueden entrar en una categoría superior, con precios más elevados en consecuencia.

Según noticias recientes, la Premier League ha fijado un límite de 30 libras por entrada para los partidos fuera de casa. Por lo tanto, si buscas una opción más barata, quizá te interese averiguar los partidos fuera de casa de tu equipo y conseguir entradas para ellos.

A continuación, GOAL ha desglosado los clubes de la Premier League 2025-2026, sus estadios, los precios medios de las entradas para los partidos y los rangos previstos para los abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

Club Estadio Rango de precios de las entradas (entrada general para adultos) Rango de precios de los abonos de temporada Entradas Arsenal Estadio Emirates 31,50 £ - 141,00 £ 1073 £ - 2050 £ Información sobre las entradas Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ - 944 £ Información sobre entradas Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ - 56,00 £ 633 £ - 875 £ Información sobre las entradas Brentford Estadio Gtech Community 40,00 £ - 65,00 495 £ - 598 £ Información sobre las entradas Brighton & Hove Albion Estadio American Express Community 34,00 £ - 78,00 595 £ - 860 £ Información sobre entradas Burnley Turf Moor 50,00 £ - 75,00 455 £ - 500 £ Información sobre las entradas Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595 £ - 940 £ Información sobre las entradas Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 545 £ - 895 £ Información sobre las entradas Everton Goodison Park 55,00 515 £ - 690 £ Información sobre entradas Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ - 3000 £ Información sobre entradas Leeds United Elland Road 33,00 £ - 56,00 £ 420 £ - Por confirmar Información sobre entradas Liverpool Anfield 9,00 £ - 61,00 £ 699 £ - 886 £ Información sobre las entradas Manchester City Estadio Etihad 58,00 £ - 75,00 385 £ - 1030 £ Información sobre las entradas Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Información sobre entradas Newcastle United St James’ Park 50,00 £ - 58,00 417 £ - 811 £ Información sobre las entradas Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 465 £ - 660 £ Información sobre las entradas Sunderland Estadio de la Luz 33,00 £ - 56,00 390 £ - 720 £ Información sobre las entradas Tottenham Hotspur Estadio Tottenham Hotspur 48,00 £ - 109,00 £ 807 £ - 2015 £ Información sobre las entradas West Ham United Estadio de Londres 30,00 £ - 120,00 310 £ - 1620 £ Información sobre entradas Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 525 £ - 833 £ Información sobre entradas

¿Cómo comprar entradas para la Premier League?

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde abonos para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad adicionales, que están disponibles a través del portal oficial de venta de entradas del club.

Los clubes de fútbol británicos suelen asignar las entradas en tres fases:

Primero a los abonados. A continuación, a aquellos que han asistido a partidos en casa anteriormente y están clasificados por puntos de fidelidad. Por último, al público durante el periodo de venta general.

Una vez que hayas comprado entradas para varios partidos en el Vitality Stadium, empezarás a acumular puntos, lo que te facilitará el acceso. Solo en ocasiones limitadas los partidos del Bournemouth se pondrán a la venta general, donde cualquiera puede comprar una entrada.

¿Quedan abonos de temporada para la Premier League?

La mayoría de los clubes de la Premier League han agotado las entradas generales para la temporada 2025/26.

Equipos populares como el Arsenal, el Liverpool, el Manchester United, el Tottenham y el West Ham tienen listas de espera muy largas, algunas de las cuales pueden superar los 10-20 años. El Tottenham, por ejemplo, tiene una lista de espera de más de 80 000 aficionados, mientras que el Liverpool y el Manchester United, según se informa, exigen décadas de fidelidad para garantizar una plaza. Incluso los clubes con estadios más pequeños, como el Fulham, el Leeds y el Wolves, tienen disponibilidad limitada o nula debido a la alta demanda y a su escasa capacidad.

El Brighton & Hove Albion y el Manchester City destacan por tener abonos de temporada disponibles para los socios, sin listas de espera formales y con asignaciones por orden de llegada. Clubes como el Brentford, el Crystal Palace y el Nottingham Forest ofrecen un acceso limitado basado en puntos de fidelidad o en períodos de espera cortos. El Aston Villa, aunque tiene las entradas agotadas, ofrece una opción GA+ con ventajas adicionales.

¿Necesitaré ser socio para comprar entradas para la Premier League?

En la mayoría de los casos, se recomienda o se exige ser socio para comprar entradas para la Premier League, especialmente para los partidos más demandados o los clubes con más seguidores. La mayoría de los clubes de la Premier League aplican un sistema de venta de entradas por niveles que da prioridad a:

A los abonados A los socios del club (cuotas anuales de socio) Venta general (si quedan entradas)

Por lo general, ser socio te da acceso anticipado a las entradas, te permite acumular puntos de fidelidad y, a veces, te da acceso a contenido exclusivo o descuentos. En el caso de clubes importantes como el Arsenal, el Liverpool, el Manchester United o el Tottenham, ser socio suele ser la única forma de conseguir entradas para los partidos habituales, ya que las oportunidades de venta al público en general son escasas o inexistentes.

No obstante, algunos clubes, especialmente aquellos con mayor aforo o con menos entradas agotadas, pueden permitir a los no socios comprar entradas más cerca del día del partido si quedan entradas disponibles. Comprar una membresía aumenta significativamente tus posibilidades y suele ser la forma más fiable de conseguir entradas.

¿Puedo comprar entradas baratas para la Premier League?

El mejor lugar para comprar entradas baratas para los partidos de la Premier League es a través de los portales oficiales de venta de entradas de los clubes.

A pesar de la gran demanda, ningún otro distribuidor oficial ofrecerá entradas para los partidos a un precio inferior al de los respectivos clubes implicados.

Recuerde leer atentamente los términos y condiciones de la compra y compruebe que está comprando en una fuente fiable.