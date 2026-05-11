Cómo comprar entradas para la Premier League 2025/26: calendario de la última jornada, precios medios y mucho más

La Premier League sigue siendo, sin duda, la competición más emocionante del fútbol mundial. Clubes y jugadores legendarios salen al campo para hacer historia.

Con más de un siglo de historia, la Premier League es única. En sus filas están el campeón Manchester City, su rival Manchester United, el Liverpool y el trío Arsenal, Chelsea y Tottenham Hotspur. Cada partido ofrece espectáculo y pasión.

Próximos partidos y entradas de la jornada 36 de la Premier League

Fecha y hora (GMT) Partido Entradas Lunes 11 de mayo, 20:00 Tottenham Hotspur vs Leeds United Entradas

Próximos partidos de la jornada 37 de la Premier League y entradas

Fecha y hora (GMT) Calendario Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Arsenal vs Burnley Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Aston Villa - Liverpool Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 AFC Bournemouth - Manchester City Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Brentford vs Crystal Palace Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Chelsea vs Tottenham Hotspur Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Everton vs Sunderland Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Leeds United vs Brighton Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Manchester United vs Nottingham Forest Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Newcastle United vs West Ham United Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00 Wolves vs Fulham Entradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 38 de la Premier League

Fecha y hora (GMT) Calendario Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Brighton vs Manchester United Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Burnley vs Wolves Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Crystal Palace - Arsenal Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Fulham vs. Newcastle United Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Liverpool vs Brentford Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Manchester City vs Aston Villa Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Nottingham Forest vs AFC Bournemouth Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Sunderland vs Chelsea Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Tottenham Hotspur vs Everton Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 West Ham United vs Leeds United Entradas

¿Cuánto cuestan las entradas para la Premier League?

El precio de una entrada para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios diferenciados según grupos de edad, incluyendo categorías para adultos, jóvenes, estudiantes y personas mayores, pero estos tramos varían de un equipo a otro.

Además, la ubicación de tu asiento influye mucho: las mejores vistas se pagan más. Algunos clubes también categorizan los partidos; los duelos estrella contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, cuestan más.

Según noticias recientes, la Premier League ha fijado un límite de 30 £ por entrada para los partidos fuera de casa. Así que, si buscas una opción más económica, quizá te interese echar un vistazo a los partidos fuera de casa de tu equipo y buscar esas entradas.

A continuación, GOAL desglosa los clubes de la Premier League 2025-2026, sus estadios, los precios medios de las entradas para los partidos y los rangos de precios previstos para los abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

Club Estadio Rango de precios de las entradas (entrada general para adultos) Rango de precios de los abonos Entradas Arsenal Estadio Emirates 31,50 £ - 141,00 £ 1 073 £–2 050 £ Información sobre entradas Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ – 944 £ Información sobre entradas Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ - 56,00 £ 633 £ – 875 £ Información sobre entradas Brentford Estadio Gtech Community 40,00 £–65,00 £ 495 £ – 598 £ Información sobre entradas Brighton & Hove Albion Estadio American Express Community 34,00 £ - 78,00 £ 595 £ – 860 £ Información sobre entradas Burnley Turf Moor 50,00 £–75,00 £ 455–500 £ Información sobre entradas Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595–940 £ Información sobre entradas Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ - 895 £ Información sobre entradas Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ – 690 £ Información sobre entradas Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ – 3000 £ Información sobre entradas Leeds United Elland Road 33,00 £–56,00 £ 420 £ – Por confirmar Información sobre entradas Liverpool Anfield 9,00 £ – 61,00 £ 699 £ - 886 £ Información sobre entradas Manchester City Estadio Etihad 58,00 £ - 75,00 £ 385–1030 £ Información sobre entradas Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Información sobre entradas Newcastle United St James’ Park 50,00 £–58,00 £ 417 £ - 811 £ Información sobre entradas Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ – 660 £ Información sobre entradas Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 £ 390 £ - 720 £ Información sobre entradas Tottenham Hotspur Estadio del Tottenham Hotspur 48,00 £ - 109,00 £ 807 £ – 2015 £ Información sobre entradas West Ham United Estadio de Londres 30,00 £ – 120,00 £ 310–1.620 £ Información sobre entradas Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ - 833 £ Información sobre entradas

¿Cómo comprar entradas para la Premier League?

Puedes comprar entradas de varias formas: abonos para un partido, abonos de temporada o paquetes de hospitalidad. Todos se adquieren a través del portal oficial de venta de entradas del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados. Después, a los socios que ya hayan asistido a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad. Por último, al público en general durante el periodo de venta general.

Al comprar entradas para varios partidos en el Vitality Stadium acumularás puntos que facilitarán tu acceso. Solo en contadas ocasiones se abren a venta general las entradas para los partidos del Bournemouth, momento en el que cualquiera puede comprar.

¿Quedan abonos de la Premier League?

La mayoría de los clubes de la Premier League ya han agotado las entradas de temporada de entrada general para la temporada 2025/26.

Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham y West Ham tienen largas listas de espera, algunas de más de 10-20 años. El Tottenham, por ejemplo, supera los 80 000 aficionados en lista, mientras que Liverpool y Manchester United piden décadas de fidelidad para asegurar un sitio. Incluso clubes con estadios más pequeños, como Fulham, Leeds y Wolves, tienen poca o ninguna disponibilidad por alta demanda y poca capacidad.

Brighton & Hove Albion y Manchester City aún cuentan con abonos disponibles para socios, sin lista de espera y con asignación por orden de llegada. Brentford, Crystal Palace y Nottingham Forest ofrecen acceso limitado mediante puntos de fidelidad o esperas cortas. Aston Villa, con las entradas agotadas, propone la opción GA+ con ventajas adicionales.

¿Tengo que ser socio para comprar entradas de la Premier League?

En la mayoría de los casos, es necesario ser socio para comprar entradas, sobre todo en partidos muy demandados o en clubes con gran número de seguidores. La mayoría de los clubes aplican un sistema de venta de entradas por niveles que da prioridad a:

Abonados Socios del club (afiliaciones anuales de pago) Venta general (si quedan entradas)

Además, la suscripción suele dar acceso anticipado, puntos de fidelidad y, a veces, contenido exclusivo o descuentos. En clubes de primera línea como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, la suscripción es casi la única forma de conseguir entradas para los partidos habituales, pues la venta general es muy limitada.

Algunos clubes, sobre todo los que no agotan sus entradas, permiten a los no socios comprarlas cerca de la fecha del partido si aún hay disponibilidad. Ser socio aumenta tus opciones y es la forma más segura de conseguirlas.

¿Puedo comprar entradas baratas para la Premier League?

El mejor lugar para conseguirlos es a través de los portales oficiales de venta de entradas de los clubes.

Aunque la demanda sea alta, ningún otro distribuidor oficial venderá más barato que el club.

Lee siempre los términos y condiciones y asegúrate de comprar en sitios oficiales.