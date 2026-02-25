Cómo comprar entradas para la NFL Madrid 2026: anuncios de partidos internacionales, información sobre la preventa, precios y mucho más

La NFL ha confirmado oficialmente su regreso a España y ha anunciado que Madrid acogerá un partido de la temporada regular en el emblemático estadio Santiago Bernabéu como parte de la Serie Internacional 2026.

Tras el enorme éxito del primer partido celebrado en Madrid a finales de 2025, la liga ha firmado un acuerdo de colaboración plurianual con el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid C.F. para que la capital española sea una cita fija en el calendario de la NFL.

Se espera que el partido de 2026 sea uno de los momentos más destacados del calendario europeo, aprovechando las recientes renovaciones de última generación del Bernabéu, incluido su innovador campo retráctil.

Aunque los Chicago Bears y los Kansas City Chiefs poseen los derechos de comercialización en España y son los principales candidatos a ser nombrados equipos anfitriones, se espera que el equipo local oficial se confirme junto con la publicación del calendario completo en mayo de 2026.

Este partido será uno de los nueve encuentros internacionales que se disputarán en todo el mundo en 2026, lo que supone un récord.

¿Cuál es el calendario de la NFL Madrid 2026?

La fecha exacta y la hora de inicio del partido de Madrid se darán a conocer en mayo de 2026.

Sin embargo, las previsiones actuales de la liga apuntan a una fecha en noviembre, similar a la de 2025.

Fecha probable Equipo local designado Rival Lugar Entradas Noviembre de 2026 (por confirmar) Por confirmar (Bears o Chiefs favoritos) Por confirmar (primavera de 2026) Estadio Santiago Bernabéu Próximamente

¿Dónde comprar entradas para la NFL Madrid 2026?

Se espera que la venta general de entradas para Madrid siga el calendario europeo de verano. Para estar al tanto de las últimas novedades, los aficionados deben seguir estos canales oficiales:

Portal oficial de la NFL Madrid: el sitio principal para registrarse y recibir alertas sobre las entradas generales.

el sitio principal para registrarse y recibir alertas sobre las entradas generales. Sitio web oficial del Real Madrid: como anfitrión del evento, el club suele proporcionar información a los aficionados y socios locales.

como anfitrión del evento, el club suele proporcionar información a los aficionados y socios locales. En el lugar: el socio oficial de hospitalidad de la NFL. Se espera que los depósitos de acceso prioritario se abran a principios de la primavera de 2026 para aquellos que deseen asientos VIP garantizados.

¿Cuánto costarán las entradas para la NFL Madrid?

Los precios oficiales para 2026 se confirmarán en junio.

Sin embargo, basándose en el debut de Madrid y en los precios de Londres en 2025, los aficionados pueden esperar los siguientes rangos:

Grada superior estándar: 75-130 €.

75-130 €. Asientos de nivel medio/esquina: 140-200 €

140-200 € Grada inferior / Lateral: 210-380 €

210-380 € Paquetes de hospitalidad: 500-2500 €+

¿Cuál es el calendario completo de la NFL International 2026?

Con nueve partidos en siete países, 2026 es el año más ambicioso en la historia de la NFL. A continuación se muestra la lista confirmada de ciudades y sedes para la temporada.

País Ciudad Estadio Equipo local designado España Madrid Estadio Santiago Bernabéu Por confirmar (primavera de 2026) Australia Melbourne Melbourne Cricket Ground (MCG) Los Angeles Rams Francia París Estadio de Francia New Orleans Saints Alemania Múnich Allianz Arena Detroit Lions Reino Unido Londres (Wembley) Estadio de Wembley Jacksonville Jaguars Reino Unido Londres (Tottenham) Estadio Tottenham Hotspur Jaguars / Commanders Brasil Río de Janeiro Estadio Maracanã Dallas Cowboys México Ciudad de México Estadio Banorte San Francisco 49ers

Para los aficionados que viajen al Bernabéu, se espera que las entradas salgan a la venta en junio o julio de 2026. Se recomienda encarecidamente registrarse, ya que las entradas para el debut en Madrid en 2025 se agotaron en menos de 20 minutos.

¿Dónde alojarse cerca del estadio Santiago Bernabéu?

¿Buscas con antelación un lugar donde alojarte en Madrid? Aquí tienes dónde puedes reservar ahora mismo: