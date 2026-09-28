Con la Serie Internacional de la NFL 2026 batiendo récords y ya en plena marcha en siete países, los aficionados se apresuran a asegurar sus asientos tras las ventas generales de entradas del verano.

En una expansión histórica, la liga disputará un récord de nueve partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, con paradas en siete países de cuatro continentes.

Desde el primer partido de temporada regular de la historia en Australia hasta un debut en París muy esperado, 2026 marca un punto de inflexión en el alcance global de la liga.

A continuación, todo lo que necesitas saber sobre los equipos anfitriones, los estadios y cómo asegurar tu asiento para estos partidos de alta demanda.

Reserva entradas para la NFL InternationalReservar entradas

¿Cuál es el calendario internacional de la NFL 2026 y qué equipos serán anfitriones?

Los nueve partidos internacionales, las sedes y los horarios de inicio ya están confirmados.

Los partidos de Melbourne y Río de Janeiro ya han concluido, por lo que la atención se centra ahora en los encuentros de alta demanda en Europa y Latinoamérica en octubre y noviembre:

Fecha y hora de inicio Partido (visitante vs local) Estadio y ubicación Entradas jue., 10 de sep. (10:35 AEST) San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams Melbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australia dom., 27 de sep. (17:25 BRT) Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys Maracanã Stadium Río de Janeiro, Brasil dom., 4 de oct. (14:30 BST) Indianapolis Colts vs Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido Reservar entradas dom., 11 de oct. (14:30 BST) Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido Reservar entradas dom., 18 de oct. (14:30 BST) Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Londres, Reino Unido Reservar entradas dom., 25 de oct. (14:30 CEST) Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints Stade de France París, Francia Reservar entradas dom., 8 de nov. (15:30 CET) Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons Santiago Bernabéu Stadium Madrid, España Reservar entradas dom., 15 de nov. (15:30 CET) New England Patriots vs Detroit Lions FC Bayern Munich Arena Múnich, Alemania Reservar entradas dom., 22 de nov. (19:20 CST) Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers Estadio Banorte Ciudad de México, México Reservar entradas

¿Cuánto cuestan las entradas para la NFL International?

Todas las entradas primarias y las ventas secundarias oficiales en Reino Unido y Europa funcionan con precio final incluido, lo que significa que los precios mostrados incluyen por adelantado todos los gastos de gestión y servicio.

Los precios varían entre las entradas primarias oficiales a precio facial y los anuncios dinámicos en los mercados de reventa:

Anillo superior / zonas de anotación: 70 $ - 130 $ (60 £ - 105 £ / 65 € - 115 €)

70 $ - 130 $ (60 £ - 105 £ / 65 € - 115 €) Anillo medio / esquinas: 140 $ - 220 $ (115 £ - 180 £ / 125 € - 200 €)

140 $ - 220 $ (115 £ - 180 £ / 125 € - 200 €) Anillo inferior / bandas : 230 $ - 410 $ (190 £ - 340 £ / 210 € - 375 €)

: 230 $ - 410 $ (190 £ - 340 £ / 210 € - 375 €) Paquetes VIP y hospitality: 500 $ - 2.200 $+ (420 £ - 1.800 £+ / 450 € - 2.000 €+)

¿Cómo comprar entradas para la NFL International?

Para asegurar asientos verificados a última hora sin riesgo de fraude, utiliza estas cuatro vías:

Vendedores primarios oficiales : las taquillas de los estadios suelen poner a la venta entradas devueltas de reservas de producción, cupos de patrocinadores y bloques del equipo visitante a precio facial (79 £-190 £ / 80 €-195 €) en portales primarios (Ticketmaster UK/DE/ES/FR y el portal UK de los Jaguars) entre 7 y 10 días antes del inicio, normalmente los miércoles y jueves por la mañana.

: las taquillas de los estadios suelen poner a la venta entradas devueltas de reservas de producción, cupos de patrocinadores y bloques del equipo visitante a precio facial (79 £-190 £ / 80 €-195 €) en portales primarios (Ticketmaster UK/DE/ES/FR y el portal UK de los Jaguars) entre 7 y 10 días antes del inicio, normalmente los miércoles y jueves por la mañana. Ticketmaster Verified Resale : compra asientos puestos a la venta directamente por aficionados a través de Ticketmaster Verified Resale (para Tottenham, París, Madrid y Múnich) o de Jaguars Ticket Exchange (para Wembley), que invalida el código de barras del vendedor y emite una entrada móvil digital completamente nueva directamente en la app del estadio.

: compra asientos puestos a la venta directamente por aficionados a través de Ticketmaster Verified Resale (para Tottenham, París, Madrid y Múnich) o de Jaguars Ticket Exchange (para Wembley), que invalida el código de barras del vendedor y emite una entrada móvil digital completamente nueva directamente en la app del estadio. Mercados secundarios: aprovecha los mercados secundarios para acceder al mayor volumen de asientos de última hora, buscando entradas sueltas o esperando hasta 24 o 48 horas antes del inicio, cuando los vendedores rebajan los precios para dar salida al inventario, y eligiendo anuncios con garantía de transferencia móvil instantánea. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la web en la que compras.

aprovecha los mercados secundarios para acceder al mayor volumen de asientos de última hora, buscando entradas sueltas o esperando hasta 24 o 48 horas antes del inicio, cuando los vendedores rebajan los precios para dar salida al inventario, y eligiendo anuncios con garantía de transferencia móvil instantánea. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la web en la que compras. VIP y hospitality oficiales: evita por completo las colas de entrada general reservando los asientos restantes del anillo inferior, acceso a lounges y paquetes de comida previa al partido hasta el mismo día del encuentro a través de On Location (el socio global oficial de la NFL) o de portales del estadio como Spurs VIP y Wembley Club, a partir de 450 £ / 450 €+.

¿Qué se puede esperar de la NFL International 2026?

Los Jacksonville Jaguars están listos para hacer historia como la primera franquicia de la NFL en jugar dos partidos como local fuera de Estados Unidos en una misma temporada. El movimiento se produce mientras su estadio habitual, el EverBank Stadium, se somete a una enorme reforma de 1,4 mil millones de dólares que reducirá temporalmente la capacidad en Florida a aproximadamente 42.000 espectadores.

Para compensarlo, los Jaguars establecerán una «residencia en Londres» en octubre, jugando en semanas consecutivas en el Reino Unido. Uno de los partidos está programado para el histórico Wembley Stadium, mientras que el segundo se disputará en el vanguardista Tottenham Hotspur Stadium. En Londres también estarán los Washington Commanders, que regresan a la capital por primera vez desde 2016 para albergar su propio partido designado como local en Tottenham.

La temporada 2026 contará con dos de los hitos geográficos más significativos de la historia de la liga. Los Los Angeles Rams ejercerán como locales ante los San Francisco 49ers en el Melbourne Cricket Ground (MCG), con capacidad para 100.000 espectadores, en Australia. Se espera que esta rivalidad de la NFC West sea un gran partido inaugural de la Semana 1, y marcará la primera vez que un encuentro de temporada regular de la NFL desembarque en el hemisferio sur.

Mientras tanto, los New Orleans Saints encabezarán la llegada a Francia. La nación «Who Dat» tomará el Stade de France de París para el partido inaugural de temporada regular del país. Los responsables de la liga señalaron que los 14 millones de aficionados de Francia y el rápido crecimiento del flag football convirtieron a París en una prioridad para este ciclo de expansión.

¿Cuándo es la preventa de entradas para la NFL International?

Las ventanas iniciales de venta primaria, incluidas las reservas de acceso prioritario, las preventas para miembros de equipos, las preventas para aficionados registrados y las ventas generales al público de julio, ya han cerrado.

Para los aficionados que compran cerca del inicio del partido, el «equivalente a la preventa» consiste en Late Production Drops y Fan-to-Fan Resale Releases: