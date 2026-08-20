Cómo comprar entradas para la MLS 2026: jornada inaugural de la Major League Soccer, calendario, precios y más

Las entradas para la MLS 2026 empiezan en 15 $ en StubHub y cubren a cada uno de los 30 clubes de la liga mientras la temporada regular se alarga hasta el Decision Day del 7 de noviembre, antes de los playoffs a partir del 18 de noviembre. La temporada se reanudó a mediados de julio tras una inusual pausa a mitad de campaña por el Mundial de la FIFA, organizado entre Estados Unidos, Canadá y México, y el tramo decisivo ya está en marcha.

Inter Miami afronta la segunda mitad de la campaña como vigente campeón, con Lionel Messi todavía como el gran reclamo de la liga, mientras que Atlanta United sigue reuniendo a las mayores multitudes de la MLS. GOAL te trae la última hora sobre partidos, precios y exactamente dónde comprar ya entradas para la MLS 2026.

¿Cuándo es la MLS 2026?

Fase Fechas Temporada regular 21 de febrero - 7 de noviembre de 2026 Pausa por el Mundial 25 de mayo - 16 de julio de 2026 Playoffs 18 de noviembre - 18 de diciembre de 2026 Equipos 30 (15 de la Conferencia Este, 15 de la Conferencia Oeste) Formato 34 partidos de temporada regular por equipo; los playoffs son de eliminación directa Ubicación Estados Unidos y Canadá

Partidos de la MLS de este fin de semana:

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas Sáb., 22 de ago., 19:30 Charlotte FC vs D.C. United Bank of America Stadium (Charlotte) Entradas Sáb., 22 de ago., 19:30 Inter Miami CF vs Toronto FC Miami Freedom Park (Fort Lauderdale) Entradas Sáb., 22 de ago., 19:30 LAFC vs Portland Timbers BMO Stadium (Los Ángeles) Entradas Sáb., 22 de ago., 19:30 Orlando City SC vs Real Salt Lake Inter&Co Stadium (Orlando) Entradas Sáb., 22 de ago., 19:30 New York Red Bulls vs Chicago Fire FC Red Bull Arena (Harrison) Entradas Sáb., 22 de ago., 19:30 CF Montreal vs LA Galaxy Stade Saputo (Montreal) Entradas Sáb., 22 de ago., 20:30 Austin FC vs Philadelphia Union Q2 Stadium (Austin) Entradas Sáb., 22 de ago., 20:30 Nashville SC vs Columbus Crew GEODIS Park (Nashville) Entradas Sáb., 22 de ago., 20:30 St. Louis CITY SC vs Houston Dynamo Energizer Park (St. Louis) Entradas Sáb., 22 de ago., 21:30 Vancouver Whitecaps FC vs FC Dallas BC Place (Vancouver) Entradas Sáb., 22 de ago., 22:30 San Diego FC vs Colorado Rapids Snapdragon Stadium (San Diego) Entradas Sáb., 22 de ago., 22:30 San Jose Earthquakes vs Minnesota United FC PayPal Park (San Jose) Entradas Dom., 23 de ago., 16:30 New England Revolution vs New York City FC Gillette Stadium (Foxborough) Entradas Dom., 23 de ago., 19:00 Atlanta United FC vs Sporting Kansas City Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Entradas

Los horarios de inicio son los publicados y pueden variar cuando se acerque la fecha, así que confirma la hora exacta en tu entrada. El calendario completo de la temporada hasta el Decision Day está disponible a través del enlace superior.

Dónde comprar entradas para la MLS 2026

StubHub reúne a los 30 clubes de la MLS en un solo lugar, así que no hace falta consultar 30 páginas distintas de equipos.

Una búsqueda, todos los clubes. Filtra por equipo, rival, rango de precios o sección del asiento sin salir de la página.

Filtra por equipo, rival, rango de precios o sección del asiento sin salir de la página. Partidos con entradas que vuelan. Los grandes encuentros, especialmente cualquiera en el que juegue Inter Miami, se agotan antes, así que compra pronto.

Los grandes encuentros, especialmente cualquiera en el que juegue Inter Miami, se agotan antes, así que compra pronto. Garantía FanProtect. Consigue una entrada válida o te devuelven el dinero.

Consigue una entrada válida o te devuelven el dinero. Entrega instantánea al móvil. Las entradas se transfieren directamente a tu teléfono, ideal para compras de última hora el día de partido.

Las entradas se transfieren directamente a tu teléfono, ideal para compras de última hora el día de partido. Preventa frente a reventa. Algunos clubes ofrecen a los abonados acceso anticipado a los partidos en casa antes de que se abra la venta general; StubHub es la vía más rápida una vez pasada esa ventana, o para localidades difíciles de conseguir en la zona visitante.

Algunos clubes ofrecen a los abonados acceso anticipado a los partidos en casa antes de que se abra la venta general; StubHub es la vía más rápida una vez pasada esa ventana, o para localidades difíciles de conseguir en la zona visitante. Hospitality. Hay disponibles paquetes prémium, incluidas opciones a pie de campo y en palcos, para los grandes partidos.

¿Cuánto cuestan las entradas para la MLS 2026?

Tipo de entrada Precio La más barata disponible Desde 15 $ ( Media de la liga, temporada regular 25 $-50 $ Grandes partidos o rivalidades Por encima de la media, varía según el enfrentamiento Playoffs Los precios más altos de la temporada

Qué hace variar el precio:

Ubicación del asiento. Las zonas a pie de campo y VIP cuestan bastante más que los asientos de los anillos superiores.

Las zonas a pie de campo y VIP cuestan bastante más que los asientos de los anillos superiores. Rival y momento de forma. Los partidos de Inter Miami en casa, construidos alrededor de Messi, están de manera constante entre los más caros y los que más rápido se agotan.

Los partidos de Inter Miami en casa, construidos alrededor de Messi, están de manera constante entre los más caros y los que más rápido se agotan. Tamaño del estadio. Recintos más grandes como el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ofrecen un abanico de precios más amplio que campos más pequeños y específicos para fútbol como deporte principal.

Todo lo que necesitas saber sobre la MLS 2026

Inter Miami es el vigente campeón de la MLS Cup tras derrotar 3-1 a Vancouver en diciembre para conquistar su primer título en la liga. Lionel Messi ganó la Bota de Oro con 29 goles y un segundo premio MVP consecutivo, el primer jugador en la historia de la MLS en ganar dos MVP seguidos. Miami perdió a Jordi Alba y Sergio Busquets durante el parón entre temporadas, pero incorporó al Portero del Año 2025 Dayne St. Clair y al delantero mexicano Germán Berterame.

Atlanta United volvió a reunir a las mayores multitudes de la MLS la temporada pasada, con una media de más de 43.000 aficionados en el Mercedes-Benz Stadium, incluidos 65.520 para un único partido de la jornada 1 ante CF Montreal, que sigue siendo una de las asistencias más altas en un solo encuentro de la liga esta temporada.

La MLS detuvo la temporada regular durante siete semanas, del 25 de mayo al 16 de julio, mientras se disputaba el Mundial de la FIFA entre Estados Unidos, Canadá y México, antes de que la acción se reanudara a mediados de julio. La temporada regular ahora se alarga hasta el Decision Day del 7 de noviembre, con los playoffs después, del 18 de noviembre al 18 de diciembre.

Todo lo que necesitas saber sobre los estadios

Inter Miami juega ahora en Miami Freedom Park, su nuevo estadio específico para fútbol con capacidad para 25.000 espectadores en Fort Lauderdale, que abrió en abril de 2026 y sustituyó a su anterior casa, el Chase Stadium.

Los campos de la MLS varían enormemente de tamaño, desde estadios específicos para fútbol con capacidad para unos 18.000-25.000 espectadores, como el Q2 Stadium de Austin y el GEODIS Park de Nashville, hasta recintos del tamaño de la NFL para los grandes reclamos de la liga, incluido el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Consulta siempre el recinto concreto, el plano de asientos y la capacidad en tu anuncio de StubHub antes de comprar, ya que el tamaño y la distribución de los estadios varían mucho de un mercado a otro.