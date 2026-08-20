¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport
Book MLS 2026 tickets

Traducido por

Cómo comprar entradas para la MLS 2026: jornada inaugural de la Major League Soccer, calendario, precios y más

SHOPPING
Tickets
Major League Soccer
Inter Miami CF

Así puedes conseguir entradas para los partidos de la MLS 2026 exactamente

Las entradas para la MLS 2026 empiezan en 15 $ en StubHub y cubren a cada uno de los 30 clubes de la liga mientras la temporada regular se alarga hasta el Decision Day del 7 de noviembre, antes de los playoffs a partir del 18 de noviembre. La temporada se reanudó a mediados de julio tras una inusual pausa a mitad de campaña por el Mundial de la FIFA, organizado entre Estados Unidos, Canadá y México, y el tramo decisivo ya está en marcha.

Inter Miami afronta la segunda mitad de la campaña como vigente campeón, con Lionel Messi todavía como el gran reclamo de la liga, mientras que Atlanta United sigue reuniendo a las mayores multitudes de la MLS. GOAL te trae la última hora sobre partidos, precios y exactamente dónde comprar ya entradas para la MLS 2026.

Reserva entradas para la MLS 2026 Compra ahora

¿Cuándo es la MLS 2026?

FaseFechas
Temporada regular21 de febrero - 7 de noviembre de 2026
Pausa por el Mundial25 de mayo - 16 de julio de 2026
Playoffs18 de noviembre - 18 de diciembre de 2026
Equipos30 (15 de la Conferencia Este, 15 de la Conferencia Oeste)
Formato34 partidos de temporada regular por equipo; los playoffs son de eliminación directa
UbicaciónEstados Unidos y Canadá

Partidos de la MLS de este fin de semana:

Fecha y horaPartidoUbicaciónEntradas
Sáb., 22 de ago., 19:30Charlotte FC vs D.C. UnitedBank of America Stadium (Charlotte)Entradas
Sáb., 22 de ago., 19:30Inter Miami CF vs Toronto FCMiami Freedom Park (Fort Lauderdale)Entradas
Sáb., 22 de ago., 19:30LAFC vs Portland TimbersBMO Stadium (Los Ángeles)Entradas
Sáb., 22 de ago., 19:30Orlando City SC vs Real Salt LakeInter&Co Stadium (Orlando)Entradas
Sáb., 22 de ago., 19:30New York Red Bulls vs Chicago Fire FCRed Bull Arena (Harrison)Entradas
Sáb., 22 de ago., 19:30CF Montreal vs LA GalaxyStade Saputo (Montreal)Entradas
Sáb., 22 de ago., 20:30Austin FC vs Philadelphia UnionQ2 Stadium (Austin)Entradas
Sáb., 22 de ago., 20:30Nashville SC vs Columbus CrewGEODIS Park (Nashville)Entradas
Sáb., 22 de ago., 20:30St. Louis CITY SC vs Houston DynamoEnergizer Park (St. Louis)Entradas
Sáb., 22 de ago., 21:30Vancouver Whitecaps FC vs FC DallasBC Place (Vancouver)Entradas
Sáb., 22 de ago., 22:30San Diego FC vs Colorado RapidsSnapdragon Stadium (San Diego)Entradas
Sáb., 22 de ago., 22:30San Jose Earthquakes vs Minnesota United FCPayPal Park (San Jose)Entradas
Dom., 23 de ago., 16:30New England Revolution vs New York City FCGillette Stadium (Foxborough)Entradas
Dom., 23 de ago., 19:00Atlanta United FC vs Sporting Kansas CityMercedes-Benz Stadium (Atlanta)Entradas

Los horarios de inicio son los publicados y pueden variar cuando se acerque la fecha, así que confirma la hora exacta en tu entrada. El calendario completo de la temporada hasta el Decision Day está disponible a través del enlace superior.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Toronto FC crest
Toronto FC
TFC

Dónde comprar entradas para la MLS 2026

StubHub reúne a los 30 clubes de la MLS en un solo lugar, así que no hace falta consultar 30 páginas distintas de equipos.

  • Una búsqueda, todos los clubes. Filtra por equipo, rival, rango de precios o sección del asiento sin salir de la página.
  • Partidos con entradas que vuelan. Los grandes encuentros, especialmente cualquiera en el que juegue Inter Miami, se agotan antes, así que compra pronto.
  • Garantía FanProtect. Consigue una entrada válida o te devuelven el dinero.
  • Entrega instantánea al móvil. Las entradas se transfieren directamente a tu teléfono, ideal para compras de última hora el día de partido.
  • Preventa frente a reventa. Algunos clubes ofrecen a los abonados acceso anticipado a los partidos en casa antes de que se abra la venta general; StubHub es la vía más rápida una vez pasada esa ventana, o para localidades difíciles de conseguir en la zona visitante.
  • Hospitality. Hay disponibles paquetes prémium, incluidas opciones a pie de campo y en palcos, para los grandes partidos.

Reserva entradas para la MLS 2026 Compra ahora

¿Cuánto cuestan las entradas para la MLS 2026?

Tipo de entradaPrecio
La más barata disponibleDesde 15 $ (
Media de la liga, temporada regular25 $-50 $
Grandes partidos o rivalidadesPor encima de la media, varía según el enfrentamiento
PlayoffsLos precios más altos de la temporada

Qué hace variar el precio:

  • Ubicación del asiento. Las zonas a pie de campo y VIP cuestan bastante más que los asientos de los anillos superiores.
  • Rival y momento de forma. Los partidos de Inter Miami en casa, construidos alrededor de Messi, están de manera constante entre los más caros y los que más rápido se agotan.
  • Tamaño del estadio. Recintos más grandes como el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ofrecen un abanico de precios más amplio que campos más pequeños y específicos para fútbol como deporte principal.

Reserva entradas para la MLS 2026 Compra ahora

Todo lo que necesitas saber sobre la MLS 2026

Inter Miami es el vigente campeón de la MLS Cup tras derrotar 3-1 a Vancouver en diciembre para conquistar su primer título en la liga. Lionel Messi ganó la Bota de Oro con 29 goles y un segundo premio MVP consecutivo, el primer jugador en la historia de la MLS en ganar dos MVP seguidos. Miami perdió a Jordi Alba y Sergio Busquets durante el parón entre temporadas, pero incorporó al Portero del Año 2025 Dayne St. Clair y al delantero mexicano Germán Berterame.

Atlanta United volvió a reunir a las mayores multitudes de la MLS la temporada pasada, con una media de más de 43.000 aficionados en el Mercedes-Benz Stadium, incluidos 65.520 para un único partido de la jornada 1 ante CF Montreal, que sigue siendo una de las asistencias más altas en un solo encuentro de la liga esta temporada.

La MLS detuvo la temporada regular durante siete semanas, del 25 de mayo al 16 de julio, mientras se disputaba el Mundial de la FIFA entre Estados Unidos, Canadá y México, antes de que la acción se reanudara a mediados de julio. La temporada regular ahora se alarga hasta el Decision Day del 7 de noviembre, con los playoffs después, del 18 de noviembre al 18 de diciembre.

Todo lo que necesitas saber sobre los estadios

Inter Miami juega ahora en Miami Freedom Park, su nuevo estadio específico para fútbol con capacidad para 25.000 espectadores en Fort Lauderdale, que abrió en abril de 2026 y sustituyó a su anterior casa, el Chase Stadium.

Los campos de la MLS varían enormemente de tamaño, desde estadios específicos para fútbol con capacidad para unos 18.000-25.000 espectadores, como el Q2 Stadium de Austin y el GEODIS Park de Nashville, hasta recintos del tamaño de la NFL para los grandes reclamos de la liga, incluido el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Consulta siempre el recinto concreto, el plano de asientos y la capacidad en tu anuncio de StubHub antes de comprar, ya que el tamaño y la distribución de los estadios varían mucho de un mercado a otro.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google