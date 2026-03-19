Cómo comprar entradas para la Indian Premier League 2026: estadios de críquet, precios de las entradas para la IPL, información y mucho más

Es el primero de los 84 partidos que componen la Indian Premier League, que se disputarán por toda la India hasta el 31 de mayo, fecha en la que tendrá lugar la final en Bangalore, dos meses después.

Los aficionados al críquet de todo el mundo disfrutaron cada minuto de la reciente Copa del Mundo T20, coorganizada por la India y Sri Lanka. Ahora, con el inicio de la IPL 2026, nos espera más espectáculo en el subcontinente asiático.

Con aún más partidos este año que en cualquier torneo anterior de la IPL, GOAL tiene toda la información que necesitas sobre la IPL 2026, incluyendo dónde puedes comprar entradas y cuánto costarán.

¿Cuándo es la Indian Premier League 2026?

La IPL 2026 se celebrará en múltiples sedes de toda la India desde el sábado 28 de marzo hasta el domingo 31 de mayo. El torneo se desglosa de la siguiente manera:

Fase de liga: 28 de marzo – 24 de mayo (80 partidos)

28 de marzo – 24 de mayo (80 partidos) Clasificatorio 1: 26 de mayo

26 de mayo Eliminatoria: 27 de mayo

27 de mayo Clasificatorio 2: 29 de mayo

29 de mayo Final: 31 de mayo

Calendario de la Indian Premier League 2026

La Junta de Control del Críquet de la India (BCCI) ha publicado un calendario parcial que incluye los primeros 20 partidos. El anuncio del calendario completo está pendiente debido a las próximas elecciones a las asambleas estatales en varias regiones de la India.

Fecha Partido (hora local) Lugar (ciudad) Entradas Sábado, 28 de marzo Royal Challengers Bengaluru contra Sunrisers Hyderabad (19:30 h) Estadio M. Chinnaswamy (Bengaluru) Entradas Domingo, 29 de marzo Mumbai Indians contra Kolkata Knight Riders (19:30 h) Estadio Wankhede (Mumbai) Entradas Lunes, 30 de marzo Rajasthan Royals contra Chennai Super Kings (19:30 h) Estadio Barsapara (Guwahati) Entradas Martes, 31 de marzo Punjab Kings contra Gujarat Titans (19:30 h) Estadio Internacional PCA MYS (New Chandigarh) Entradas Miércoles, 1 de abril Lucknow Super Giants contra Delhi Capitals (19:30 h) Estadio BRSABV Ekana (Lucknow) Entradas Jueves, 2 de abril Kolkata Knight Riders contra Sunrisers Hyderabad (19:30 h) Eden Gardens (Kolkata) Entradas Viernes, 3 de abril Chennai Super Kings contra Punjab Kings (19:30 h) Estadio M. A. Chidambaram (Chennai) Entradas Sábado, 4 de abril Delhi Capitals contra Mumbai Indians (15:30 h) Estadio Arun Jaitley (Delhi) Entradas Sábado, 4 de abril Gujarat Titans contra Rajasthan Royals (19:30 h) Estadio Narendra Modi (Ahmedabad) Entradas Domingo, 5 de abril Sunrisers Hyderabad contra Lucknow Super Giants (15:30 h) Estadio Internacional de Críquet Rajiv Gandhi (Hyderabad) Entradas Domingo, 5 de abril Royal Challengers Bengaluru contra Chennai Super Kings (19:30 h) Estadio M. Chinnaswamy (Bengaluru) Entradas Lunes, 6 de abril Kolkata Knight Riders contra Punjab Kings (19:30 h) Eden Gardens (Kolkata) Entradas Martes, 7 de abril Rajasthan Royals contra Mumbai Indians (19:30 h) Estadio Barsapara (Guwahati) Entradas Miércoles, 8 de abril Delhi Capitals contra Gujarat Titans (19:30 h) Estadio Arun Jaitley (Delhi) Entradas Jueves, 9 de abril Kolkata Knight Riders contra Lucknow Super Giants (19:30 h) Eden Gardens (Kolkata) Entradas Viernes, 10 de abril Rajasthan Royals contra Royal Challengers Bengaluru (19:30 h) Estadio Barsapara (Guwahati) Entradas Sábado, 11 de abril Punjab Kings contra Sunrisers Hyderabad (15:30 h) Estadio Internacional PCA MYS (New Chandigarh) Entradas Sábado, 11 de abril Chennai Super Kings contra Delhi Capitals (19:30 h) Estadio M. A. Chidambaram (Chennai) Entradas Domingo, 12 de abril Lucknow Super Giants contra Gujarat Titans (15:30 h) Estadio BRSABV Ekana (Lucknow) Entradas Domingo, 12 de abril Mumbai Indians contra Royal Challengers Bengaluru (19:30 h) Estadio Wankhede (Mumbai) Entradas

Cómo comprar entradas para la Indian Premier League 2026

La venta oficial de entradas para la IPL 2026 comenzó el 16 de marzo, poco después del anuncio de la primera fase del calendario del torneo. Los diez equipos de la IPL 2026 cuentan con socios oficiales de venta de entradas para sus partidos en casa. Estos socios son District by Zomato o BookMyShow.

Aunque la reserva online es la forma más habitual, los equipos también habilitan taquillas físicas para que los aficionados puedan comprar entradas en sus respectivos estadios.

Dado que algunos partidos de la IPL son más populares y tienen mayor demanda que otros, los aficionados pueden tener dificultades para comprar entradas cuando las necesiten. También pueden considerar sitios de reventa como StubHub, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Indian Premier League 2026?

Durante la fase inicial de la venta oficial de entradas para la IPL 2026, los precios oscilaron entre 500 y 40 000 INR (4-320 £). Los precios varían significativamente según el estadio, la categoría de asiento y la popularidad de los equipos que juegan.

Para los partidos en los que aún no se han publicado los precios específicos, los aficionados pueden esperar los siguientes rangos generales en función del tipo de asiento:

Tribuna general / Económica: 500-1200 INR

500-1200 INR Gama media / Tribuna: 1.500 - 7.500 INR

1.500 - 7.500 INR Premium / Pabellón: 8.000 INR - 18.000 INR

8.000 INR - 18.000 INR VIP / Hospitalidad: 19 000 INR - 40 000 INR+

No olvides consultar las páginas web de cada equipo de la IPL para obtener más información, así como sitios web secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual de entradas.

¿Cuáles son las sedes de la Indian Premier League 2026?

Para la temporada 2026 de la IPL, se utilizarán los siguientes 13 estadios:

Lugar (ciudad) Equipo local Estadio M. A. Chidambaram (Chennai) Chennai Super Kings Estadio Arun Jaitley (Delhi) Delhi Capitals Estadio Narendra Modi (Ahmedabad) Gujarat Titans Eden Gardens (Calcuta) Kolkata Knight Riders Estadio BRSABV Ekana (Lucknow) Lucknow Super Giants Estadio Wankhede (Mumbai) Mumbai Indians Estadio HPCA (Dharamshala) Punjab Kings Estadio Internacional PCA MYS (Nueva Chandigarh) Punjab Kings Estadio Barsapara (Guwahati) Rajasthan Royals Estadio Sawai Mansingh (Jaipur) Rajasthan Royals Estadio M. Chinnaswamy (Bangalore) Royal Challengers de Bangalore Estadio Internacional Shaheed Veer Narayan Singh (Nava Raipur) Royal Challengers de Bangalore Estadio Internacional de Críquet Rajiv Gandhi (Hyderabad) Sunrisers Hyderabad

¿Qué podemos esperar de la Indian Premier League 2026?

Esta será la 19.ª edición del torneo T20 de la Indian Premier League (IPL) y cada año es más grande y mejor. Los estadios de toda la India se llenan hasta los topes de fanáticos del críquet, a quienes les encanta ver a todas las leyendas locales, así como a la brillante variedad de talentos extranjeros.

El pasado mes de junio, una multitud de 91 419 personas abarrotó el impresionante Estadio Narendra Modi de Ahmedabad y fue testigo de cómo los Royal Challengers Bengaluru vencían a los Punjab Kings en la final de la IPL de 2025. Fue un momento trascendental para los Royal Challengers, que se hicieron con su primer título de la IPL.

La franquicia con sede en Bangalore aspira ahora a convertirse en el tercer equipo de la historia, tras Mumbai y Chennai, en revalidar con éxito su título. Hablando de Mumbai y Chennai, ambos lideran conjuntamente la clasificación histórica de ganadores de la IPL, tras haber alzado el trofeo en cinco ocasiones cada uno desde 2008.

La subasta de la IPL 2026 tuvo lugar el 16 de diciembre de 2025 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Un total de 1.355 jugadores se inscribieron en la subasta, de los cuales 369 fueron preseleccionados. Finalmente, 77 fueron vendidos en la subasta.

La subasta estuvo dominada por pujas que batieron récords, con el todoterreno australiano Cameron Green a la cabeza, fichado por los Kolkata Knight Riders por la asombrosa cifra de 252 000 000 INR. Otros movimientos que acapararon los titulares fueron el rápido fichaje de Sanju Samson por los Chennai Super Kings, mientras que Ravindra Jadeja y Sam Curran se unieron a los Rajasthan Royals.