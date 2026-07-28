Cómo comprar entradas para la gira Revolution Tour de Sonu Nigam: fechas en Abu Dabi, precios de las entradas y más

Una de las voces más icónicas de la India trae a los Emiratos Árabes Unidos su nueva gira mundial, y Abu Dabi ha recibido el honor de ser la primera parada. Sonu Nigam pone en marcha The Revolution Tour en el Etihad Arena de Yas Island el viernes 21 de agosto de 2026, dando a los fans del Golfo la oportunidad de formar parte de la noche inaugural antes de que la gira llegue a escenarios de Estados Unidos, Canadá y Australia.

The Revolution Tour se presenta como una celebración de esos 30 años, combinando sus canciones más queridas con una nueva producción a escala de arena pensada para una nueva generación de fans. Como esta fecha en Abu Dabi marca el lanzamiento global de la gira, tiene un valor añadido para el público de los Emiratos Árabes Unidos, que tendrá el primer acceso a un espectáculo que todavía está tomando forma en el resto del mundo.

GOAL tiene todos los detalles que necesitas sobre fechas, precios y cómo comprar, para que asegures tu asiento para la noche inaugural de una gira verdaderamente global.

¿Cuándo es The Revolution Tour de Sonu Nigam?

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas Viernes, 21 de agosto de 2026, 21:00 Sonu Nigam: The Revolution Tour Etihad Arena, Yas Island, Abu Dabi Entradas

Las puertas se abrirán a las 19:30, antes del inicio previsto a las 21:00, lo que dará a los asistentes tiempo de sobra para encontrar sus asientos y acomodarse antes de que comience el espectáculo. Al tratarse de la fecha inaugural de una nueva gira mundial, se espera una alta demanda, por lo que se recomienda encarecidamente reservar con antelación.

¿Dónde comprar entradas para The Revolution Tour de Sonu Nigam?

El lugar más seguro y fiable para comprar entradas es a través de los canales oficiales del espectáculo, incluida la propia plataforma de reserva del Etihad Arena y socios de venta autorizados como Platinumlist.

Puedes asegurar tu asiento ahora mismo a través del enlace oficial de venta de entradas de este artículo. Las entradas se venden por orden de llegada y, al ser la noche inaugural de una nueva gira global, se espera que las categorías más económicas se agoten rápidamente.

¿Cuánto cuestan las entradas para The Revolution Tour de Sonu Nigam?

Las entradas para el estreno en Abu Dabi de The Revolution Tour parten de unos asequibles 95 AED, lo que lo convierte en uno de los conciertos de grandes nombres más accesibles para el bolsillo del calendario de los Emiratos Árabes Unidos este verano. Los precios se dividen en seis categorías claras, ofreciendo a los fans varias opciones en función de su presupuesto y de lo cerca que quieran estar del escenario:

Bronze: desde 95 AED

Silver: desde 150 AED

Gold: desde 200 AED

Platinum: desde 325 AED

Diamond: desde 400 AED

Royal: desde 2.500 AED

La categoría Bronze, la más básica, es una forma realmente económica de formar parte de la historia de la gira, mientras que la categoría Royal se sitúa en lo más alto para los fans que quieran la experiencia premium completa. Como suele ocurrir con los precios por categorías en los conciertos, las opciones más baratas también son las más limitadas, así que cuanto antes reserves, más posibilidades tendrás de conseguir un asiento en el tramo más bajo de precios.

¿Cómo puedo conseguir entradas para The Revolution Tour de Sonu Nigam?

Comprar entradas para el concierto de Sonu Nigam en Abu Dabi es un proceso sencillo. Así puedes hacerlo:

Entra en la página de entradas de Platinumlist para The Revolution Tour. Elige la categoría de entrada que prefieras según tu presupuesto y preferencia de asiento, a partir de Bronze por 95 AED. Selecciona el número de entradas que necesitas. Los niños de dos años o menos pueden asistir sin entrada si permanecen sentados en el regazo de su padre, madre o tutor durante toda la actuación, mientras que cualquier persona menor de 16 años debe ir acompañada por un adulto de 21 años o más. Completa tu reserva utilizando el método de pago que prefieras al finalizar la compra. Estate pendiente de tu correo de entrada para recibir la confirmación de tu e-ticket antes del espectáculo.

Dado que se trata de la fecha de lanzamiento de una nueva gira global y de que el precio de las entradas arranca bastante por debajo de lo que cuestan muchos espectáculos en arenas, se anima a los fans a reservar pronto para no quedarse sin los asientos con mejor relación calidad-precio.

Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Arena

El Etihad Arena es uno de los principales recintos cubiertos de entretenimiento de los Emiratos Árabes Unidos y está ubicado en Yas Island, en Abu Dabi. Desde su apertura, se ha convertido en un destino de referencia para grandes conciertos, arranques de giras mundiales y espectáculos en directo a gran escala, acogiendo a una amplia variedad de artistas internacionales y regionales de primer nivel.

Yas Island es uno de los principales núcleos de entretenimiento de Abu Dabi y alberga otras grandes atracciones, lo que facilita combinar una noche de concierto con un plan más amplio durante el día. El recinto cuenta con buenas conexiones por carretera desde distintos puntos de Abu Dabi, y se recomienda a los visitantes planificar su trayecto con antelación dada la magnitud de la isla y la demanda prevista para un estreno de gira de este tipo.

Para un espectáculo de esta importancia, se recomienda llegar pronto, tanto para disponer de tiempo para los controles de acceso como para empaparse del ambiente antes de que se cierren las puertas. No se permite hacer fotografías ni grabar vídeos durante la actuación, tampoco con teléfonos móviles, y no se permitirá la entrada de bolsos de más de 30x30x15 cm; además, no habrá servicio de consigna en el recinto. Tampoco se permitirá acceder con carritos de bebé, aunque se habilitará una zona para dejarlos.

Con tres décadas de éxitos, el peso de un auténtico lanzamiento de gira mundial detrás y entradas a partir de unos muy accesibles 95 AED, la apertura de The Revolution Tour de Sonu Nigam en Abu Dabi apunta a ser uno de los conciertos más destacados del año en los Emiratos Árabes Unidos. Asegura tu asiento a través del enlace oficial de venta antes de que se agoten las entradas con mejor precio.