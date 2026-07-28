Cómo comprar entradas para la gira Revolution Tour de Sonu Nigam: fechas en Abu Dabi, precio de las entradas y más

Una de las voces más icónicas de la India lleva su nueva gira mundial a los EAU, y Abu Dabi ha recibido el honor de ser la primera parada. Sonu Nigam pone en marcha The Revolution Tour en el Etihad Arena de Yas Island el viernes 21 de agosto de 2026, dando a los fans del Golfo la oportunidad de formar parte de la noche inaugural antes de que la gira llegue a escenarios de Estados Unidos, Canadá y Australia.

The Revolution Tour se presenta como una celebración de esos 30 años, combinando sus canciones más queridas con una nueva producción a gran escala, pensada para una nueva generación de fans. Como esta fecha en Abu Dabi marca el lanzamiento global de la gira, tiene un valor añadido para el público de los EAU, que tendrá el primer acceso a un espectáculo que todavía está tomando forma en el resto del mundo.

GOAL tiene todos los detalles que necesitas sobre fechas, precios y cómo comprar, para que asegures tu asiento en la noche inaugural de una gira genuinamente global.

¿Cuándo es The Revolution Tour de Sonu Nigam?

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas Viernes, 21 de agosto de 2026, 21:00 Sonu Nigam: The Revolution Tour Etihad Arena, Yas Island, Abu Dabi Entradas

Las puertas se abren a las 19:30, antes del inicio previsto a las 21:00, lo que da a los fans tiempo de sobra para encontrar sus asientos y acomodarse antes de que empiece el espectáculo. Al tratarse de la fecha inaugural de una nueva gira mundial, se espera una alta demanda, por lo que se recomienda encarecidamente reservar con antelación.

¿Dónde comprar entradas para The Revolution Tour de Sonu Nigam?

El lugar más seguro y fiable para comprar entradas es a través de los canales oficiales del espectáculo, incluida la propia plataforma de reserva del Etihad Arena y socios de venta autorizados como Platinumlist.

Puedes asegurar tu asiento ahora mismo a través del enlace oficial de venta de entradas de este artículo. Las entradas se venden por orden de llegada y, al ser la noche inaugural de una nueva gira global, se espera que las categorías más económicas se agoten rápidamente.

¿Cuánto cuestan las entradas para The Revolution Tour de Sonu Nigam?

Las entradas para el arranque en Abu Dabi de The Revolution Tour parten de unos asequibles 95 AED, lo que lo convierte en uno de los grandes conciertos con nombres de primer nivel más económicos del calendario veraniego de los EAU. Los precios se dividen en seis categorías claras, lo que ofrece a los fans una variedad de opciones según el presupuesto y lo cerca que quieran estar del escenario:

Bronze: desde 95 AED

Silver: desde 150 AED

Gold: desde 200 AED

Platinum: desde 325 AED

Diamond: desde 400 AED

Royal: desde 2.500 AED

La categoría Bronze, la más básica, es una forma realmente económica de formar parte de la historia de la gira, mientras que la categoría Royal se sitúa en lo más alto para los fans que buscan la experiencia premium completa. Como suele ocurrir con los precios por categorías en los conciertos, las opciones más baratas también son las más limitadas, así que cuanto antes reserves, más posibilidades tendrás de conseguir un asiento en la franja más baja del rango.

Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Arena

El Etihad Arena es uno de los principales recintos cubiertos de entretenimiento de los EAU y está situado en Yas Island, en Abu Dabi. Desde su apertura, se ha convertido en un destino de referencia para grandes conciertos, lanzamientos de giras mundiales y espectáculos en directo a gran escala, acogiendo a una amplia variedad de artistas internacionales y regionales de primer nivel.

Yas Island es uno de los principales núcleos de ocio de Abu Dabi y alberga otras grandes atracciones, lo que facilita combinar una noche de concierto con un día más amplio de actividades. El recinto cuenta con buenas conexiones por carretera desde distintos puntos de Abu Dabi, y se recomienda a los visitantes planificar su trayecto con antelación dada la magnitud de la isla y la demanda prevista para una apertura de gira de este tipo.

Para un espectáculo de esta importancia, se recomienda llegar pronto, tanto para disponer de tiempo para los controles de acceso como para empaparse del ambiente antes de que se cierren las puertas. No se permite hacer fotos ni grabar vídeos durante la actuación, tampoco con teléfonos móviles, y no se permite la entrada de bolsos de más de 30x30x15 cm. Además, no hay servicio de guardarropa en el recinto. No se permitirá el acceso con carritos de bebé, aunque habrá una zona habilitada para dejarlos.

Con tres décadas de éxitos, el peso que supone el auténtico arranque de una gira mundial y entradas a partir de unos muy asequibles 95 AED, la apertura de The Revolution Tour de Sonu Nigam en Abu Dabi apunta a ser uno de los conciertos más destacados del año en los EAU. Asegura tu asiento a través del enlace oficial de venta de entradas antes de que desaparezcan las localidades con mejor relación calidad-precio.