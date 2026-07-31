Jimmy Carr está viviendo, posiblemente, el año de gira más importante de su carrera. Su espectáculo Laughs Funny se ha ampliado hasta convertirse en una auténtica gira mundial, con paradas en Nueva Zelanda, Australia, Europa, el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Oriente Medio a lo largo de 2026, con bastante más de 100 fechas confirmadas y otras aún por añadirse. Es su mayor recorrido global hasta la fecha, después de una gira Terribly Funny que vendió más de 1,2 millones de entradas en todo el mundo.

GOAL ha reunido todo lo confirmado hasta ahora en cada región, para que, estés donde estés en el mundo, puedas encontrar la fecha más cercana y asegurar tu asiento antes de que se agote.

¿Cuándo sale de gira Jimmy Carr?

Fecha y hora Ubicación Recinto Entradas sáb. 29 de agosto de 2026, 18:30 Dubái, EAU Dubai Opera (solo queda el 3 % de las entradas) Entradas sáb. 29 de agosto de 2026, 21:30 Dubái, EAU Dubai Opera (solo queda el 2 % de las entradas) Entradas jue. 3 de septiembre de 2026, 19:00 Carlisle, Reino Unido Sands Centre Entradas jue. 3 de septiembre de 2026, 21:30 Carlisle, Reino Unido Sands Centre Entradas vie. 4 de septiembre de 2026, 18:00 Derby, Reino Unido Vaillant Live Entradas vie. 4 de septiembre de 2026, 21:00 Derby, Reino Unido Vaillant Live Entradas sáb. 5 de septiembre de 2026 (2 espectáculos) Bradford, Reino Unido Bradford Live Entradas mar. 8 de septiembre de 2026 (2 espectáculos) Guildford, Reino Unido G Live Entradas mié. 9 de septiembre de 2026 (2 espectáculos) Southend-on-Sea, Reino Unido Cliffs Pavilion Entradas jue. 10 de septiembre de 2026 (2 espectáculos) St. Albans, Reino Unido The Alban Arena Entradas sáb. 12 de septiembre de 2026 (2 espectáculos) Londres, Reino Unido London Palladium Entradas dom. 13 de septiembre de 2026 (2 espectáculos) Londres, Reino Unido London Palladium Entradas sáb. 21 de septiembre de 2026 Prince George, Canadá CN Centre Entradas dom. 27 de septiembre de 2026 Calgary, Canadá Scotiabank Saddledome Entradas mié. 4 de noviembre de 2026, 21:15 Padua, Italia Gran Teatro Geox Entradas sáb. 7 de noviembre de 2026 París, Francia Salle Pleyel Entradas jue. 10 de diciembre de 2026 Utrecht, Países Bajos TivoliVredenburg Entradas

¿Dónde comprar entradas para Jimmy Carr?

Las entradas se venden a través de una combinación de taquillas oficiales de los recintos, Ticketmaster, Live Nation y StubHub, según la región. StubHub es especialmente útil para una gira global como esta, ya que ofrece entradas de reventa verificadas en decenas de ciudades en un solo lugar, algo especialmente práctico una vez que se agotan las asignaciones oficiales en las paradas con mayor demanda.

Para la fecha de Dubái en concreto, las entradas se venden a través de la web oficial de Dubai Opera y de Platinumlist, el socio local autorizado. En Norteamérica, Ticketmaster y Live Nation gestionan la mayoría de las ventas oficiales, mientras que StubHub es la mejor vía para la reventa una vez que una ciudad agota entradas o para los aficionados que quieren comparar vistas desde los asientos y precios lado a lado.

¿Cuánto cuestan las entradas para Jimmy Carr?

Los precios varían considerablemente según la región, el tamaño del recinto y la ciudad, pero aquí tienes una guía general basada en los mercados confirmados:

Espectáculos en teatros (Reino Unido, Europa, recintos más pequeños): Normalmente es el formato más íntimo, con unos 90 minutos de monólogo, y los precios de entrada suelen ser la opción más asequible.

Norteamérica: Las entradas suelen oscilar entre 40 y 301 $ según la ciudad, el tamaño del recinto y la zona del asiento, con la parte alta y la admisión general como las opciones de mejor valor, y la pista, los paquetes VIP y los meet-and-greet en la parte más alta de la horquilla.

Dubai Opera: Las entradas más económicas parten de 250 AED y van subiendo a través de categorías intermedias y premium para ofrecer las mejores líneas de visión del recinto.

Espectáculos en pabellones: Cuando Carr actúa en recintos más grandes, cabe esperar más de dos horas de material y una horquilla de precios más amplia que en las fechas en teatros.

Como ocurre con la mayoría de las giras de monólogos con alta demanda, las entradas más baratas de cualquier ciudad suelen agotarse primero, así que reservar pronto te da la mejor opción de conseguir el asiento disponible más económico.

Todo lo que necesitas saber sobre la gira mundial Laughs Funny

Jimmy Carr nació en Isleworth, Londres, en 1972, y comenzó su carrera en el mundo del monólogo en 1997. En más de 25 años, ha actuado ante más de 3 millones de fans en todo el mundo y se ha labrado una reputación como uno de los humoristas más vistos en streaming de la última década.

La gira Laughs Funny comenzó como un recorrido por el Reino Unido e Irlanda antes de ampliarse hasta el calendario verdaderamente global que es hoy, añadiendo tramos completos por el hemisferio sur, la Europa continental, Norteamérica y Oriente Medio en un solo año natural. Las entradas de primera fila vienen con advertencia: la interacción de Carr con el público es legendaria, así que espera participación de la audiencia si te sientas cerca del escenario.

Con fechas confirmadas en seis continentes y más aún por añadirse, la gira Laughs Funny apunta a ser una de las mayores giras globales de comedia de 2026. Asegura tu asiento a través de los canales oficiales o de StubHub antes de que desaparezcan las entradas con mejor precio en tu ciudad.