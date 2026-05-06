La Liga de Campeones 2025/26 ya está en marcha y todos miran hacia Budapest, donde la final se jugará en el Puskás Aréna el sábado 30 de mayo de 2026.

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¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones de 2026?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Sábado 30 de mayo, 17:00 Por determinar vs Arsenal: Final de la Liga de Campeones de la UEFA 2026 Puskás Aréna, Budapest Entradas

Próximos partidos de la Liga de Campeones 2026

Fecha Partido Lugar Entradas Martes 5 de mayo Sporting/Arsenal vs. Barcelona/Atlético (20:00) Emirates Stadium, Londres Miércoles 6 de mayo Real Madrid/Bayern vs. PSG/Liverpool (20:00 h) Allianz Arena, Múnich Entradas Sábado 30 de mayo Final de la Liga de Campeones de la UEFA (20:00 h) Puskás Aréna, Budapest Entradas

¿Cuáles son las fechas clave de la Liga de Campeones 2025/26?

Fase de grupos : 16/09/2025 – 28/01/2026

: 16/09/2025 – 28/01/2026 Eliminatorias : 17-18 y 24-25 de febrero de 2026

: 17-18 y 24-25 de febrero de 2026 Octavos de final : 10-11 y 17-18 de marzo de 2026

: 10-11 y 17-18 de marzo de 2026 Cuartos de final : 7-8 y 14-15 de abril de 2026

: 7-8 y 14-15 de abril de 2026 Semifinales : 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026

: 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026 Final: sábado 30 de mayo de 2026 – Puskás Aréna, Budapest

El saque inicial de la final será a las 18:00 CEST.

¿Dónde se pueden comprar las entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Getty Images

Las entradas suelen venderse por tres canales:

Las webs oficiales de venta de entradas de ambos equipos para el partido. También se pueden adquirir directamente a través de la propia UEFA. Revendedores secundarios como StubHub.

¿Cómo funciona el sorteo de la final de la Liga de Campeones?

Como en otros partidos de alta demanda, la UEFA no vende las entradas por los canales habituales, sino a través de un sorteo que se celebra en abril.

De las 64 500 localidades, 38 700 se reservan para aficionados y público general.

Cada finalista recibe 18 000 localidades, y el resto se ofrece al público global.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Los precios oficiales estándar de las entradas para la final de la Liga de Campeones de 2025, fijados por la UEFA, son los siguientes:

Categoría 4 (Fans First): 90 € (102 $), reservada para los aficionados de los equipos.

90 € (102 $), reservada para los aficionados de los equipos. Categoría 3: 180 € (205 $)

180 € (205 $) Categoría 2: 650 € (738 $)

650 € (738 $) Categoría 1: 950 € (1080 $)

Por la inflación, es probable que los aficionados vean un nuevo aumento en el precio de las entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2026. El coste será el mismo para todos los equipos finalistas, aunque algunos podrían subvencionar las localidades de sus seguidores.

También hay paquetes VIP muy limitados y costosos: de 5.900 € (6.700 $) por persona en un salón compartido a 12.900 € (14.660 $) por un palco privado.

¿Dónde se celebrará la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2026?

La final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2026 se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Inaugurado en 2019, cuenta con capacidad para unos 65 000 espectadores y es sede de la selección húngara, además de un referente para grandes eventos en Centroeuropa.

¿Qué equipos participan en la Liga de Campeones 2025/26?