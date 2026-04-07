Cómo comprar entradas para la final de la Liga de Campeones de la AFC 2026: partidos en Yeda, próximas fechas, precios de las entradas y mucho más

La máxima competición de fútbol de clubes de Asia ha llegado a su momento más emocionante. La final de la AFC Champions League Elite (ACLE) se celebra oficialmente en la vibrante ciudad de Yeda, en Arabia Saudí.

Este formato Elite, recientemente renovado, ha reunido a los mejores talentos del continente en un torneo eliminatorio centralizado de alto nivel. Tras la conclusión de los octavos de final en la región Este y las próximas eliminatorias de la región Oeste a principios de abril, ya está listo el cuadro de los ocho finalistas.

Aunque aún no tengas entradas, todavía hay formas de acceder al estadio para los partidos más importantes. GOAL te ofrece las últimas novedades sobre los emparejamientos tras el reciente sorteo de la fase eliminatoria, la logística de los recintos y las mejores plataformas para asegurarte tu asiento.

¿Cuándo se celebra la Liga de Campeones de la AFC Elite?

La fase final centralizada en Yeda comienza con los cuartos de final el 16 de abril de 2026 y culmina con la gran final el 25 de abril de 2026.

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 16 de abril de 2026 (18:15) Cuartos de final 1: Al Hilal/Al Sadd vs Vissel Kobe King Abdullah Sports City Entradas 17 de abril de 2026 (16:45) Cuartos de final 2: Al Ahli/Al Duhail vs Johor Darul Ta’zim Ciudad Deportiva Rey Abdullah Entradas 17 de abril de 2026 (20:00) Cuartos de final 3: Machida Zelvia vs Al Ittihad/Al Wahda Príncipe Abdullah Al-Faisal Entradas 18 de abril de 2026 (18:15) Cuartos de final 4: Buriram Utd vs Tractor/Shabab Al Ahli Príncipe Abdullah Al-Faisal Entradas 20 de abril de 2026 (18:15) Semifinal 1: Ganador de los cuartos de final 1 contra Ganador de los cuartos de final 2 Ciudad Deportiva Rey Abdullah Entradas 21 de abril de 2026 (18:15) Semifinal 2: Ganador de los cuartos de final 3 contra Ganador de los cuartos de final 4 Ciudad Deportiva Rey Abdullah Entradas 25 de abril de 2026 (19:15) Final: Ganador de la semifinal 1 contra ganador de la semifinal 2 Ciudad Deportiva Rey Abdullah Entradas

¿Dónde se pueden comprar entradas para la Liga de Campeones de la AFC?

Para garantizar que disfrutes de la mejor experiencia, te recomendamos encarecidamente que utilices plataformas oficiales y verificadas, como la AFC y la Federación Saudí de Fútbol (SAFF), así como WeBook, la plataforma oficial.

Los aficionados recibirán sus entradas a través de aplicaciones móviles, que se pueden escanear directamente en las puertas del estadio, sin necesidad de imprimirlas.

Los aficionados internacionales o aquellos que busquen entradas de última hora pueden recurrir a mercados secundarios como Ticombo, que es una opción de primer nivel.

Evita siempre comprar entradas en cuentas de redes sociales no verificadas o a vendedores ambulantes. Las finales de la ACLE utilizan un código QR avanzado vinculado a cuentas de usuario específicas. Asegúrate de utilizar una plataforma verificada que garantice el acceso al estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Liga de Campeones de la AFC Elite?

Los precios de las entradas para la fase final de la ACLE están pensados para ser accesibles a una amplia gama de aficionados, aunque, naturalmente, los precios aumentarán a medida que el torneo avance hacia la final.

Categoría 3 (entrada general): Los precios suelen oscilar entre 30 y 75 SAR para los partidos de cuartos de final. Para la gran final, pueden subir hasta 100-150 SAR.

Categoría 2 (nivel medio): Estas localidades en la zona central o en la parte inferior del estadio suelen oscilar entre 150 y 400 SAR.

Categoría 1 (Lateral Premium): Las mejores vistas del campo suelen partir de 500 SAR y pueden subir considerablemente para la final del campeonato.

Los precios en el mercado secundario deTicombo para la final rondan actualmente los 277 $ (aproximadamente 1040 SAR), lo que refleja la enorme demanda que genera este evento histórico.

Para aquellos con un presupuesto limitado, centrarse en los partidos de cuartos de final es la mejor manera de ver fútbol de élite a un precio más asequible.

¿Cómo puedo conseguir entradas premium para la Liga de Campeones de la AFC?

Para los aficionados que quieran vivir la fase Elite con todo el lujo, hay opciones de hospitalidad y premium disponibles en los dos principales estadios. Estos paquetes son perfectos para quienes quieran evitar las aglomeraciones y disfrutar de servicios de primera clase reservando con antelación.

Palcos VIP: ofrecen asientos acolchados en la exclusiva zona VIP, con catering de alta gama, aperitivos y bebidas durante todo el partido. Los precios de estas experiencias de élite suelen oscilar entre 350 y 500 dólares por asiento.

ofrecen asientos acolchados en la exclusiva zona VIP, con catering de alta gama, aperitivos y bebidas durante todo el partido. Los precios de estas experiencias de élite suelen oscilar entre y por asiento. Palcos privados: Disponibles principalmente en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, estos palcos ofrecen un entorno privado para grupos, con servicio exclusivo y las mejores vistas del recinto.

Disponibles principalmente en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, estos palcos ofrecen un entorno privado para grupos, con servicio exclusivo y las mejores vistas del recinto. Acceso a la preventa: Los bancos locales asociados suelen ofrecer ventanas de acceso anticipado para las localidades VIP. Todo lo que necesitas saber sobre la Ciudad Deportiva Rey Abdullah

¿Qué podemos esperar de la AFC Champions League Elite?

Desde su inauguración, la Ciudad Deportiva Rey Abdullah se ha convertido en el hogar espiritual del fútbol de Yeda, acogiendo los derbis locales más reñidos y las principales finales internacionales.

Situado a unos 30 km al norte del centro de la ciudad, el estadio tiene una capacidad para más de 60 000 espectadores. Está diseñado para atrapar el sonido, creando un ambiente ensordecedor famoso en toda Asia.

Para la fase final de la ACLE, el recinto contará con zonas para aficionados mejoradas con juegos interactivos, food trucks que servirán cocina local e internacional, y salas de oración accesibles en todo el recinto.

Aunque el estadio es ultramoderno, recuerda que se aplican las costumbres locales. Vístete con recato y ten en cuenta que el estadio es un entorno libre de humo y alcohol.